Weihnachten rückt immer näher. Die Zeit zum Genießen und Entspannen. Zusammen mit ab-hof-weine.de haben wir zwei Silvaner-Pakete geschnürt, die für exklusiven Genuss stehen. Diese und andere Frankenweine hier im Artikel eignen sich ideal als Weihnachtsgeschenk für deine Liebsten. Wir stellen die Winzer und den Online-Shop hinter den Weinen für dich vor.

Die Black Week bietet sich an, um beim Weihnachts-Shopping so richtig zu sparen. Mit dem fränkischen Allrounder in der "5+1"-Aktion* oder im großen Franken-Paket* sparst du jetzt bis zu 32 Prozent. Wein kaufen im Paket ab 34,50 Euro - hier bekommst du alle Infos zu den Paketen und weiteren fränkischen Klassikern wie Bacchus, Rotling oder Kerner.

Wein online kaufen: Regionale Qualität aus Franken - bis zu 32 % sparen

Mit den zwei Genießer-Paketen von Ab Hof Weine kannst du beim Kauf von regionalen Weinen im Rahmen des Black Friday so richtig sparen:

Spare 32 Prozent mit dem "5+1"-Paket des fränkischen Allrounders

Der Zellinger Sonnleiter Silvaner ist ein echter Allrounder. Der Wein besitzt eine dezente und frische Säure und zeichnet sich durch seine aromatisch saftige Note aus. Daher passt er gut zu Gemüsepfannen, Fischgerichten und auch zu Spargel. Hergestellt wird der Wein von Korbus Wine. Dort wird der feinfruchtige Silvaner schonend und sanft abgepresst, temperaturgesteuert gegärt und besitzt eine kurze Maischezeit. Mit der inFranken.de-Aktion erhältst du das "5+1"-Paket für nur 34,50 Euro*, anstatt für 51 Euro.