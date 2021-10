Haushaltswaren am Black Friday 2021: Vom Waffeleisen bis zum Saugroboter - diese Schnäppchen warten auf dich

Elektroartikel und Haushaltswaren - das sind die Top-Seller am Black Friday und in der kompletten Black Friday Shopping-Week. Verschiedene Online-Händler bieten an diesen Tagen die besten Haushaltswaren zu absoluten Hammer-Preisen an. Egal, ob Schnellkochtopf, Pfannen-Set, Heißluftfritteuse, Staubsauber oder Wasserkocher: Es warten Schnäppchen-Deals auf dich. Hier findest du in Kürze die besten Angebote und die krassesten Schnäppchen in Sachen Haushalt, die der Black Friday zu bieten hat. Wir halten dich auf dem Laufenden.

Traditionell findet der Black Friday immer am Freitag nach dem amerikanischen Erntedankfest statt (Thanksgiving). Damit steht der Termin für den Black Friday 2021 bereits fest - er fällt auf den 26. November 2021. Mittlerweile läuft auch in Deutschland jedes Jahr an diesem Tag die größte Rabattaktion im Online-Handel.

Black Friday Haushaltswaren-Deals bei Amazon und Co.: Hier findest du Hammer-Schnäppchen

Hunderte Händler und Online-Shops feiern jedes Jahr am Black Friday 2021 mit einmaligen Rabattaktionen den Start ins Weihnachtsgeschäfts. Auch 2021 werden in Deutschland wieder viele Händler mit krassen Schnäppchen-Angeboten aufwarten. Vor allem bei Amazon wirst du mit Rabatten praktisch überschüttet: Traditionell haut der Online-Händler jedes Jahr im 5-Minuten-Takt Schnäppchen für seine Kunden raus. Welche Haushaltsartikel besonders günstig zu kriegen sind, verraten wir dir hier, sobald es die ersten Angebote gibt.

Gerade kleinere Küchengeräte wie Toaster, Mixer oder Reiskocher werden euch heute quasi hinterhergeschmissen. Für solche Geräte zahlt ihr zum Teil weniger als 10,00 Euro. Aber auch Staubsauger und andere Tools für den Haushalt könnt ihr jetzt günstig ergattern.

In den vergangenen Jahren konnten Online-Händler vor allem durch Elektroartikel und Haushaltswaren ihre Umsätze um den Black Friday herum enorm steigern.

Black Friday: Wo kommt der Name eigentlich her?

Der Begriff Black Friday hat nichts mit dem "Schwarzen Freitag" von 1929 zu tun. Angeblich kommt der Name daher, dass viele Händler durch den erfolgreichen Verkauf ihrer preisreduzierten Produkte an diesem Tag noch vor Jahresende in die schwarzen Zahlen rutschen.

Andere Quellen behaupten dagegen, der Name leite sich davon ab, dass die Hände der Händler vom vielen Geldzählen schwarz würden. Eins ist auf jeden Fall klar: In den USA werden an diesem Tag seit 2005 die höchsten Umsätze des Jahres erzielt. Und auch in Deutschland ist der Tag für Online-Händler längst unverzichtbar geworden: Jedes Jahr schreiben die Verkäufer neue Rekordzahlen.

Apple veranstaltete im Jahr 2006 zum ersten Mal in Deutschland einen Black Friday. Das Modell war so erfolgreich, dass in den folgenden Jahren immer mehr Online-Händler nachzogen - mit Erfolg. Im Jahr 2020 wurden in Deutschland beispielsweise 3.554 Prozent mehr Elektronikartikel verkauft als an einem durchschnittlichen Tag.

Black Friday: Welchen Ursprung hat der beliebteste Online-Shopping-Tag des Jahres?

Der Black Friday und der Cyber Monday stellen in den USA und Europa die größte Schnäppchenaktionen des Jahres dar und läuten das Weihnachtsgeschäft ein. Der Black Friday fällt immer auf den Freitag nach Thanksgiving, ein Feiertag, der in den USA am 4. Donnerstag im Monat November gefeiert wird. Auch 2021 liegt der Fokus des Black Friday - zumindest in Deutschland - auf dem Online-Handel.

Internet-Händler wie Amazon bieten ihren Kunden jede Menge Schnäppchen zu teils deutlich reduzierten Preisen an. Darüber hinaus zelebrieren aber auch immer mehr "echte" Geschäfte in den deutschen Städten die Schnäppchen-Aktion. Der Black Friday und der Cyber Monday sind also rundum ein echtes Erfolgskonzept.