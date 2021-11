Geniales Fahrrad-Rücklicht ist der Bestseller bei Amazon: Top-Angebot zum Black Friday

Ein richtig gutes Fahrrad-Rücklicht zum Black-Friday-Schnäppchenpreis: Fischers 360-Grad-Rücklicht gibt es aktuell zum Tiefpreis. Gerade in der Morgen- oder Abenddämmerung, nachts oder in der dunklen Jahreszeit kann ein gutes Rücklicht Leben retten. Die 360-Grad-Leuchte von Fischer ist seit Monaten ein Bestseller bei Amazon - und das zurecht. Das clevere Rücklicht gibt es jetzt zum Black Friday zum absoluten Schnäppchenpreis: Das Set aus innovativem Rücklicht und 30-Lux-Frontlicht gibt es aktuell für nur 16,99 Euro* statt regulär 24,99 Euro - du sparst satte 8 Euro! Wenn du nur das Rücklicht willst, musst du aktuell 12,95 Euro* zahlen, das ist ebenfalls ein sehr guter Preis (Stand: 16.11.2021).

Fischer steht mit seinem Twin-Rücklicht mit 360° Bodenleuchte* schon seit Monaten ganz weit oben auf der Amazon-Bestsellerliste. Wir stellen dir das Rücklicht vor und erklären dir die Vorteile des Verkaufsschlagers. Eines vorweg: Schnäppchenjäger können bedenkenlos zugreifen*! Unser Redakteur Rupert Mattgey hat sich die 360-Grad-Fahrradleuchte bereits im Februar gekauft (zu einem deutlich höheren Preis) und ist nach wie vor begeistert: "Man wird besser gesehen und fühlt sich sicherer, ganz einfach. Gerade jetzt im Winter, wo es nachmittags um fünf schon stockdunkel ist. Ich habe die Rückleuchte am Fahrradanhänger für die Kinder befestigt. Erst gestern habe ich sie per USB-Kabel aufgeladen. Mega praktisch! Die alte Rückleuchte, die vorher am Anhänger war, habe ich entsorgt. Ich hatte keine Lust mehr, ständig Batterien dafür zu kaufen."

Bestseller: Fischer 360°-Fahrrad-Rücklicht mit Bodenleuchte

Das innovative Rücklicht von Fischer* ist zurecht ein Bestseller unter den Fahrrad-Rücklichtern auf Amazon. Es projiziert einen 360° Lichtkreis rund um das Fahrrad, wodurch dich kein Autofahrer mehr übersehen sollte. So wird den anderen Verkehrsteilnehmer außerdem signalisiert, den nötigen Sicherheitsabstand einzuhalten. Die Vorteile der Leuchte im Überblick:

Das Rücklicht verfügt über eine besonders leistungsstarke High-Power-LED. Zudem sind insgesamt fünf LEDs in der Rückleuchte verbaut, was die Sichtbarkeit enorm erhöht

Zudem sind insgesamt fünf LEDs in der Rückleuchte verbaut, was die Sichtbarkeit enorm erhöht Bei dem Akku handelt es sich um einen aufladbaren Lithium-Ionen-Akku, den man ganz einfach über ein USB-Kabel aufladen kann. Die Ladedauer beträgt etwa zwei bis drei Stunden. Das Rücklicht leuchtet dann für circa 240 Minuten

den man ganz einfach über ein USB-Kabel aufladen kann. Die Ladedauer beträgt etwa zwei bis drei Stunden. Das Rücklicht leuchtet dann für circa 240 Minuten Montieren lässt sich die Fahrrad-Rückleuchte einfach und komplett ohne Werkzeug. Die Universalhalterung mit Schnellverschluss lässt sich zügig und unkompliziert am Fahrrad anbringen

Die Universalhalterung mit Schnellverschluss lässt sich zügig und unkompliziert am Fahrrad anbringen Auch im Regen problemlos: Das Gehäuse ist spritzwassergeschützt und sehr robust.

Das Gehäuse ist spritzwassergeschützt und sehr robust. Preisgünstig: Das Rücklicht kostet derzeit gerade einmal 12,95 Euro (Stand: 16.11.2021)

(Stand: 16.11.2021) Black-Friday-Angebot: Das Set aus innovativem 360-Grad-Rücklicht und 30-Lux-Frontlicht gibt es aktuell für nur 16,99 Euro* statt regulär 24,99 Euro

Fazit: Wer sich auf seinem Fahrrad sicherer fühlen will, für den ist die 360-Grad-Fahrrad-Rückleuchte von Fischergenau das Richtige - gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit. Mit gerade einmal 12,95 Euro beziehungsweise 16,99 Euro für das Set* ist die Leuchte derzeit extrem preisgünstig und bietet dir bei Dunkelheit mehr Sicherheit als herkömmliche Rücklichter. Die USB-Ladefunktion ist zudem überaus praktisch.

Die perfekte Rückleuchte haben wir dir hier vorgestellt - fehlt noch das passende Fahrrad? Eine Entscheidungshilfe finden Sie in unserem Artikel über das richtige Fahrrad für jeden Zweck. Außerdem spannend: Die Stiftung Warentest hat zwölf E-Bikes auf Herz und Nieren geprüft und kommt zu einem ernüchternden Ergebnis: Lediglich vier sind "gut", zwei sogar "mangelhaft". Wir haben die Ergebnisse für dich.