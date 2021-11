Die Schnäppchen-Jagd ist noch nicht vorbei: Am Cyber Monday gibt es immer noch viele Hammer-Angebote zu holen. Auch das Musikhaus Thomann startet in die Cyber Week 2021 - und das mit krassen Rabatten: Bis zu 60 Prozent kannst du hier auf Instrumente und Musik-Zubehör sparen. Wir haben hier die besten Deals für die herausgesucht.

Cyber Week bei Thomann: Diese Schnäppchen darfst du dir nicht entgehen lassen

Du bist musikalisch, liebst Musik und spielst selbst leidenschaftlich gerne ein Instrument? Dann ist dir Thomann mit Sicherheit ein Begriff. Das Musikhaus startet in die Cyber Week 2021 - und zwar so richtig.

Du bekommst Rabatte bis zu 60 % auf alles rund um dein musikalisches Hobby. Aber sei schnell: Allzu lange läuft die Schnäppchen-Schlacht nicht mehr.

Sennheiser XSW 1-835 E-Band Vocal Set - spare über 100 Euro

Du liebst es zu singen oder du singst sogar professionell? Dann schlag zu am Cyber Monday bei Thomann. Hier bekommst du das Sennheiser XSW 1-835 E-Band Vocal Set mit Handsender mit dynamischer Kapsel und Nierencharakteristik, Diversity Desktop Empfänger, Netzteil, Mikrofonhalter und Batterien für 198 Euro statt 299 Euro.

Korg NC-Q1 Black Noise Cancelling Kopfhörer - 48 Prozent reduziert

Ein absolut reines Klang-Erlebnis versprechen dir diese Noise Cancelling Kopfhörer von Korg. Bei Thomann bekommst du die hochwertigen Teile heute 48 % günstiger im Cyber-Week-Deal. Nur noch 149 Euro statt 288 Euro. Für Musikbegeisterte wäre das auch ein ideales Weihnachtsgeschenk.

E-Gitarre Fender Paranormal Tornado 3-Sunburst - Cyber-Week-Schnäppchen

Der Korpus aus Pappel, der Hals aus Ahorn, das Griffbrett aus Lorbeer: Die Fender Paranormal Tornado 3-Sunburst E-Gitarre kann sich sehen lassen. Zu Cyber Week bei Thomann bekommst du das gute Stück für 298 Euro statt 349 Euro. Ein echtes Schnäppchen - und auch für Anfänger top-geeignet. Schlag zu, solange der Vorrat reicht.

Weißlicht-LED Fluter Varytec Area Flood 50 IP - fast 50 Prozent reduziert

Fast so wichtig, wie der perfekte Klang, ist auch die ideale Ausleuchtung beim Auftritt. Mit diesem LED-Fluter bist du auf der sicheren Seite - und sparst heute bei Thomann auch noch richtig Geld. Fast 50 % reduziert ist das Licht am Cyber Monday. Du bezahlst noch 24,90 Euro statt 49 Euro. Plus 30 Tage "Money-Back-Garantie".

Cyber Monday 2021: Das musst du über den Schnäppchen-Tag wissen

Der Cyber Monday ist immer der Montag nach dem Black Friday. 2021 fällt dieser Montag auf den 29. November. Der Cyber Monday dauert nur einen Tag - im Gegensatz zum Black Friday, der mittlerweile bekanntermaßen wochenlang zelebriert wird. Der Cyber Monday bildet in den meisten Fällen den Abschluss der Black-Friday-Woche.

Beim Cyber Monday handelt es sich um den Montag nach Thanksgiving (der Freitag nach Thanksgiving ist der Black Friday). Der Marketing-Begriff Cyber Monday bezeichnet den Tag, an dem das Weihnachtsgeschäft im Online-Handel beginnt. Er wurde 2005 von einer Marketing-Agentur in den USA erfunden - mit dem Ziel, die Leute zum Online-Shopping zu bewegen. In den USA ist der Black Friday und alles was dazu gehört aber längst nicht nur ein Online-Shopping-Tag: Hier boomt auch der stationäre Handel jährlich.

Du willst mehr zum Black Friday, zur Black Week und zum Cyber Monday erfahren? Hier bekommst du alle Angebote und Informationen auf einen Blick.