Unser Smartwatch-Top-Angebot zur Cyber Week - der Black Friday ist vorbei, die Schnäppchen laufen bei Polar weiter! Ganz gleich, ob du anspruchsvoller Hobby-Sportler, fortgeschrittener Laufprofi oder begeisterter Outdoor-Fan bist – die hochwertigen Smartwatches von Polar unterstützen dich rund um die Uhr und in jeder Situation. Von der Premium-Multisportuhr Polar Vantage V2 bis zur eleganten Fitnessuhr Polar Ignite 2 kannst du aus einer Bandbreite an Smartwatches wählen, die dich mit ihren vielseitigen Funktionen unterstützen.

In der Black Week bis einschließlich dem heutigen Cyber Monday (28. November) erhältst du im Online-Shop von Polar* auf fast alle Smartwatches 20 Prozent Rabatt und sicherst dir bei ausgewählten Produkten sogar bis zu 33 Prozent Ersparnis. Bei welchen Smartwatches du besonders viel sparen kannst und welche Aktionsbedingungen gelten, verraten wir dir in diesem Artikel.

Smartwatches von Polar am Cyber Monday: Spare bis zu 33 Prozent

In der Black Week sparst du beim Kauf einer Polar-Smartwatch bares Geld. Bei Polar erhältst du bis zu 33 Prozent! Wir haben dir die besten Deals herausgesucht:

Sportliche Smartwatches von polar: Sport, Outdoor & Lifestyle

Polar Vantage V2 - die beeindruckendste Sportuhr von Polar

Die Polar Vantage V2* besitzt zahlreiche innovative Technologien, welche sich hinter dem minimalistischen Design verbergen. Mit der optischen Pulsmessung kannst du präzise jeden deiner Pulsschläge messen. Um unterwegs immer zu wissen, wo du bist, unterstützt die Smartwatch die globalen Navigationssatellitensysteme für eine genaue Ortung rund um die Welt. Mit dem Höhenmesser, den Koordinaten, einem Kompass und Funktionen wie Track Back, ist die Uhr der perfekte Begleiter für dein Outdoor-Abenteuer. Die Premium-Sportuhr gibt's zur Black Week ab 349,90 Euro.

Die innovativen Technologien von Polar erfassen zahlreiche Daten deines Körpers und wandeln diese in für dich verständliche Informationen um. Funktionen wie Training Load Pro™, Recovery Pro™ und der Leistungs- oder Erholungstest verraten dir wichtige Informationen zu deinem Training und Erholungszustand. Die Smartwatch kannst du in verschiedenen Farben und optional auch mit dem V2 SHIFT Adapter kaufen.

Strapazierfähigkeit auf Militärniveau: Polar Grit X

Die Temperatur-, Stoß- und Feuchtigkeitsbeständigkeit der Smartwatch haben Tests nach Militärnorm bestanden, weshalb sie dich ohne Probleme durch die härtesten und anspruchsvollsten Trainingseinheiten begleiten kann. Die Outdoor-Multifunktionsuhr* unterstützt dich unterwegs, zu Hause oder bei der Kontrolle deines Schlafs. Dein Preis zur Black Week: Unschlagbare 288,02 Euro (statt 429,90 Euro).

Eine Vielzahl an Funktionen wie der Hill Splitter™, FuelWise™, Sleep Plus Stages™ oder auch die Wettervorhersage begleiten dich bei allem, was du dir vornimmst. Zudem unterstützt die Smartwatch die Trainingsplattform Polar Flow.

Elegant, Schlank und intelligent: Polar Ignite 2

Der hohe Tragekomfort und das attraktive Design der Fitnessuhr* machen sie zu einem stylischen Accessoire. Mit der großen Auswahl an Farben und verschiedenen Armbändern kannst du sie an deinen Stil anpassen. Zur Black Week schlägst du für 179,32 Euro zu.

Hinter dem schlanken Design verbergen sich smarte Funktionen: Mit Nightly Recharge™ erfährst du, wie sich dein Körper, während er Nacht erholt hat. Mit FitSpark hast du deinen Personal Trainer immer dabei und kannst maßgeschneiderte Trainingseinheiten durchführen. Funktionen wie Smart Notifications und der Musiksteuerung unterstützen dich zudem im Alltag.

Bis zu 33 % Ersparnis bei Polar: die Aktionsbedingungen

Die Angebote gelten nur während der Cyber Week vom 21. bis zum 28. November. Die 20 Prozent Rabatt gelten für alle Produkte, ausgenommen sind Ignite 3, Grit X Pro Titan, Polar Pacer Pro und dem Polar Pacer. Auf ausgewählte Produkte kannst du sogar bis zu 33 Prozent sparen.

Mehr zum Thema Cyber Monday: