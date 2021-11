Fire TV: Amazon halbiert Preise für (fast) alle Streaming-Geräte

Fire TV im Angebot : Amazon halbiert die Preise zum Black Friday

: Amazon halbiert die Preise zum Black Friday Fire TV: Die aktuell erhältlichen Streaming-Geräte mit den wichtigsten Funktionen und Sparpreisen im Überblick

Vom Premium-Modell Fire TV Cube bis zum Fire TV Stick lite

Es ist keine Überraschung, sondern hat vielmehr schon Tradition: Zum Black Friday senkt Amazon die Preise für sämtliche Produkte aus der Fire TV-Serie massiv. Seit der Markteinführung von Fire TV im Jahr 2014 hat Amazon das Angebot an Streaming-Geräten kontinuierlich erweitert. Kein Wunder, denn die smarten Sticks sind eine Erfolgsgeschichte. Laut Amazon-Angaben aus dem Jahr 2020 werden sie weltweit von mehr als 100 Millionen Kunden genutzt.

Amazon-Knüller: Vom Fire TV Stick bis zum Cube - (fast) alle Streaming-Geräte zum halben Preis

Wer sich ein Amazon Fire TV-Gerät zulegt, holt sich die eierlegende Wollmilchsau in Sachen Streaming ins Wohnzimmer.

Fire TV versammelt die bekanntesten Streaming-Anbieter wie Netflix, Disney+, das hauseigene Amazon Prime Video, Maxdome oder Rakuten.TV, aber auch die Mediatheken von ARD und ZDF in einem Gerät.

Aber nicht nur Video on Demand (VoD), sondern auch gängige Musik-Streaming-Apps wie Spotify und jede Menge Games lassen sich auf dem Fire TV nutzen.

Die Fire TV-Produkte zum Angebotspreis: Geräteauswahl in der Übersicht

Amazons Fire TV gibt es in fünf verschiedenen Ausführungen - einmal als Streaming-Mediaplayer ("Fire TV Cube") und als Stick in gleich vier Varianten. Wir stellen die einzelnen Produkte mit ihren wichtigsten Funktionen und ihren aktuellen Preisnachlass vor.

Fire TV Cube: Der Streaming-Premium-Würfel

Beim Fire TV Cube handelt es sich um das einzige von Amazons Streaming-Geräten, das kein kleiner Stick ist, sondern ein etwa 8,5 Zentimeter großer Würfel, der separat aufgestellt werden muss. Für viele Nutzer das entscheidende Kaufargument für das Premium-Produkt: Im Gegensatz zu den Fire TV-Sticks, die ausschließlich mit WLAN-Anbindung funktionieren, kann der Cube auch via LAN-Kabel direkt am Router angeschlossen werden (ein Ethernet-Adapter wird mitgeliefert). Das ist gerade dann von Vorteil, wenn die drahtlose Verbindung im Haus ihre Macken hat. Denn was nützt die beste Hard- und Software, wenn ein schwaches WLAN den Film oder die Serie ruckeln lässt?

Die wichtigsten Features des Fire TV Cube:

leistungsstärkster Fire TV-Streaming-Mediaplayer von Amazon

Auflösung bis 4K Ultra HD (3840x2160)

Dolby Vision (HDR-Bild für noch strahlendere Farben)

Hands-free mit Alexa

Bild-im-Bild-Live-Video

16 GB Speicherplatz und Hexa-Core-Prozessor

Aktuelle Ersparnis: 50 Prozent (59,99 Euro statt 119,99 Euro regulär)

Fire TV Stick 4K Max: Amazons aktuell bester Streaming-Stick

Der Fire TV Stick 4K Max ist der Neuzugang in der Fire-TV-Reihe (Marktstart am 7. Oktober 2021) - und der aktuell beste Streaming-Stick von Amazon. Der wesentliche Unterschied zum Vorgänger-Modell, dem Fire TV Stick 4K*, ist die stark verbesserte Leistung um 40 Prozent. Dadurch starten Apps wesentlich schneller und die Navigation durch dein Streaming-Menü wird deutlich flüssiger. Das liegt an dem verbauten Quad-Core-Prozessor mit 1,8 GHz. Die brillante Auflösung in 4K Ultra HD ermöglicht Film- und Seriengenuss in bestmöglicher Qualität, darüber hinaus werden die aktuellsten Formate Dolby Vision, HDR und HDR10+ sowie das immersive Dolby Atmos-Audio unterstützt. Mehr Infos zum 4K Max findest du in unserem ausführlichen Artikel.

