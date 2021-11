sexy Black Friday-Schnäppchen: Dessous, Sextoys & Co. im Angebot

die besten Deals von Eis , Amorelie , Durex , Hunkemöller und Amazon im Check

von , , , und im Check sichere dir starke Rabatte - nur noch für kurze Zeit

Black Friday sexy wie nie: Bei diesen Händlern bekommst du sexy Schnäppchen

Im Black Friday lassen sich auch sexy Schnäppchen aus den Bereichen Dessous, Sextoys und Co. ergattern - unter anderem feiern die Händler, Amorelie, Eis und Hunkemöller den Black Friday. Auch bei Amazon lassen sich viele Angebote finden. Wir stellen dir die Händler und die besten Angebote vor.

Black Friday bei Eis: Bis zu 98 Prozent Rabatt

Auch Eis feiert den Black Friday und wirft mit Rabatten nur so um sich: Jetzt kannst du ganz exklusiv Ersparnisse bis zu 98 Prozent ergattern. Unter anderem befinden sich diverse Sextoys für Sie* und für Ihn* im Angebots-Repertoire des Händlers, zudem auch zahlreiche Produkte für Paare*.

Des Weiteren bietet Eis, ebenso wie Amorelie, einen Erotik-Adventskalender mit hochwertigen Produkten für Paare* an. Dieser ist nur noch für kurze Zeit zum Schnäppchen-Preis von 59,99 Euro zu haben - der Warenwert beträgt ganze 650 Euro. Den Adventskalender gibt es zudem in einer noch hochwertigeren Premium-Variante*.

Für eine intensive Vorweihnachtszeit: DIY-Adventskalender für Paare von Durex

Durex ist die weltweite Kondom-Marke Nr. 1 - und hat sich zum Black Friday 2021 mit einem erotischen Adventskalender eine besondere Überraschung einfallen lassen. In der Box befinden sich 24 kleine Geschenke und besondere Überraschungen für eine Vorweihnachtszeit voller intensiver Erlebnisse zu zweit. Weil jede*r ihren/seinen Partner am besten kennt, handelt es sich zunächst einmal um einen DIY-Adventskalender. 24 Tüten mit Aufklebern sorgen dafür, dass du die Reihenfolge der Inhalte selbst bestimmen und nach Belieben eigene Ideen ergänzen kannst. Im Adventskalender-Set befinden sich aber auch Gleitgele, Kondome, Toys, Spiele und vieles mehr.

Black Friday bei Amorelie: Das sind die Black Week-Angebote

Auch der Händler Amorelie lässt sich nicht lumpen, eine Vielzahl an krassen Black Week-Schnäppchen anzubieten. Neben Paar-Produkten, winken Individual-Angebote für Sie und Ihn. Unter anderem gibt es den populären Amorelie-Adventskalender* derzeit zum Schnäppchen-Preis von 89,90 Euro - eine Ersparnis von ganzen 20 Euro! Für erfahrene Paare gibt es auch den Adventure-Adventskalender* von Amorelie gibt es in der Black Week zu einem stark vergünstigten Preis.

Darüber hinaus findest du bei Amorelie eine große Auswahl an Sex-Toys, auf die du jetzt in der Black Week starke Rabatte bekommst. Unter anderem ferngesteuerte Vibratoren* und hochwertige Paar-Toys* - schau doch mal vorbei!

Black Friday bei Hunkemöller: Spare bis zu 50 Prozent auf die gesamte Kollektion

Richtig abstauben kannst du auch bei Hunkemöller: Denn hier bekommst du exklusiv zum Black Friday bis zu 50 Prozent Rabatt auf die gesamte Kollektion. Das bedeutet: Du kannst dir aktuell BHs, Bodies, Slips, Lingerie, aber auch Morgenmäntel und Leggings zur fantastisch günstigen Preisen sichern. Unter anderem bekommst du auf eine Vielzahl von hochwertigen Dessous* starke Rabatte. Auch Pyjamas* und Produkte aus der NOIR Kollektion* und aus der Private Collection* sind jetzt so preiswert wie nie - auf was wartest du also noch?

Dessous und Wäsche bei Amazon: Hammer-Schnäppchen sichern

Wer auf der Suche nach Erotik-Produkten ist, kann auch auf den Versand-Riesen Amazon zurückgreifen, der ebenfalls eine Vielzahl an Produkten aus dem Bereich Dessous, Sextoys und Erotik im Angebot. Unter anderem findest du dort tolle Angebote auf sexy Dessous für Frauen*, etwa Spitzen-BHs, Negligés, Spitzen-Bodies oder komplette Dessous-Sets. Aber auch mit Sextoys* kann dich Amazon gut versorgen: Egal ob Vibratoren für Sie und Ihn, Massage-Stäbe oder sonstiges Erotik-Zubehör - du wirst sicherlich fündig. Des Weiteren bekommst du im Rahmen des Black Friday bei Amazon aktuell Rabatte auf eine Vielzahl an Erotik-Adventskalendern*, so unter anderem auf Adventskalender von Amorelie*, Venize*, Durex* und Orion*.

Bei Amazon bekommst du noch viel mehr als die sexy Schnäppchen - alle Informationen zum Black Friday bei Amazon und die besten tagesaktuellen Deals findest du in unserem Artikel.