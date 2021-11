Kurios, aber ein echter Black-Friday-Klassiker: Das Verhalten eines Kunden in der Schnäppchen-Woche versetzte einen Paketboten vor zwei Jahren in Rage. Die Black-Friday-Woche bei Amazon* bringt alljährlich unzählige eifrige Kunden dazu, reduzierte Produkte und Schnäppchen im Internet zu bestellen. Viele der Millionen Pakete werden unter anderem von Boten der DHL ausgeliefert. Bereits vor dem eigentlichen Start des Black Friday bei Amazon* war die Preisschlacht in vollem Gange.

Die Rabattwochen können allerdings nicht nur für Händler und Verbraucher aufreibend sein, sondern auch für Paketboten. Das zeigt ein DHL-Zustellungszettel, der seinerzeit im Netz viral ging. Darauf ist ein Vermerk des zuständigen Paketboten zu lesen: "Wenn Sie am Black Friday so viel bestellen, dann bleiben Sie auch gefällig zuhause, danke!", heißt es im Facebook-Post.

DHL-Boten reicht es: Seine Botschaft löst Emotionen aus

Es ist unklar, wie alt der DHL-Zettel ist. Möglicherweise handelt es sich um einen Zettel, der tatsächlich schon älter ist und anlässlich der aktuellen Schnäppchen-Woche aktualisiert wurde. Allerdings könnte es sich auch um ein Fake handeln.

Unabhängig davon löst der virale Post Betroffenheit sowie Emotionen aus und trifft den Nerv der Nutzer. Beispielsweise schreibt ein Nutzer: "Das ist einfach ärgerlich ... der Postbote hat total recht -"

"... man weiß, wann man was bestellt hat und sollte dann auch zuhause sein. Manchmal müssen die Armen über zwei oder drei Etagen mit Paketen laufen und dann ist keiner da ... müsste Strafporto kosten ... ist einfach dreist ..."

Ein fränkischer Nutzer äußert sich ebenfalls zum Vorfall und hat eine andere Meinung: "Ich bin froh, dass in Nürnberg eine Amazon-Zentrale geöffnet hat. Seitdem kommen die Pakete von Amazon selber, Lieferanten sind super nett, und nie liegt ein Zettel drin, dass man nicht da war."

