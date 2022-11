Seien es ausgewählte Produkte für dein Home Office, ein Kinderschreibtisch der mitwächst oder ein fixer Rabatt auf deinen Warenkorb - hier sind die Black Friday Deals von FlexiSpot:

Aktionszeitraum: 25.11. -28.11.2022

Zusätzlich warten im Aktionszeitraum täglich wechselnde Super-Schnäppchen auf dich - jeden Tag gibt es einen Artikel in limitierter Stückzahl für nur einen Euro. Außerdem wartet FlexiSpot für dich mit einzigartigen Gewinnspielen im Rahmen der Black Friday Aktion für dich auf. Sei schnell und erhalte als einer der ersten Besteller an den Tagen zwischen dem 25. und 28. November mit ganz viel Glück deine Bestellung sogar kostenfrei.

Höhenverstellbare Schreibtische von FlexiSpot

Ein elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch ist unumgänglich für rückenschonendes Arbeiten im Home Office. Bei FlexiSpot findest du das passende Möbel für deine Ansprüche.

Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch ganz nach deinen Wünschen

Der Schreibtisch FlexiSpot E7 bietet dir größte Flexibilität im Design - du kannst dein Modell individuell nach deinen Wünschen zusammenstellen. Er ist elektrisch höhenverstellbar über einen großen Bereich von 58 bis 123 Zentimeter. Dank des integrierten Kabelmanagements bleibt den Arbeitsplatz frei von störendem Kabelsalat und die LED Touch-Screen Tastatur sorgt für eine einfache Bedienung. Die Farbe deines Tischgestells kannst du frei aus weiß, schwarz und grau wählen und auch die optionale Tischplatte gibt es in zahlreichen Farben und zwei verschiedenen Größen - so passt sich der Allrounder von FlexiSpot jedem Geschmack und jeder Einrichtung perfekt an. Das Modell E7 ist ab 469,99 Euro bei FlexiSpot erhältlich*.

Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch im Premiumsegment

Der höhenverstellbare Schreibtisch FlexiSpot Q8 wird mit einer Tischplatte aus Bambus geliefert. Dank der kabellosen Ladefunktion kannst du dein Smartphone oder Tablet ganz einfach aufladen, indem du es auf der Tischplatte ablegst. Die vier programmierbaren Höhenvoreinstellungen und die integrierte ausziehbare Schublade sorgen für höchsten Komfort bei schickem Design. Das Modell Q8 ist für 699,99 Euro bei FlexiSpot erhältlich*.

Ergonomische Bürostühle von FlexiSpot

Der Schreibtischstuhl ist ebenso wichtig für rückenschonendes Arbeiten im Home Office, wie ein höhenverstellbarer Schreibtisch. Auch bei der Suche nach einem professionellen Sitzmöbel wirst du bei FlexiSpot fündig. Unsere Produktempfehlungen:

Ergonomischer Bürostuhl aus der Mittelklasse

Der FlexiSpot BackSupport Bürostuhl BS9 hat ein ergonomisches Design, das auf langes Arbeiten ausgelegt ist. Der Stoff und das Design sorgen für eine Wohlfühlatmosphäre. Taubheitsgefühle und Stress werden bei diesem ergonomischen Bürostuhl reduziert. Das Modell findest du für 199,99 Euro auf flexispot.de (wahlweise in Orange, Beigebraun oder Blau).

Schreibtischstuhl der Extraklasse

Der FlexiSpot BackSupport Bürostuhl BS8 verfügt über einen einstellbaren Widerstand der Rückenlehne, der über einen Drehgriff leicht zu bedienen ist. Dieser ist so in das ergonomische Design des Stuhls integriert, dass du auch im Sitzen entspannen kannst und viel Komfort hast. Diesen ergonomischen Bürostuhl findest du zum Preis von 299,99 Euro bei FlexiSpot (klassisch in Grau oder Schwarz).

Über den Partner: Spezialist für ergonomische Büromöbel

Sag "Tschüss" zu Rückenschmerzen: FlexiSpot ist weltweit agierender Spezialist für ergonomische Büromöbel mit Sitz in Köln. Über 10 Million Kunden sind von den Lösungen, die FlexiSpot auf dem neuesten Stand der Technik entwickelt, überzeugt. Darunter befinden sich viele namhafte Unternehmen. Eine Gesamtbewertung von 4,7 spricht sowohl für die Qualität als auch den Service von FlexiSpot. Aber nicht nur die Optimierung der Produkte und die Zufriedenheit der Kunden ist dem Hersteller wichtig, sondern auch Nachhaltigkeit. So gewährt FlexiSpot bis zu 10 Jahren Garantie.