Trend in Deutschland: E lektrische Zahnbürsten erobern die Haushalte

Das sind die derzeit besten Elektrozahnbürsten beim Black-Sale auf Amazon

Oral-B und Philips: Bekannte Top-Marken sorgen für gute Qualität zum kleinen Preis

Elektrische Zahnbürsten haben in den vergangenen Jahren die Badezimmer der Deutschen erobert. Auch, weil die meisten Zahnärzte die Vorzüge der summenden Helfer immer wieder betonen. Denn sie sind weit mehr als eine bequeme Alternative zur gewöhnlichen Handzahnbürste.

Die Vorteile einer elektrischen Zahnbürste auf einem Blick

Mit einer elektrischen Zahnbürste arbeitet man sich langsam, in wellenförmigen Bewegungen, von Zahn zu Zahn vor. Ein Vorteil der elektrischen Zahnbürsten ist der deutlich kleinere Kopf. Er gelangt mühelos auch an den letzten Zahn und putzt ihn dank der Rotationsbewegung genauso gründlich, wie die herkömmlichen manuellen Modelle.

Durch die oftmals eingebauten Timer in elektrischen Zahnbürsten unterstützen dich die elektrischen Modelle dabei, die optimale Putzzeit zu finden. Putzen mit der elektrischen Variante ist schonend für den Zahnschmelz und das Zahnfleisch – dies ist besonders bei empfindlichen Zähnen ein Vorteil. Bei Handzahnbürsten kann durch zu viel Druck Zahnschmelz weggeschrubbt werden.

Das Ergebnis sind Zahnhalsdefekte, die über die Jahre immer tiefer werden und letztendlich den Zahn schwächen und Schmerzen verursachen können. Auch bei empfindlichem Zahnfleisch kann das elektrische Modell helfen, tiefgreifende Zahnfleischentzündungen vorzubeugen. Dabei erobern die elektrischen Zahnbürsten deutsche Haushalte immer mehr. Einer Umfrage vom Infoportal Zahnvorsorge Plus zufolge, bei der 100 Menschen befragt wurden, stellte sich heraus, dass zwei Drittel der Befragten eine elektrische Zahnbürste nutzen.

Black Friday Sale auf Amazon: Diese Modelle sind der aktuelle Renner

Am 18. November 2022 startete auf Amazon die Black Friday Woche* mit unzähligen Angeboten auf ausgewählte Produkte. Dabei bietet Amazon aktuell eine riesige Auswahl an stark reduzierten elektrischen Zahnbürsten an. Wir haben eine Auswahl der besten Schnäppchen zusammengetragen und verraten, was das besondere an den Modellen ist.

Oral-B PRO 3 3500: Oral-B, die von Zahnärzten weltweit am häufigsten verwendete Zahnbürstenmarke, liefert mit der Pro 3 Zahnbürste ein Produkt, welches sich bei Amazon einer sehr großen Beliebtheit erfreut. Mit 4,8 Sternen bei über 7.000 Bewertungen ist sie die Nummer 1 unter den Bestsellern. Das elegante Handstück der elektrischen Zahnbürste Pro 3 hilft dir so zu putzen, wie es Ihr Zahnarzt empfiehlt: Der Timer hilft dir, deine Zähne professionell 2 Minuten lang zu putzen und benachrichtigt dich alle 30 Sekunden, den Putzbereich zu wechseln. Mit einer Preisreduzierung von 62 Prozent zum UVP ist sie aktuell für nur 37,99 Euro verfügbar.

Philips HX9601/02: Mit 4,5 Sternen von circa 2.500 Bewertungen ist diese Zahnbürste aus dem Hause Philips ein weiterer Bestseller auf Amazon, welcher zur Black Friday Woche50 Prozent günstiger ist. Für nur 84,99 Euro statt 169,99 Euro kannst du dir ein wahres Premium-Produkt zulegen. Zu den Stärken zählt, dass sie laut Hersteller zehnmal mehr Plaque entfernt und siebenmal gesünderes Zahnfleisch im Vergleich zu einer Handzahnbürste liefert. Eine Andruckkontrolle warnt vor zu starkem Druck und die individuelle Reinigung liefert dank drei Putzprogrammen und drei Intensitätsstufen eine optimale Reinigung der Zähne.

Philips Sonicare ExpertClean 7300: Hier präsentieren wir einen weiteren Amazon-Tipp, welcher mit 4,5 Sternen bei 3.100 Bewertungen eine ebenso gute Qualität verspricht. In der Black Friday Woche ist die elektrische Schallzahnbürste ebenso um 50 Prozent reduziert, sodass du sie für nur 84,95 Euro bestellen kannst. Das Besondere an der Philips Sonicare ExpertClean ist, neben den eben vorgestellten Eigenschaften der Philips HX Zahnbürste, dass der Lithium-Ionen-Akku eine sehr lange Betriebszeit von bis zu 14 Tagen ermöglicht und zusätzlich mittels App gesteuert werden kann.

Oral-B Pulsonic Slim Luxe 4900: Die Pulsonic Slim Luxe im Doppelpack ist ideal für Paare, Familien und Reisende. Eine schlanke und sehr leichte Schallzahnbürste für gesünderes Zahnfleisch in vier Wochen verspricht einen extra Zahnfleischschutz dank vibrierenden, abgerundeten Borsten. Laut Hersteller soll sie durch eine sanfte Schalltechnologie und 31.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute mehr Plaque als eine herkömmliche Handzahnbürste entfernen. Aktuell ist sie für nur 79,99 Euro bei Amazon in verschiedenen Farben verfügbar und bietet einen Preisvorteil von 26 Prozent zum UVP.

Oral-B Genius X: Diese elektrische Zahnbürste liefert laut Hersteller eine professionelle Zahnreinigung und ein gesünderes Zahnfleisch dank innovativer Putztechnikerkennung mit künstlicher Intelligenz. Mehr als 82 Prozent der elektronischen Zahnbürsten-Nutzer, die Oral-B Genius X verwenden, weisen nach sechs bis acht Wochen eine Verbesserung ihrer Mundgesundheit auf – so der Hersteller. Sie schützt nicht nur das Zahnfleisch, sondern sorgt mit sechs Putzprogrammen für umfassenden Schutz im Mund. Aktuell kannst du sie bei Amazon für 85,99 Euro kaufen, was eine Reduzierung von 20 Prozent ausmacht.

Philips Sonicare ProtectiveClean 4500: Der Klassiker aus dem Hause Philips hat bei Amazon über 14.000 Bewertungen, wobei die durchschnittliche Sterne-Bewertung bei 4,5 liegt. Statt 109,99 Euro zahlst du aktuell nur 54,99 Euro für die elektrische Schallzahnbürste, was eine Reduzierung von 50 Prozent mit sich bringt. Das Produkt bietet hierbei zwei Programme: „Clean“ (Reinigung) und „White“ (Whitening), was eine Rund-um-Pflege verspricht. Außerdem ermöglicht der Lithium-Ionen-Akku eine überdurchschnittlich gute Betriebszeit von bis zu zwei Wochen.

Oral-B iO Series 8 Plus Edition: Die Plus Edition mit drei Aufsteckbürsten inklusive einer Whitening Aufsteckbürste sorgt mit einem nachhaltigeren Versand durch die unbedruckte FSC-zertifizierte Kartonverpackung aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft für ein nicht nur sauberes Mundgefühl. Die neue iO-Technologie kombiniert den runden Bürstenkopf von Oral-B mit sanften Mikrovibrationen für ein frisches, sauberes Mundgefühl und 100 Prozent gesünderes Zahnfleisch in nur einer Woche. Mit dem interaktiven Farbdisplay kannst du zwischen den sechs Putzprogrammen wählen und wirst automatisch an den Bürstenkopfwechsel erinnert. Beim aktuellen Preis von 179,99 Euro statt 339,99 Euro sparst du satte 47 Prozent zum UVP.

Die Amazon Black Friday Woche findet 2022 noch bis zum 28. November statt. Der Black Friday selbst war am 25. November. Wir informieren dich über die besten Angebote und echten Schnäppchen bei Amazon.

