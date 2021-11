Fire TV Stick Lite im Black Friday: Streaming-Stick zum Hammer-Preis - spare 50 Prozent

Amazon Black Friday : Sichere dir deinen Fire TV Stick Lite zum Hammer-Preis

: Sichere dir deinen Fire TV Stick Lite für nur 14,99 Euro - spare 50 Prozent

für abgespeckte und günstige Version des beliebten Streaming-Sticks

alle Funktionen in einer Fernbedienung

Mit dem Fire TV Stick Lite von Amazon* verwandelst du jeden herkömmlichen HD-TV in ein "smartes" Multimedia-Gerät. Alexa-Sprachsteuerung und Fernbedienung inklusive. Der Stick ist ein wahrer Streaming-Allrounder: Nutze problemlos die beliebtesten Streaming-Portale wie Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ und viele mehr an jedem herkömmlichen Fernseher. Gerade jetzt beim Black Friday bei Amazon solltest du dir dieses Schnäppchen ansehen: Nur in der Black Friday-Woche bekommst du den Fire TV Stick Lite* zum halben Preis - für gerade einmal 14,99 Euro. Wir stellen dir die Streaming-Wunderwaffe vor und erklären, wie sie funktioniert.

Black Friday bei Amazon: Von 22. bis 29. November 2021 feiert Amazon mit der Cyber Week und dem Cyber Monday erneut das große Black Friday-Schnäppchen-Event. Hierbei sind zahlreiche Produkte beim Onlinehändler zu stark reduzierten Preisen erhältlich - unter anderem Produkte aus den Bereichen Elektronik, Haushalt, Spielwaren - und eben auch die Amazon-eigenen Produkte, wie etwa die Fire TV Sticks. Über die besten Schnäppchen-Highlights bei Amazon informieren wird dich in unserem Black Friday-Artikel.

Empfehlung: Auch weitere Händler, wie etwa Media Markt und Saturn feiern den Black Friday mit einer großen Schnäppchen-Schlacht - weitere Informationen bekommst du in unserem Übersichts-Artikel.

Was kann der Fire TV Stick Lite von Amazon?

Der Fire TV Stick Lite, den Amazon seit 30. September 2020 im Sortiment hat, bietet günstigen Streaming-Genuss mit der praktischen Alexa-Sprachsteuerung. Derzeit ist er für den regulären Preis von 29,99 Euro bei Amazon* erhältlich - nur im Black Friday-Event bekommst du ihn aber für unschlagbare 14,99 Euro. Bei dem Streaming-Stick von Amazon handelt es sich um einen sogenannten "Streaming-Media-Adapter", was bedeutet, dass man damit seinen gewöhnlichen HD-Fernseher* wie einen Smart-TV* nutzen kann. Somit kann man all die Multimedia-Vielfalt genießen, die im Internet zur Verfügung steht. Beispielsweise Serien, Filme*, Musik und so weiter.

Auch bei der Lite-Version des Fire TV Sticks ist eine Sprachsteuerung mit Alexa möglich. So kannst du deinen Fernseher ganz einfach mit deiner Stimme steuern. Auch die Uhrzeit oder das Wetter kannst du so bequem erfragen. Eine tolle Neuerung zum Vorgänger-Fire TV Stick ist die Steigerung der Streaming-Geschwindigkeit um ganze 50 Prozent. Somit ist eine noch schnellere und reibungslosere Wiedergabe möglich.

Schnäppchen-Tipp: Mit dem Prime-Trick erhältst du zusätzliche Vorteile am Black Friday - wie der funktioniert und welchen Bonus er dir verschafft, verraten wir dir in unserem Artikel.

Fire TV Stick Lite mit Alexa Sprachsteuerung: Beim Amazon Black Friday um 50 Prozent reduziert

Im Unterschied zum herkömmlichen Fire TV Stick* fehlen die Lautstärke-Regler auf der Lite-Fernbedienung. Um die Lautstärke zu regulieren, muss also die normale TV-Fernbedienung herhalten, was aber zu verschmerzen ist. Hinzu kommt, dass der Lite-Stick eher für Fernseher ohne 4K-Qualität geeignet ist - also in erster Linie für etwas ältere Geräte, die Filme in HD-Qualität wiedergeben.

Alexa-Sprachbedienung*: Einfach die Sprach-Taste gedrückt halten und mit Alexa kommunizieren

mehr Speicherplatz für Apps und Spiele als andere Streaming-Mediasticks

für Apps und Spiele als andere Streaming-Mediasticks Nutzung tausender Apps und Streaming-Anbieter wie Amazon Prime, Netflix, Disney+, Youtube, ZDF und viele weitere

wie Amazon Prime, Netflix, Disney+, Youtube, ZDF und viele weitere Bis 1080p Full-HD-Auflösung

Audioformat: Dolby Audio

Kann Livebilder von unterstützten Kameras , z.B. im Kinderzimmer, auf dem TV anzeigen

, z.B. im Kinderzimmer, auf dem TV anzeigen spezieller Vorteil für Prime-Mitglieder : unbegrenzter Zugriff auf tausende Filme und Serien und über 2 Millionen Songs

: unbegrenzter Zugriff auf tausende Filme und Serien und über 2 Millionen Songs Keine Satellitenschüssel nötig : Live-Fernsehen über DAZN, Waipu.tv oder Zattoo

: Live-Fernsehen über DAZN, Waipu.tv oder Zattoo Im Ruhezustand wechselt der Stick automatisch in den Energiesparmodus

Wer über einen TV mit 4K-Auflösung verfügt, sollte sich den Fire TV Stick 4K Ultra HD* ansehen - dieser ist für die schärfere Auflösung besser geeignet als der Lite-Stick. Auch der Fire TV Stick 4K Max* ist in puncto Auflösung eine echte Empfehlung.

So funktioniert der Fire TV Stick Lite

Voraussetzung für die Inbetriebnahme des Fire TV Stick Lite sind ein Fernseher mit HD-Auflösung* sowie ein HDMI-Anschluss. Zudem wird eine WLAN-Verbindung benötigt. Zusätzlich muss man sich ein Konto bei Amazon einrichten, wenn man nicht bereits dort angemeldet ist.

Der Fire TV Stick Lite wird auf der Rückseite des Fernsehers direkt in die HDMI-Buchse gesteckt, zudem muss er per Kabel an den Strom angeschlossen werden. Wenn die korrekten Batterien in die Fernbedienung eingelegt sind, kann auch schon gestartet werden: auf dem Bildschirm werden dann die nächsten Schritte erklärt und man kann diesen ganz einfach folgen.

Der Stick kann auch problemlos mit anderen zusätzlichen Fernsehern verbunden werden - sofern die oben genannten Voraussetzungen erfüllt sind.

Breites Streaming-Angebot: Diese Apps sind auf dem Fire TV Stick

Der Fire TV Stick verfügt über eine Vielzahl an Anwendungen. Zu den bekanntesten Apps gehören beispielsweise:

Amazon Prime

Amazon Music

Netflix

Disney+

Spotify

Youtube

DAZN

ARD

ZDF

ARTE

und viele Weitere

Amazon Prime oder doch besser Netflix? Schau dir unseren Artikel zum besten Streaming-Dienst an.

Der Neue unter den Fire TV Sticks: Fire TV Stick 4K Max - 43 Prozent günstiger

Passend zum Black Friday überrascht Amazon mit einem neu aufgelegten Fire TV Stick: dem Fire TV Stick 4K Max*. Dieser Streaming-Stick wird als der leistungsstärkste unter den Fire TV Sticks bezeichnet und kommt zudem mit einer Wi-Fi-6-Unterstützung - reibungsloses Streaming sowie flüssiges Nutzen der Apps ist also garantiert. Zudem lässt sich der Stick problemlos mit deinen Smart Home-Funktionen verbinden und du kannst beispielsweise mithilfe des Sticks direkt über den TV das Licht in deinem Haus dimmen - ohne Unterbrechung des Films oder der Serie, die du gerade schaust. Alle Details und Informationen zum neuen Fire TV Stick 4K Max findest du in unserem Artikel. Black Friday Schnäppchen-Tipp: Den Fire TV Stick 4K Max bekommst du in der Black Friday-Woche für sagenhaft 36,99 Euro - somit sparst du 43 Prozent gegenüber des Normalpreises.

Fire TV Stick: Bewährtes Modell mit verbesserter Leistung

Natürlich hat Amazon auch den bewährten Fire TV Stick* weiter im Angebot - wobei auch er ein Upgrade erhalten hat. Auch er soll in der neuen Version von 2020 50 Prozent mehr Leistung liefern - im Vergleich zum Fire TV Stick, der 2019 auf den Markt kam. Das resultiert in erster Linie in einer schnelleren Streaming-Geschwindigkeit. Auch diese Fernbedienung verfügt über die Alexa-Sprachfunktion und Dolby Atmos-Sound. Zusätzlich lässt sich die Lautstärke des TVs direkt auf der Fernbedienung regeln.

Die Premium-Variante: Der Fire TV Stick 4K Ultra HD mit Alexa

Wer bereit ist, etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen, kann sich den Fire TV Stick 4K Ultra HD* zulegen. Dieser verfügt über eine besonders scharfe 4K-Ultra-HD-Auflösung und bringt außerdem einen sehr guten Dolby-Atmos-Klang mit - vorausgesetzt, du verfügst über eine dementsprechende Sound-Anlage.

Fazit: Günstiger Streaming-Genuss mit dem Fire TV Stick Lite

Der Amazon Fire TV Stick Lite empfiehlt sich nicht nur für Serien-Junkies und Film-Liebhaber. Sondern auch für alle Anderen, da man mit dem Streaming-Media-Adapter viele weitere Funktionen, wie beispielsweise Fernsehen, Musik hören, Bilder ansehen und viele mehr nutzen kann.

Besseres Fernsehen ist mit dem Fire TV Stick definitiv möglich, da die Vielfalt an Möglichkeiten enorm höher ist. Die Lite-Version punktet obendrein mit einer 50 Prozent schnelleren Streaming-Geschwindigkeit.

Unser Tipp: Im Rahmen des Black Friday-Events von Amazon ist der Fire TV Stick Lite erneut zu einem stark vergünstigten Preis erhältlich - spare 50 Prozent und gönne auch du dir endlich einen Fire TV Stick.