Videos, Fotos und bei manchen Menschen auch noch Musikdateien - im Laufe der Zeit sammeln sich auf Smartphones oder Tablets jede Menge Daten an. Abhilfe schafft eine Speichererweiterung mit einer microSD-Karte. Die meisten der aktuellen Handy-Hersteller verbauen noch einen Speicher-Slot und lassen Karten von Kapazitäten bis zu 1Terabyte (TB) zu. Während solche Speicherkarten-Größen in der Vergangenheit noch ein ganz schwaches Preis-Leistungs-Verhältnis haben, hat Amazon.de zum Start der Black Friday Woche am Freitag, 18. November 2022, ein Hammerangebot für eine 1-Terabyte-microSD online gestellt: Nur für kurze Zeit ist die SanDisk-Speicherkarte "Extreme Pro" für nur 191,99 Euro zu haben. Ein Mega-Preis für den Mega-Speicher - der Normalpreis liegt schließlich bei 408,99 Euro - Amazon spendiert also anlässlich des Black Friday 53 Prozent Rabatt!

SanDisk microSD 1TB im Angebot: Maxi-Speicher endlich erschwinglich

Die aktuell mega-günstige SanDisk-Speicherkarte* ist das Profi-Modell des wohl bekanntesten Speicherkartenherstellers, der so viel Vertrauen in sein Produkt hat, dass er unglaubliche 30 Jahre Garantie gibt. Natürlich eignet sich der Datenspeicher dennoch für alle gängigen Smartphones und Tablets mit Möglichkeit der Speichererweiterung (maximale microSD-Kapazität in der Bedienungsanleitung des Geräts prüfen!). Die extremen Geschwindigkeiten der microSDXC ermöglichen sogar schnelle Übertragungen, hohe App-Leistung und 4K-UHD-Aufnahmen.

Das sind die Eigenschaften der SanDisk Extreme Pro - laut Herstellerangaben:

ideal für Android-Smartphones, Actioncams und Drohnen

unterstützt 4K-UHD-Videoaufnahmen, Full-HD-Videos und hochauflösende Fotos

Lesegeschwindigkeiten von bis zu 200 MB/s, Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 140 MB/s

A2-Standard für hohe App-Leistung und Verbesserung der Smartphone-Funktionsweise

stoßfest, temperaturbeständig, wasserdicht und röntgensicher

30 Jahre Garantie in Deutschland

inklusive SD Adapter und RescuePRO Deluxe Software zur Datenwiederherstellung (als Download)