Die wichtigsten Features des Fire TV Stick 4K Max:

40 Prozent mehr Leistung als das Vorgänger-Modell Fire TV Stick 4K - sorgt für einen schnelleren Start von Apps und eine flüssigere Navigation

Fire TV Stick 4K - sorgt für einen schnelleren Start von Apps und eine flüssigere Navigation Wi-Fi-6-Unterstützung: Verbessertes Streaming in 4K-Auflösung auf mehreren Wi-Fi-6-Geräten

Verbessertes Streaming in 4K-Auflösung auf mehreren Wi-Fi-6-Geräten Brillante Auflösung in 4K Ultra HD - unterstützt Dolby Vision, HDR und HDR10+, inklusive immersivem Dolby Atmos-Audio

- unterstützt Dolby Vision, HDR und HDR10+, inklusive immersivem Dolby Atmos-Audio Streaming von tausenden Serien und Filmen : u.a. Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, Sky Ticket

: u.a. Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, Sky Ticket praktische Streaming-Buttons für Prime Video, Netflix, Disney+ und Amazon Music

für Prime Video, Netflix, Disney+ und Amazon Music Free-TV und Live-TV : u.a. ZDF, ARD, DAZN, Pluto TV, YouTube, JOYN

: u.a. ZDF, ARD, DAZN, Pluto TV, YouTube, JOYN Unzählige Funktionen in einer Fernbedienung : Sprachsteuerung, Streaming, Apps, Fernsehen, Steuerung deines Smart Homes

: Sprachsteuerung, Streaming, Apps, Fernsehen, Steuerung deines Smart Homes Alexa-Sprachsteuerung : TV über deine Stimme steuern

: TV über deine Stimme steuern Unterstützt dein Smart Home : Steuerung über die Sprachfunktion der Fernbedienung, z.B. Bild von Videokameras zeigen oder Licht dimmen

: Steuerung über die Sprachfunktion der Fernbedienung, z.B. Bild von Videokameras zeigen oder Licht dimmen Aktuelle Ersparnis: 43 Prozent (36,99 Euro statt 64,99 Euro regulär)

Fire TV Stick 4K: Beliebter Stick ohne große Schwächen

Direktes Vorgänger-Modell zum Fire TV Stick 4K Max ist der Fire TV Stick 4K. Dieser Streaming-Stick kann qualitativ beinahe mit dem 4K Max mithalten - wenn man den etwas schwächeren Arbeitsspeicher in Kauf nimmt und auf Funktionen wie Wifi-6 oder Bild-in-Bild verzichten kann. Der 4K-Stick ermöglicht Streaming in brillanter Auflösung - perfekt für den nächsten Filme-Abend zu Hause. Er kostet nur 24,99 Euro (Normalpreis: 59,99 Euro) und ist damit sogar um 55 Prozent reduziert.

Fire TV Stick: Amazons Streaming-Klassiker

Der Fire TV Stick war Amazons erster Streaming-Stick, aktuell gibt es ihn bereits in der 3. Generation. Er unterscheidet sich von den oben genannten Modellen darin, dass er kein 4K-Streaming unterstützt. Wer also keinen Fernseher hat, der in 4K auflöst oder diese Funktion schlichtweg nicht benötigt, ist mit diesem Streaming-Stick gut beraten. Ihn gibt es jetzt für 19,99 Euro statt 39,99 Euro - ein Rabatt von 50 Prozent.

Fire TV Stick Lite: passend für Streaming-Neulinge

Der Fire TV Stick Lite wiederum ist eine abgespeckte Version des Fire TV Stick, dafür aber vergleichsweise günstig und trumpft trotzdem mit vielen Funktionen auf, die dir das Streaming versüßen. Er ist also der ideale Einstieg in die Streaming-Welt. Der Angebotspreis beläuft sich auf 14,99 Euro - und ist damit 15 Euro günstiger als regulär (Ersparnis: 50 Prozent) Mehr zum Fire TV Stick Lite erfährst du in unserem Artikel.

Auch interessant: Amazons beliebten Echo Dot gibt es mittlerweile in der 4. Generation - auch in diesem Jahr ist der smarte Lautsprecher mit Alexa als Top-Angebot zum Black Friday 2021 erhältlich.