Echo Dot 4 mit Alexa zum Black Friday: Sichere dir den smarten Lautsprecher zum Hammer-Deal

Der Black Friday 2021 steht praktisch vor der Tür und Schnäppchen-Jäger schon jetzt in den Startlöchern. Wenn du die besten Angebote abgreifen möchtest, musst du deshalb auf dem Laufenden sein. Auch der Amazon Echo Dot 4 wird in diesem Jahr voraussichtlich wieder zum Hammer-Preis beim Online-Händler erhältlich sein. Wir verraten dir alles, was du zum Echo Dot der 4. Generation wissen musst.

Das kann der Amazon Echo Dot 4: Der smarte Lautsprecher im Check

"Alexa, stell einen Yoga-Timer auf 20 Minuten" - gesagt, getan: Der Echo Dot 4 mit Alexa kann dir deinen Alltag erleichtern - oder auch mit dem ein oder anderen Witz versüßen. Aber das ist längst nicht alles. Der Echo Dot 4 hat viele smarte Funktionen: Musik streamen via Amazon Music, Spotify, TuneIn und weitere Dienste, Radio hören, Fragen stellen und Antworten von Alexa bekommen (Sportergebnisse, Kinoprogramm, Öffnungszeiten von Restaurants), die Beleuchtung, die Klimaanlage, den Fernseher und weitere Smart-Home-Geräte steuern, Wetterbericht abfragen, sich einen Wecker oder Timer stellen lassen oder einen Kalendereintrag vornehmen lassen, Nachrichten vorlesen lassen, andere Echo-Dot-Nutzer, Alexa-App-Nutzer und Skype-User einfach per Sprachbefehl anrufen, Amazon-Bestellungen per Sprache aufgeben und vieles mehr.

Im Gegensatz zu seinem Vorgängermodell, kommt der Echo Dot 4 in anderem Design daher: Er ist rund und kompakt und hat eine LED-Anzeige, auf der du die Uhrzeit ablesen kannst. Hast du mehrere Echo-Geräte zuhause? Dann verbinde dich direkt in einen anderen Raum: "Alexa, kündige an: Das Abendessen ist fertig" - das nennt man dann wohl revolutionierte Abläufe zuhause.

Die Voraussetzungen für die Nutzung des Echo Dot 4 sind im Grunde einfach: Du brauchst eine Verbindung zum WLAN und die Alexa-App auf deinem Smartphone. Unser Autor hat den Echo Dot 3 für dich getestet: Hier liest du sein Fazit zum smarten Lautsprecher.

Amazon Echo Dot 4: So stellt Amazon die Funktionen des smarten Geräts vor

Wir stellen vor: Echo Dot – unser beliebtester smarter Lautsprecher mit Alexa. Das geradlinige, kompakte Design sorgt für satten Klang, dank klarem Sound und ausgewogener Basswiedergabe.

Sprachsteuerung für Ihre Unterhaltung – Streamen Sie Songs von Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer und vielen mehr. Hören Sie Musik, Hörbücher und Podcasts überall in Ihrem Zuhause, dank Multiroom Musik.

Unterstützt verlustfreie HD-Audioformate von ausgewählten Musik-Streamingdiensten, wie Amazon Music HD.

Stets bereit – Alexa kann Witze erzählen, Musik abspielen, Fragen beantworten, die Nachrichten und den Wetterbericht vorlesen, Wecker stellen und vieles mehr.

Sprachsteuerung für Ihr Smart Home – Schalten Sie Lampen ein, verstellen Sie Thermostate, steuern Sie Türschlösser und vieles mehr mit kompatiblen Geräten und allein mit Ihrer Stimme.

Bleiben Sie in Verbindung – Tätigen Sie Anrufe ganz einfach per Sprachsteuerung. Verbinden Sie sich direkt über Drop In mit anderen Räumen oder verkünden Sie im gesamten Haushalt, dass das Abendessen fertig ist.

Entwickelt, um Datenschutz zu gewährleisten – Umfasst Datenschutz- und Kontrollmaßnahmen auf mehreren Ebenen, darunter eine Mikrofon-aus-Taste, mit der Sie die Stromzufuhr zu den Mikrofonen unterbrechen und sie somit deaktivieren können.

4,6 Sterne bekommt der Lautsprecher bei Amazon aktuell von Käufern (Stand: 28. Oktober 2021) und das bei 127.110 Bewertungen. Die meisten sind mit den Funktionen des Echo Dot 4 mehr als zufrieden. Wer gerne Musik hört hat mit dem Echo Dot 4 beste Klang-Garantie. Und aktuell gibt es bei Amazon ein Top-Angebot: Teste Amazon Music Unlimited für 3 Monate kostenlos anstatt nur für einen. Jetzt heißt es: Schnell sein.

Ob es den Echo Dot 4 auch in diesem Jahr wieder als Mega-Schnäppchen beim Amazon Black Friday geben wird, werden wir sehen. Wir halten sie auf dem Laufenden. Hier findest du alle Black Friday 2021 Schnäppchen im Überblick.

Das ist auch interessant: So sparst du am Black Friday wirklich Geld - die besten Spartipps am Schnäppchen-Tag. Willst du auf Nummer sicher gehen? Dann teste doch ein Preisvergleichsportal. Wir empfehlen idealo oder camelcamelcamel.