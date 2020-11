Beim letzten Black Friday waren Rasierklingen von Gilette* der Renner, deshalb ist der Hersteller natürlich auch beim Black Friday 2020 am Start. Schon jetzt gibt es bei Amazon viele Gilette Rasierklingen deutlich günstiger als sonst. Wir sagen Ihnen, warum sich der Kauf neuer Klingen gerade jetzt so richtig lohnt.

Der moderne Mann achtet heutzutage verstärkt auf sein Äußeres. Dazu gehört auch der richtige "Schnitt" für den Bart oder eine glatte Haut. Vermehrt nutzen Männer sogenannte Barber Shops, um einen perfekt gestylten Bart zu haben. Doch eine gute Rasur soll natürlich auch zu Hause möglich sein.

In so gut wie jedem Männer-Badezimmer ist ein Rasierer samt Klingen aufzufinden. In der Theorie kann Mann seine Klingen fünf bis zehn Mal benutzen, bevor er sie besser entsorgen sollte. Allerdings kommt es dabei ganz auf die dicke der Barthaare an - und ob Mann nur die Konturen nachrasiert oder doch den ganzen Bart stutzt.

Rasierklingen wechseln: Je dicker die Haare, desto öfter

Je dichter und dicker die Haare, desto öfter müssen die Klingen gewechselt werden. Denn mit stumpfen Rasierklingen können erstens die Haare nicht sauber getrimmt werden, und zweitens können stumpfe Klingen schneller zu Verletzungen führen.

Frische, scharfe Klingen schneiden die Haare am saubersten und schonen so auch die Gesichtshaut. Wo stumpfe Klingen die Haare ausrupfen und die Gefahr von Schnitten steigt, gleiten scharfe Klingen leichter über die zu rasierende Stelle.

Doch Klingen für den Mann sind auch eine gute Option für Frauenbeine: Oftmals besitzen Männerrasierer mehrere Klingen und sind schärfer. Dadurch lösen sie weniger Hautirritationen aus. Zudem zahlen Frauen für jegliche Pflegeprodukte meist mehr als Männer, weshalb der Griff zum Männerrasierer auch günstiger sein kann.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.