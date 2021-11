Steigende Nachfrage: Kaum ein anderes Verkehrsmittel ist zurzeit in Deutschland so beliebt wie E-Bikes

Deutschland hat europaweit am weitesten entwickelte Märkte für E-Bikes

E-Bikes im Sale : Das sind die besten Deals zum Black Friday

Black Friday Week: noch bis zum 29.11.2021

Wer von einem Fahrrad unter dem Christbaum träumt, sollte auf jeden Fall spätestens jetzt aktiv werden. Denn Rohstoffmangel, Lieferengpässe und eine riesige Nachfrage sorgen mitunter für extreme Wartezeiten beim Kauf von Fahrrädern oder E-Bikes beim Händler vor Ort. Anders sieht es bei den Onlinehändlern aus, welche ihre E-Bikes nur zum Kauf anbieten, wenn diese auch wirklich aktuell vorrätig sind. Passend hierfür haben wir für dich die besten Deals der Black Friday Week zusammengetragen und stellen sieben der beliebtesten Angebote vor.

E-Bike-Boom in Deutschland: Auch Fahrradmuffel schwingen sich aufs Rad

E-Bikes boomen wie kaum ein anderes Verkehrsmittel. Von den 3,2 Millionen Fahrrädern, die im ersten Halbjahr 2020 verkauft wurden, waren 1,1 Millionen Fahrräder, die von einem Elektromotor unterstützt werden. Die Gründe liegen auf der Hand: größere Reichweiten bei weniger Kraftaufwand.

Seit einigen Jahren gibt es einen klaren Trend - weg vom klassischen Fahrrad und hin zum E-Bike. Deutschland gehört laut einer Studie von Shimano, einem der größten Hersteller von Fahrradkomponenten, zu den europäischen Ländern mit den am weitesten entwickelten E-Bike Märkten in Europa. Die Anzahl an verkauften E-Bikes liegt bei uns seit Jahren auf einem konstant hohen Niveau. 9 Prozent aller Befragten sind schon im Besitz eines eigenen E-Bikes. Fast 20 Prozent der Befragten möchten noch in diesem Jahr ein E-Bike kaufen oder benutzen.

Sehr spannend: In der Studie von Shimano ist es gelungen, einen neuen Käufertyp für E-Bikes in Deutschland zu identifizieren. Rund 22 % der Befragten, die gerade den Kauf eines E-Bikes planen, sind aktuell eher Fahrradmuffel und setzen sich höchstens einmal in drei Monaten auf ihr Gefährt. Diese Käufergruppe wird durch das E-Bike dazu gebracht, sich wieder häufiger auf das Fahrrad zu schwingen. Weitere spannende Fakten zum E-Bike-Boom liefert Shimano auf seiner Website.

#1: Fahrrad XXL - Traditionsunternehmen mit riesiger Auswahl

Fahrrad XXL ist mit 15 modern ausgestatteten Fahrrad-Stores einer der größten Fahrradhändler des Landes und bietet einen der größten Online-Shops Deutschlands an. Die Verbindung zwischen den einzelnen Fahrrad-Filialen, die inzwischen auf eine über 100-jährige Tradition zurückblicken, wurde bereits vor 30 Jahren geknüpft. Aus dieser Beziehung entstand 2006 die Fahrrad XXL Gruppe* mit den größten Fahrrad-Fachmärkten in ganz Deutschland, welche zum Black Friday ausgewählte E-Bikes zum Toppreis anbieten.

Das Focus Paralane 2: Rennräder sind aufgrund ihres sportlichen und eleganten Fahrstils eine der beliebtesten Fahrradtypen. Aber muss ein Rennrad wirklich so viel wie ein Kleinwagen kosten? Bei Fahrrad XXL gibt es passend zur Black Week einen echten Klassiker zum Sparpreis - 33 Prozent günstiger. Statt für 4.499 € gibt es das Focus Paralane2 für aktuell nur 2.999 €. Das E-Bike Rennrad wird im klassisch silbernen Diamant-Rahmen angeboten. Weitere Informationen rund um die Ausstattung und der einzelnen Komponenten gibt es hier*.

