Elektroartikel und Haushaltswaren - das sind die Top-Seller am Black Friday und in der kompletten Black Friday Shopping-Week. Verschiedene Online-Händler bieten an diesen Tagen die besten Haushaltswaren zu absoluten Hammer-Preisen an. Egal, ob Schnellkochtopf, Pfannen-Set, Heißluftfritteuse, Staubsauber oder Wasserkocher: Es warten Schnäppchen-Deals auf dich. Hier findest du idie besten Angebote und die krassesten Schnäppchen in Sachen Haushalt, die der Black Friday zu bieten hat. Wir halten dich auf dem Laufenden.

Black Friday Haushaltswaren-Angebote: Hier findest du Top-Schnäppchen

Hunderte Händler und Online-Shops feiern jedes Jahr am Black Friday 2021 mit einmaligen Rabattaktionen den Start ins Weihnachtsgeschäft. Auch 2021 warten in Deutschland wieder viele Händler mit krassen Angeboten auf. Eines davon ist der fast schon traditionell zur Black Week gesenkte Preis der Jamie-Oliver-Pfanne bei Amazon.

Gerade kleinere Küchengeräte wie Toaster, Mixer oder Reiskocher werden euch quasi hinterher geschmissen. Für solche Geräte zahlt ihr zum Teil weniger als 10,00 Euro. Aber auch Staubsauger und andere Tools für den Haushalt könnt ihr jetzt günstig ergattern.



In den vergangenen Jahren konnten Onlinehändler vor allem durch Elektroartikel und Haushaltswaren ihre Umsätze um den Black Friday herum enorm steigern.

Dyson, Roborock S7, Siemens-Kaffeeautomat: Mega-Angebote auf Haushaltsgeräte bei Otto.de

Auch Otto.de ist groß in das Black Friday-Rennen eingestiegen - und ein Klick in die Kategorie Haushalt* lohnt definitiv. Mehr als 300 reduzierte Artikel hat der Traditionshändler in dem Bereich online. Was uns gut gefällt: Es handelt sich fast ausschließlich um Ware von Top-Marken, und trotzdem sind die Rabatte zum Teil enorm. Auch hier gilt der Hinweis: Die Angebote gelten nur für kurze Zeit. Hier sind unsere Otto.de-Empfehlungen:

Baur.de: Starke Rabatte auf Alexander Herrmann- und Genius-Produkte beim fränkischen Online-Händler

Der oberfränkische Versandhändler baur.de bietet einen Sale rund um den Black Friday* an. Die Palette ist groß und reicht von Mode* über Unterhaltungselektronik bis hin zu Sport und Baumarkt. Besonders empfehlenswert sind aus unserer Sicht die preisreduzierten Produkte von Genius (z. B. der "Nicer Dicer" oder der "Magic Pot")* und die vielen Artikel aus der Produktreihe des fränkischen Starkochs Alexander Herrmann - hier gibt es aktuell zum Teil mehr als 50 Prozent Rabatt auf Bestecksets, Geschirr, Messer, Töpfe und Gläser*.

Black Week bei WMF: Tolle Angebote noch bis 29. November

Mit WMF hat einer der bekanntesten Hersteller von Haushalts-, Gastronomie- und Hotelleriewaren eine Black Friday-Aktion gestartet. Es gibt eine Fülle toller Schnäppchen von Töpfen und Pfannen über Bestecksets bis hin zu Messern. Die Angebote sind begrenzt, daher sollte jeder schnell zugreifen, der nach hochwertigen Produkten für die Küche sucht. Unsere WMF-Empfehlungen:

Für 49,99 Euro statt 129,99 Euro: Tavira Besteck-Set*, 30-teilig, für 6 Personen

statt 129,99 Euro: Tavira Besteck-Set*, 30-teilig, für 6 Personen Für 29,99 Euro statt 79,99 Euro: Devil Bratpfanne*, 28 Zentimeter

Für 19,99 Euro statt 47,99 Euro: SELECTit! Küchenhelfer-Set*, 3-teilig

Black Friday Deals bei Amazon: Das hat der Onlineversand-Platzhirsch in Sachen Haushaltswaren zu bieten

Natürlich hat auch Amazon zum Black Friday 2021 eine Fülle von Haushaltswaren-Schnäppchen am Start. Welche Haushaltsartikel besonders günstig zu kriegen sind, verraten wir dir hier, sobald es die ersten Angebote gibt. Vom Staubsauger über die Heißluftfritteuse bis zum Topf- oder Pfannenset: Es gibt krasse Rabatte für Wohnung und Küche - aber Achtung: Es lohnt sich schnell zu sein, manche Deals gibt es nur für wenige Stunden.

Silit, WMF, Fissler, Wüsthöf und Le Creuset: Vom Topf- und Pfannenset bis zum Messerblock - hunderte Küchenprodukte von Top-Marken im Sale

Amazon hat zum Black Friday bei hunderten Produkten von Top-Marken aus dem Bereich Küche die Preise gesenkt. Von Töpfen und Pfannen in praktischen Sets über Messerblocks bis hin zur Kuchenform und zum Eiswürfelbereiter - die Auswahl deckt so ziemlich alles ab, was in der Küche benötigt wird. Unser Tipp ist das 7-teilige Topfset aus der Diamant-Reihe von Silit* inklusive Pfanne, Dämpfer und Glasdeckeln - das momentan nur 124,99 statt 299 Euro kostet (58 Prozent gespart).

