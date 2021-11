Gillette Rasierer und Rasierklingen günstig zum Black Friday kaufen: Scharfe Angebote bei Amazon

Traditionell sind Rasierklingen von Gillette* der Renner beim Black Friday, deshalb ist der Hersteller natürlich auch beim Black Friday 2021 wieder am Start. Es könnte daran liegen, dass Rasierklingen zu normalen Preisen schlichtweg unverschämt teuer sind. Wer einen neuen Rasierer oder Klingen braucht, sollte daher jetzt die Augen offenhalten. Aktuell gibt es bei Amazon viele Gillette Rasierklingen deutlich günstiger als sonst.

Scharfe Angebote für Rasierklingen zum Black Friday

Der moderne Mann achtet heutzutage verstärkt auf sein Äußeres. Dazu gehört auch der richtige "Schnitt" für den Bart oder eine glatte Haut. Vermehrt nutzen Männer sogenannte Barber Shops, um einen perfekt gestylten Bart zu haben. Doch eine gute Rasur soll natürlich auch zu Hause möglich sein.

In so gut wie jedem Männer-Badezimmer ist ein Rasierer samt Klingen aufzufinden. In der Theorie kann Mann seine Rasierklingen fünf bis zehn Mal benutzen, bevor er sie besser entsorgen sollte.

Allerdings kommt es dabei ganz auf die Dicke der Barthaare an - und ob Mann nur die Konturen nachrasiert oder doch den ganzen Bart stutzt.

Rasierklingen wechseln: Je dicker die Haare, desto öfter

Je dichter und dicker die Haare, desto öfter müssen die Klingen gewechselt werden. Denn mit stumpfen Rasierklingen können erstens die Haare nicht sauber getrimmt werden, und zweitens können stumpfe Klingen schneller zu Verletzungen führen. Und der Zeitpunkt, jetzt neue Rasierklingen zu kaufen, ist ideal, denn Gillette bietet zum Black Friday etliche Klingen zu stark reduzierten Preisen an.

Frische, scharfe Klingen schneiden die Haare am saubersten und schonen so auch die Gesichtshaut. Wo stumpfe Klingen die Haare ausrupfen und die Gefahr von Schnitten steigt, gleiten scharfe Klingen leichter über die zu rasierende Stelle.

Doch Gillette-Klingen für den Mann sind auch eine gute Option für Frauenbeine: Oftmals besitzen Männerrasierer mehrere Klingen und sind schärfer. Dadurch lösen sie weniger Hautirritationen aus. Zudem zahlen Frauen für jegliche Pflegeprodukte meist mehr als Männer, weshalb der Griff zum Männerrasierer auch günstiger sein kann.