Das Kalkhoff Endeavour 5. B Move 45: Der schicke Diamant Rahmen aus Aluminium macht das Kalkhoff Endeavour 5.B Move 45 zu einem richtig schönen E-Trekkingrad, welches bei Fahrrad XXL derzeit zum Preis von nur 2.999 € angeboten wird. Der vorherige Preis lag bei 4.599 €, was einen Rabatt von 35 % ausmacht. Dabei kann das Rad natürlich viel mehr, als nur gut auszusehen. Dank des kräftigen Bosch Performance Line Speed Antriebs stimmt nämlich auch die Performance. Der Mittelmotor bringt ordentliche 75 Drehmoment auf den Boden, sodass es zügig vorangeht. Für genügend Energie sorgt dabei ein großer 36 V - 17,5 Ah - 625 Wh Intube-Akku. Auch die restliche Ausstattung des Kalkhoff-Klassikers ist durchdacht, so zum Beispiel die 28-Zoll-Laufräder.

Das Rabeneick TS-E: Wenn Aluminium das Material deiner Wahl ist, solltest du dir das Rabeneick TS-E* zur Black Week einmal genauer ansehen. Das schicke E-Trekkingbike bietet nämlich einen schönen Diamant-Rahmen aus Aluminium. Zum Preis von nur 1.699 € gibt es das Trekking E-Bike derzeit 26 Prozent günstiger. Ein weiteres Highlight ist der kräftige 8Fun Hinterradmotor, der ordentliche 45 Nm Drehmoment auf die Straße bringt. In Kombination mit den 28" Laufrädern sorgt das für guten Vortrieb. Weitere Informationen zur Ausstattung gibt es hier*.

#2: Leistungsstarke E-Bikes von Jeep für 1.449 Euro

Die E-Bikes von Jeep sind ideal geeignet für all diejenigen, die gerne draußen unterwegs sind und die Natur genießen. Denn durch ihre Robustheit und Leistungsfähigkeit sind die Jeep Trekking E-Bikes nicht nur für Touren auf asphaltierten Straßen, sondern auch für Fahrten auf unebenen Wegen geschaffen. Sicher dir die zwei ausgewählten Modelle bis zum 12. Dezember zum Schnäppchenpreis. Beim Kauf von zwei Rädern werdet ihr zudem mit einem Partnerrabatt von einmalig 100 Euro belohnt.

Jeep Trekking E-Bike TMR 7000: Modell mit Mittelstange, beliebt aufgrund des sportlichen Designs. Hol dir das E-Bike für 1.449 Euro statt 1.999 Euro, Fahrradschloss und gratis Lieferung inklusive (Ersparnis von 550 Euro).

Jeep Trekking E-Bike TLR 7020: Modell mit Tiefeinstieg, welcher das Auf- und Absteigen erleichtert. Hol dir das TLR 7020 für 1.449 Euro statt 1.999 Euro, Fahrradschloss und gratis Lieferung inklusive (Ersparnis von 550 Euro).

#3: Jetzt im Sale bei OTTO: E-Bikes zum Sonderpreis

Otto ist ein deutsches Handels- und Dienstleistungsunternehmen, welches weltweit mit rund 52.000 Mitarbeitern agiert und in den Unternehmensbereichen Einzelhandel, Finanzierung und Logistik sowie Versandhandel aktiv ist. Dementsprechend vielseitig ist auch die Produktpalette. Während im OTTO Online-Shop* Produkte verschiedenster Art zum Black Friday reduziert wurden, haben wir hier eine kleine Auswahl der besten Angebote aus dem E-Bike-Sortiment zusammengetragen.

