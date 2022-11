Die Black Friday bei Amazon ist immer noch in vollem Gange - und damit auch echte Hammer-Angebote auf Matratzen von Emma One*. Im Matratzen-Test von Stiftung Warentest (10/2021) schneidet das Modell "Dynamic" als beste Matratze unter den Federkern-Matratzen ab - auch diese Matratze gibt es nun zu einem fantastischen Preis in der Amazon Black Friday Woche - in der kleinsten Version bereits für unter 200 Euro. Und auch der Hersteller selbst hat eine Black Friday-Aktion am Start: Im Online-Shop von der Emma Matratzen GmbH* gibt es noch bis einschließlich heute tolle Black Friday-Angebote auf Matratzen, Bettdecken und Co. Der Rabatt liegt bei bis zu 30 Prozent.

Black Weeks Sale bei Emma-Matratzen - Bis zu 33 Prozent sparen

Der Black Weeks Sale von Emma-Matratzen* läuft bis nur noch bis einschließlich Montag, 28. November 2022 (Cyber Monday). Folgende Rabatte gewährt der Hersteller mit Sitz in Frankfurt am Main:

33 % Rabatt auf Emma 25 Hybrid Matratze

26 % Rabatt auf Emma Flauschkissen 40x80 cm und

Emma Bettdecke Warm

25 % Rabatt auf Emma Diamond Degree Kissen

22 % Rabatt auf Emma One Federkern Matratze - im Emma-Shop für 358,02 Euro statt 459 Euro (gilt für das Maß 140x200 cm).

im Emma-Shop für 358,02 Euro statt 459 Euro (gilt für das Maß 140x200 cm). 21 % Rabatt auf Emma Flauschkissen 80x80 cm

20 % Rabatt auf Emma 25 Boxspringbett, Emma 25 Stauraum Boxspringbett, Emma Diamond Degree Boxspringbett, Emma Stauraum Bett, Schlafsofa, Emma Original Kissen, Emma Matratzenschoner, Emma Diamond Degree Topper, Emma Hug Gewichtsdecke, Diamond Degree Lattenrost, Emma Babymatratze

15 % Rabatt auf Emma Original Bett, Emma One Boxspringbett, Emma Metallbett, Emma Holzbett, Emma Mikrofaser Kissen, Emma Bettdecke leicht, Emma gebrauchsfertiger Lattenrost

11 % Rabatt auf Emma One Schaum

10 % Rabatt auf Emma Reisekissen, Emma Flip Topper, Emma Lattenrost zur Selbstmontage

5 % Rabatt auf Emma Two Matratze, Emma 25 Flip Matratze.

Für das Bettwäsche ("die Kostbare"), das Emma Schlafsofa und das Emma Stauraumbett gelten Einführungsangebote. Diese sind gültig bis einschließlich 28. November.

Unsere Empfehlungen sind die Emma Babymatratze* für Babies und Kinder bis zu einem Alter von ca. 5 Jahren (Aktionspreis: 127,20 statt 159 Euro) sowie die Emma Hug Gewichtsdecke* (150x200 cm, 7 kg), die leichteres und schnelleres Einschlafen verspricht - und zurzeit nur 95,20 Euro statt 119 Euro kostet.

Die Emma One Matratze: Das bietet der Testsieger bei Stiftung Warentest

Die Emma One Matratze* bietet höchsten Schlafkomfort - und ist zum Amazon Black Friday erneut zu einem echten Schnäppchenpreis zu bekommen. Das Federkern-Modell "Dynamic" der Emma One Matratze* (aktuell unter anderem für 327,95 statt 459 Euro auf Amazon - Angebot variiert je nach Größe) hat die Tester von Stiftung Warentest besonders durch die ergonomischen Liegeeigenschaften der Matratze überzeugt. Auch die lange Halt- und Nutzbarkeit wurde positiv bewertet. Das Test-Fazit: Die Matratze eignet sich für beinahe alle Körpertypen und garantiert einen angenehmen Schlaf ohne das Auftreten von Rückenschmerzen.

Das Besondere an der Matratze: Durch die Einteilung der Liegefläche in fünf ergonomische Zonen garantiert sie für jeden Schlaftyp ein bequemes Liegen und einen erholsamen Schlaf. Dabei verfügt die Emma One Matratze sogar über eine spezielle Schulterzone. Die Matratze besteht in ihrem Innern aus viskoelastischem Schaum, der sich perfekt der Körperform anpasst - so eignet sich die Matratze sowohl für Seitenschläfer, als auch für Rücken- und Bauchschläfer. Zudem enthält die Matratze den Airgocell-Schaum, einen Taschenfederkern und den HRX-Schaum.

Der Hersteller verspricht des Weiteren eine sehr lange Haltbarkeit der Matratze. Sie soll lange ohne jeglichen Qualitätsverlust genutzt werden können und es sollen auch keine Liegekuhlen entstehen. Auch gegen das Schwitzen in der Nacht ist die Emma One Matratze gefeit: Neben einem atmungsaktiven Bezug, besteht die Matratze zudem aus einem Airgocell-Schaum, der offenporig ist und so viel Luft hindurchlässt. So wird verhindert, dass die Matratze vollgeschwitzt wird. Außerdem wird auch ein sehr angenehmes Klima erzeugt, das ebenfalls zu einem erholsamen Schlaf beiträgt.

In verschiedensten Größen erhältlich

Die Emma One Matratze* gibt es in zwei verschiedenen Härtegraden, sowohl in Hart, als auch in Medium. Außerdem ist sie in folgenden Maßen erhältlich:

80x200 cm

90x200 cm

100x200 cm

120x200 cm

140x200 cm

160x200 cm

180x200 cm

200x200 cm

Die Testsieger-Matratze Emma One Dynamic findest du neben Amazon auch direkt beim Hersteller.*

Emma One Matratze: 100 Nächte Probeliegen

Für alle, die sich unsicher sind, hat sich der Hersteller einen ganz besonderen Deal ausgedacht: Der Kunde bekommt 100 Nächte Zeit, die Matratze zu testen. Ist er dann unsicher, kann die Emma One Matratze* ohne Probleme zurückgegeben werden - die Matratze wird dann sogar kostenfrei beim Kunden zu Hause abgeholt.

Mehr zum Thema Black Friday: