Refurbished: Neu, gebraucht oder was heißt das genau?

Backmarket: Wie funktioniert der führende Online-Marktplatz für erneuerte Technik?

Cyber Monday-Angebote das ganze Jahr über - sparen ohne künstlichen Druck

Refurbished-Branche: Was genau hat es damit auf sich?

Begrifflichkeiten wie "neu" oder "gebraucht" sind jedem bekannt, der schon einmal online geshoppt hat. Refurbished dürfte weitaus weniger geläufig sein. Der Begriff leitet sich vom englischen Verb 'to refurbish' ab, was so viel bedeutet wie "wiederaufbereiten" oder "instand setzen". Damit ist erneuerte Technik gemeint, bei der gebrauchte Geräte rundum erneuert werden und neues Leben eingehaucht bekommen. Weiterhin ist der Begriff von B-Ware oder Gebrauchtkäufen abzugrenzen.

Diese Produkte erhalten keine Generalüberholung, sondern werden in ihrem gebrauchten Zustand 1:1 weiterverkauft. Dass der zunehmende Elektroschrott ein echtes Problem für unseren Planeten darstellt, hat auch das Europaparlament mit dem Beschluss zur Standardbuchse bei elektronischen Geräten erkannt. Entgegenwirken könnt ihr, indem ihr Webseiten wie backmarket.de eine Chance gebt und dort Technikprodukte einkauft. Vorteil: Dadurch, dass es sich meist um ältere Modelle mit leichten Gebrauchsspuren handelt, liegen die Elektronikprodukte deutlich unter dem Marktpreis für das neue Pendant.

Im Idealfall kann die Lebensdauer eines elektronischen Produktes verlängert werden, bevor es refurbished wird. Das Handy über Nacht laden oder das Ladekabel in der Steckdose lassen, kann durchaus die Langlebigkeit des Geräts und deren Komponenten beeinflussen. Weitere allgemeine Tipps für einen nachhaltigeren Alltag könnt ihr hier lesen.

Backmarket.de: Wie funktioniert der führende Online-Marktplatz für erneuerte Technik?

40 Prüfschritte, ein Bewertungssystem und über 700 Mitarbeiter weltweit bilden wohl das Rückgrat des Online-Marktplatzes. Nachdem die einzelnen Geräte detailliert durch die Expert:innen geprüft wurden, wird das jeweilige, überholte Gerät bei backmarket gehostet. Dass viel Herzblut hinter dem Projekt steckt, kann man sehr gut nachvollziehen, wenn man sich im "Wer wir sind"-Bereich der Website" einmal genauer umschaut.

Der potenzielle Käufer kann zwischen drei technischen Zuständen wählen. "Gut" bedeutet, dass leichte Kratzer auf dem Bildschirm, deutlichere Kratzer oder Dellen am Gehäuse sichtbar sind und dass die Lebensdauer durchschnittlich ist. Entsprechend weniger äußere Makel und ein besserer technischer Zustand erwartet die User bei den Stufen "sehr gut" und "hervorragend".

Damit die Qualität auch nachhaltig auf hohem Niveau bleibt, hat backmarket ein eigenes Label eingeführt, das die entsprechenden Händler verifiziert. Transparenz und qualitativ hochwertige Produkte sollen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für den Endnutzer geben. Auch Marktleader Apple hat das Geschäftspotential erkannt und einen Apple-eigenen Refurbished-Markt in Deutschland eingeführt.

Cyber Monday 365 Tage pro Jahr: Inspirationen zum Sparen

Backmarket* wirbt mit den besten Angeboten ohne zeitliche Begrenzung, sondern stattdessen mit konstant preisgünstigen Artikeln auf höchster Qualitätsstufe. Der Cyber Monday kann natürlich trotzdem als Sparanreiz und Anstoß zur nachhaltigeren Nutzung von elektronischen Geräten instrumentalisiert werden. Wir haben drei aktuelle Angebote von backmarket* aus verschiedenen Bereichen für euch herausgesucht.

Samsung Galaxy S22 5G 128 GB Dual Sim - Schwarz - Ohne Vertrag für 583 €

Der durchschnittliche Neupreis für das Smartphone beträgt 899 €. Ein Gerät, das den refurbished Zyklus durchlaufen hat, wird in sehr gutem Zustand bereits für 583 € angeboten. Das Android-betriebene Gerät ist Teil der Galaxy S-Serie und ist erst seit Anfang 2022 auf dem Markt. 5G-Fähigkeit, klare Nachtaufnahmen der 50-MP-Kamera und eine robuste Verarbeitung sind einige Stichworte, die beim Kauf entscheidend sein können.

Sennheiser Momentum True Wireless 2 - In-Ear Bluetooth-Kopfhörer

Sennheiser hat bereits die dritte Generation ihrer True Wireless Reihe auf den Markt gebracht. Doch auch die Vorgängermodelle zeichnen sich durch hohe Qualität aus. Der direkte Vorgänger ist nun vergünstigt bei backmarket erhältlich. Das Markenzeichen ist definitiv der Fokus auf den bestmöglichen Sound. Features wie das aktivierbare Active Noise Cancelling oder die Funktion der Smart Pause, sind ebenfalls verbaut und sorgen für Wettbewerbsfähigkeit. 50 % Rabatt gegenüber des durchschnittlichen Neupreises könnt ihr beim Kauf über backmarket.de erzielen. Im Bewertungsschema des Online-Anbieters erreicht das Produkt die Stufe "hervorragend".

iPad 7. Generation 10,2'' für rund 285€

Das Gerät in Space Grau wurde 2019 released und verfügt über 3 GB Arbeitsspeicher und ist mit dem neuesten Update von Apple kompatibel. iPads sind praktische Alltagsgegenstände und vereinen die Vorteile von Smartphone und Laptop. Angeboten wird das Tablet in gutem, sehr gutem und hervorragendem Zustand. Die Preise befinden sich jedoch alle in einem ähnlichen Bereich zwischen 284,20 € und 343,09 €. Der Neupreis liegt bei 529 €, das generalüberholte Gerät kann 46 % günstiger erworben werden. Durch den ausgefeilten technischen Erneuerungsprozess sollte dieses dem Neuprodukt auch in Sachen Funktion und Lebensdauer nichts nachstehen.

Mehr zum Thema Cyber Monday: