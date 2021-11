Eine Woche lang mit super Spar-Angeboten Düfte und Beauty-Produkte shoppen

Düfte und Beauty-Produkte shoppen Bei flaconi durch eine riesige Auswahl an Parfums, Pflege- und Schminkprodukten stöbern

stöbern Zwischen dem 22.11.2021 und dem 29.11.2021 laufen die Deals der Cyber Week bei flaconi

Alle Jahre wieder heißt es Sparen, Sparen, Sparen - der Black Friday steht vor der Tür und endlich kann man wieder von den günstigen Angeboten der Händler profitieren. Auch der bekannte Online-Versandhandel Flaconi* hat wieder einige Schnäppchen parat, die Beauty-Begeisterte nicht verpassen sollten!

Große Auswahl, kleiner Preis - Das hat flaconi zu bieten

Mit über 850 Marken im Programm ist flaconi die richtige Anlaufstelle für Parfums, Haarpflege und Kosmetik. Von Gucci über Dior bis hin zur bekannten Haarpflegemarke Olaplex ist hier alles dabei, was dein Beauty-Herz höher schlagen lässt.

Leidest du im Winter unter trockener Haut? Dann findest du hier die richtige Feuchtigkeitspflege für ein samtweiches Gesicht. Auch fliegende Haare von Schal und Mütze sind kein Problem mehr, dank der richtigen Styling-Utensilien.

Wer gut vorausplant, der kann sich mit den Black Friday Deals von flaconi außerdem mit Weihnachtsgeschenken für seine Liebsten eindecken und dabei von den günstigen Preisen profitieren. Extra-Tipp: Nur heute am Black Friday sind Produkte von bekannten Marken reduziert. Sichere dir vor Mitternacht die Schnäppchen im Rahmen der "Products of the Day" von Clinique, Dolce&Gabbana oder Givenchy.

Satte Rabatte für Kosmetikprodukte und Düfte

Zwischen dem 22. November und dem 29. November bietet flaconi seine Rabatte und Sparaktionen an. Heute am Black Friday kann nochmal extra gespart werden, aber Achtung - der Countdown läuft. Die Cyber Week bei flaconi geht nur noch bis zum 29.11.2021!

Glitzernde Vorweihnachtszeit: Der "24 Love Brands Adventskalender" von flaconi um 25 Prozent reduziert:

Mit einem Gesamtwert von über 480 Euro bietet dieser Adventskalender eine glamouröse Mischung aus Kosmetik, Duft und Haarprodukten in Reise- und Originalgrößen. Verwöhne dich mit den Samples von Marken wie ghd und Lancome oder style dich für deine Weihnachtsparty mit Make Up von Mac, Revlon und Co.

Der Duft für Ihn: "Le Male" von Jean Paul Gaultier um 37 Prozent heruntergesetzt

Wer noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk für seinen Partner ist, für den ist ein neuer Duft immer eine gute Option. "Le Male" von Jean Paul Gaultier bietet eine sinnliche Aroma-Mischung aus Vanille, Minze und Lavendel und ist jetzt für nur 34,95 Euro bei flaconi erhältlich.

Lippenstift-Set von Giorgio Armani um 28 Prozent heruntergesetzt

Drei wunderschöne Rottöne sind in diesem Set aus flüssigen Lippenstiften inkludiert. Bei flaconi sparst du beim Kauf des Sets. Mit einem samt-matten Finish und einer cremigen Struktur sorgen sie dafür, dass deine Lippen deinem Gesicht extra Glamour verleihen, ganz ohne sie auszutrocknen.

Der Duft für Sie: "Scandal" von Jean Paul Gaultier jetzt für nur 40, 95 Euro bei flaconi erhältlich

Auch an Angeboten im Bereich der Damendüfte mangelt es während der Cyber Week bei flaconi nicht. Das Eau de Toilette "Scandal" von Jean Paul Gaultier für Sie verzaubert mit den besonderen Duftnoten Honig und Patchuli. Beim Kauf eines Flacons spart man dabei jetzt satte 36 Prozent.

Die Black Week hat es auch bei flaconi in sich, mit heißen Deals und tollen Angeboten. Es lohnt sich also, sich bereits im Vorfeld Gedanken zu machen, was man braucht, oder gerne hätte, um optimal von den Reduzierungen zu profitieren.

Noch viel mehr Angebote und Informationen rund um den Black Friday 2021 findest du hier.