Prophete Graveler e9000: Wenn es über Steine, Wurzeln oder durch anspruchsvolles Gelände geht, ist das Modell Prophete Graveler e9000* der optimale Begleiter. Mit einem ursprünglichen Preis von 3.539 € bietet OTTO im Rahmen des Black Fridays einen Rabatt in Höhe von 18 Prozent an, was bedeutet, dass das Graveler-Bike aktuell für 2.899 Euro zu haben ist. Das E-MTB punktet mit seinem kraftvollen AEG Mittelmotor. Die passende Unterstützungsstufe ist an der praktischen Bedieneinheit am Lenker frei wählbar. Die Kettenschaltung bietet zehn Gänge für sportliches und präzises Schalten. Auf unwegsamen Strecken behältst du dank der Federgabel und kraftvoll zupackenden Scheibenbremsen die Bodenhaftung.

Telefunken Multitalent RC830: Das Telefunken City-Pedelec RC830 überzeugt vor allem mit seinem leistungsstarken Frontmotor, welcher dich damit auch auf längeren Strecken zuverlässig unterstützt. Der Sitzrohrakku ist nicht nur besonders leistungsstark, sondern fällt durch die geschickte Positionierung auch optisch weniger auf und verbessert durch einen tiefen Schwerpunkt zudem das Fahrverhalten. Beim Multitalent RC830* gibt es einen Rabatt in Höhe von 43 Prozent, was das E-Bike mit einem neuen Preis von nur 1.049 Euro zu einem echten Schnäppchen macht. Das komfortable E-Bike ist mit dem Tiefeinsteiger-Rahmen und dem abnehmbaren Einkaufskorb eben ein echtes Multitalent.

#4: E-Bikes bei Amazon: Das sind die besten Black Friday Angebote

Bluewheel E-Bike: Das BXB75 E-Mountainbike* verbindet schickes Designs mit smarten Technologien und praktischen Zusatzfeatures. Mit dem abnehmbaren Lithium-Ionen-Akku bist du flexibel wie nie unterwegs. Dank einer Reichweite von bis zu 150 km pro Akkuladung und dem 250 W-Hinterradnabenmotor hält dich selbst bei ausgiebigen Bike-Touren mit einer Spitzengeschwindigkeit bis zu 25 km/h nichts mehr auf. Die kraftvollen Scheibenbremsen und eine helle LED-Beleuchtung ergänzen die 21 Gänge des Shimano-Schaltwerks. Bei Amazon gilt das E-Bike als Bestseller - 4,5 Sterne bei über 150 Rezensionen sprechen für sich. Für nur 1198 Euro und einem Rabatt von 100 Euro ist das BXB75 E-Mountainbike in verschiedenen Variationen verfügbar.

Telefunken Trekking E-Bike: Ein Trekkingrad bietet den perfekten Kompromiss zwischen dem sportlichen Design eines Mountainbikes und der alltagstauglichen Vollausstattung von City-Modellen. Der Aluminium-Rahmen sorgt für ein niedriges Gewicht (25 kg), sodass bei Bedarf auch das Tragen gut möglich ist. Das Telefunken Trekking E-Bike* mit Elektromotor und Hinterradantrieb erreicht eine Geschwindigkeit von 25 km/h. Der im Rahmen teilintegrierte Lithium-Ionen-Akku ist langlebig und ausdauernd. Die maximale Reichweite beträgt je nach Intensität bis zu 140 km. Zum Aufladen kann er einfach aus der Halterung gelöst werden. Während das E-Bike vor kurzem noch zu einem Preis von 1.699 Euro angeboten wurde, ist es aktuell für 1.199 Euro zu haben - 500 Euro günstiger.

Neben den hier aufgelisteten Top-Angeboten gibt es aktuell in der Black Friday Woche vom 22.11.2021 bis zum 29.11.2021 noch weitere Angebote, welche einen Rabatt von bis zu 50 Prozent beinhalten. Ein Blick auf die Angebotsseite bei Amazon lohnt sich*.

