Doppelpack-Deal für Amazons Echo Dot: Zwei smarte Lautsprecher zum Preis von einem

Black Friday-Deal bei Amazon: Zwei Echo Dots für den Preis von einem

beim Kauf von zwei Echo Dots (3. Generation) in Verbindung mit Promo-Code

zwei Echo Dots für nur 39,98 Euro

für nur für kurze Zeit - solange der Vorrat reicht

Der frühe Black Friday bei Amazon* läuft noch und es lassen sich aktuell eine Vielzahl an krassen Schnäppchen machen, so zum Beispiel auch dieses: Beim Kauf von zwei Echo Dots bekommst du einen davon kostenlos*. Das 2-für-1-Angebot gilt für Echo Dots der 3. Generation, die innerhalb einer einzigen Transaktion bestellt werden. Zusätzlich musst du den Code "ECHODOT2FUR1" beim Bezahlvorgang eingeben. Der Vorteil, zwei Echo Dots zu besitzen, ist auf jeden Fall der volle Stereo-Sound, der so erzeugt werden kann - denn die Geräte können problemlos miteinander verbunden werden und gemeinsam deine Lieblingsmusik abspielen.

Leseempfehlung: Weshalb wir dir den Echo Dot nur empfehlen können, kannst du in einem Erfahrungsbericht nachlesen.

Echo Dot: Mit der 2-für-1-Aktion bekommst du den zweiten Echo Dot gratis

Mit der 2-für-1-Aktion im frühen Black Friday bei Amazon bekommst du den Zweierpack Echo Dots (3. Gen.) für nur 39,98 Euro. Diese Bedingungen gelten:

nur für Amazon-Kunden. Mit einem Trick kannst auch du die Vorteile einer Amazon-Mitgliedschaft kostenlos testen - mehr dazu in unserem Artikel.

kannst auch du die - mehr dazu in unserem Artikel. beim Kauf von zwei Echo Dot (3. Gen.)

nur mit dem Code "ECHODOT2FUR1", der am Ende des Transaktionsvorgangs eingegeben werden muss

Angebot ist begrenzt auf einen Zweierpack/Kunde

Produkte müssen in einer einzigen Bestellung gekauft werden

Empfehlung: Der frühe Black Friday bei Amazon ist gestartet - die besten Angebote und Schnäppchen erfährst du in unserem Artikel.

Echo Dot von Amazon: Das kann der smarte Lautsprecher

Der Echo Dot von Amazon ist wohl einer der beliebtesten smarten Lautsprecher - einen Hinweis darauf geben die über 250.000 überwiegend positiven Bewertungen des Lautsprechers auf Amazon.de. Das kann der Echo Dot (3. Gen.):

verbesserter Lautsprecher für einen volleren Klang

garantierter Datenschutz - unter anderem durch "Mikrofon-aus-Taste"

Steuerung bequem per Sprachbefehl

Musik-Streaming mit Spotify, Amazon Music, Tunein und weitere

Verbindung von zwei Echo Dots für einen vollen Stereo-Sound

Sprachassistenz Alexa: Spielt Musik ab, beantwortet Fragen, liest Nachrichten vor etc.

Personen, die ebenfalls ein Echo-Gerät, Alexa oder Skype haben, können bequem über den Lautsprecher angerufen werden

Sprachsteuerung für das Smart Home: Lichter ein- und ausschalten, Thermostate verstellen, Türschlösser steuern

Schnäppchen-Tipp: Auch Media Markt, Saturn und Co. mischen beim Black Friday mit - wir stellen dir in unserem Artikel die Top-Schnäppchen der Händler vor.