Staubsauger-Schnäppchen: Akkusauger, Handstaubsauger, Saugroboter und Stabstaubsauger bis zu 50 Prozent reduziert

Du suchst nach einem handlichen Akkustaubsauger? Nach einem Saugroboter mit Wischfunktion? Und am liebsten hättest du noch jede Menge Zubehör dazu? Dann kannst du jetzt richtig Geld sparen. Bis zu 60 Prozent günstiger: Finde hochwertige Marken bei Amazon.

Preisknaller: AEG-Geräte mehr als die Hälfte günstiger

Bei den aktuellen Amazon-Angeboten für AEG-Haushaltsgeräte hat sich der Versandriesen nicht lumpen lassen. Fast 30 verschiedene reduzierte Produkte umfasst die Palette - das größte Sparpotential bieten unter anderem folgende Geräte:

Bis zu 29 Prozent Nachlass: Cosori-Heißluftfritteusen und Luftreiniger von Levoit reduziert

Amazon hat die Preise für zwei beliebte Produktreihen von bekannten Marken gesenkt: Mehrere Heißluftfritteusen aus der XXL-Serie von Consori sind ebenso aktuell günstiger zu haben wie einige Levoit-Luftreiniger. Es winken Rabatte von bis zu 29 Prozent.

Vom Topf bis zum Gläser-Set: Alles für die Küche - bis zu 80 Prozent reduziert

Egal, ob du hochwertige Töpfe oder Gläser suchst, Besteck, Reiskocher, Deko oder anderes Küchen-Zubehör. Bei den "Frühen Black Friday Angeboten" bei Amazon ist alles dabei und das teilweise bis zu 80 Prozent reduziert. Sei schnell und lass dir das nicht entgehen.

Nie wieder Wasser schleppen: 20 Euro sparen beim Kauf eines Soda Streams

Aktuell ist der wohl beliebteste Wassersprudler bei Amazon für 69,99 statt 89,99 Euro zu haben: Schlag jetzt zu und sichere dir den SodaStream Crystal 2.0 in titan/silber mit zwei spülmaschinenfesten Glaskaraffe (Fassungsvermögen: ca. 0,6 Liter) plus CO2-Zylinder zum Top-Preis.

GfK: Nachfrage bei Geräten zur Essenzubereitung mehr als verdoppelt

Traditionell findet der Black Friday immer am Freitag nach dem amerikanischen Erntedankfest statt (Thanksgiving). Damit steht der Termin für den Black Friday 2021 bereits fest - er fällt auf den 26. November 2021. Mittlerweile läuft auch in Deutschland jedes Jahr an diesem Tag die größte Rabattaktion im Online-Handel.

Wie die Deutsche Presse Agentur (dpa) berichtet, rechnet das Nürnberger Konsumforschungsunternehmen GfK vor der Rabattschlacht um den Black Friday (26. November 2021) mit erheblichen Zuwächsen beim Verkauf von technischen Geräten wie Computern, Haushaltselektronik und Heim-Entertainment. «Die Nachfrage für technische Konsumgüter für das vierte Quartal wird auch in diesem Jahr geprägt sein durch die pandemiebedingten neuen Verhaltensweisen von Verbrauchern. So ist zum Beispiel das eigene Zuhause zum neuen Zentrum geworden», heißt es in einer Mitteilung der Nürnberger Konsumforscher vom Montag (22. November).

Dies lasse auf einen anhaltenden Boom für Geräte zum Arbeiten und Lernen zu Hause, aber auch für die Unterhaltung schließen. Über die gesamte Pandemie hinweg sei aufgrund der «neuen Häuslichkeit» aber auch die Nachfrage nach Haushaltsgeräten aller Art gestiegen. Geräte zur Essenszubereitung hätten in der Black Friday-Woche 2020 sogar ein Nachfrageplus um 134 Prozent im Vergleich zu regulären Wochen verzeichnet. Bereits 2020 hätten Verbraucher vermehrt technische Luxus-Produkte nachgefragt, um ihre häusliche Umgebung im Corona-Lockdown aufzuwerten. Eine GfK-Studie habe nun ergeben, dass Großbildfernseher mit Größen von mehr als 70 Zoll (ca. 178 Zentimeter) von Januar bis September 2021 um 64 Prozent häufiger verkauft wurden, kleinere Fernseher stagnierten dagegen. Auch für Smart-Home-Produkte werde ein Aufschwung erwartet.

Studie belegt: Haushaltskleingeräte ein Shopping-Trend zum Black Friday

Der aktuelle Global Black Friday Forecast der globalen Strategie- und Marketingberatung Simon-Kucher & Partners zeigt, dass nach der Corona-bedingten leichten Flaute in der Shoppinglust der Konsumenten 2020 der Black Friday dieses Jahr seine bisherige Beliebtheit wieder erreichen wird.

Nicht nur planen Konsumenten der Studie zufolge ihre Einkäufe für den Black Friday wieder längerfristiger im Voraus (2021 planen 30 Prozent ihren Einkauf weniger als eine Woche im Voraus; 2020: 35 Prozent; 2019: 22 Prozent), sondern mit durchschnittlich 239 Euro geplantem Budget sind sie dieses Jahr auch wieder so spendierfreudig wie im Jahr 2019 (242 Euro; im Vergleich 2020: 205 Euro), heißt es in einer Pressemitteilung.

Wie die Studien außerdem zeigt, ist der Black Friday in Deutschland zu 100 Prozent bekannt (Cyber Monday: 80 Prozent) und knapp die Hälfte der Konsumenten plant auch Einkäufe während dieser Shopping-Tage, vorzugsweise in den Bereichen Elektrogeräte, Fashion und Haushaltskleingeräte.

Mit Material von dpa