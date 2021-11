Black Friday 2021 bei IKEA : Mit dem BuyBackFriday 20 Prozent extra auf deine alten Ikea-Möbel

Wir befinden uns mitten im Black Friday-Trubel und auch das Möbelhaus Ikea trumpft mit einer genialen Aktion auf: In diesem Jahr gibt es eine Neuauflage des BuyBackFriday. Das bedeutet, du erhältst exklusiv 20 Prozent zusätzlich auf deine alten Ikea-Möbel - so kannst du dir nicht nur extrem günstig ein neues Ikea-Möbelstück gönnen, sondern tust auch noch Gutes für die Umwelt. Denn deine alten Möbel werden nicht weggeschmissen, sondern warten dann in der Ikea-Fundgrube auf neue Besitzer. Zeitraum: Die Aktion gilt vom 20. November bis 5. Dezember 2021.

BuyBackFriday bei IKEA: Erhalte 20 Prozent zusätzlich auf deine alten Möbelstücke

"BuyBackFriday" - so lautet die Black Friday-Aktion der schwedischen Möbelhaus-Kette Ikea in diesem Jahr. Beim BuyBack Friday kannst du deine alten Möbelstücke bei Ikea in Zahlung geben und bekommst dafür 20 Prozent zusätzlich auf deine alten Ikea-Möbel. Das alte Möbelstück landet dann in der Ikea-Fundgrube, wo es von anderen Ikea-Kund*innen vergünstigt gekauft werden kann.

Der BuyBackFriday ist ein exklusives Event im Rahmen der Aktion "Zweite Chance", mit der du ganzjährig deine alten Ikea-Möbel an das Möbelhaus zurückverkaufen kannst. Auch diese Möbel landen im Anschluss in der Ikea Fundgrube.

Bedingung: Dein Ikea-Möbelstück muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Die Checkliste dazu findest du auf der Homepage von Ikea*. Zum Beispiel muss das Möbelstück vollständig sein, einwandfrei funktionieren und keine starken Gebrauchsspuren aufweisen. Wer von den 20 Prozent zusätzlich profitieren möchte, muss schnell sein: Die Aktion läuft vom 20. November bis 5. Dezember 2021.

Starke Rabatte für Ikea-Family-Mitglieder: Spare noch einmal 20 Prozent

All diejenigen, die Ikea-Family-Mitglied sind, bekommen zu diesem Black Friday bei Ikea zusätzliche Rabatte: Auf alle Artikel auf der Fundgrube gibt es noch einmal eine Ersparnis von 20 Prozent.

Welche Vorteile hat eine Ikea-Family-Mitgliedschaft?

Mitglied in der Ikea-Family zu sein, bietet mehr Vorteile als die 20 Prozent Rabatt auf Artikel aus der Fundgrube am BuyBackFriday - hier sind alle Vorteile für dich in der Übersicht:

exklusive Mitgliedsangebote : z.B. vergünstigte Ikea-Produkte

: z.B. vergünstigte Ikea-Produkte gratis Heißgetränk bei deinem Ikea-Besuch: Kaffee, Tee oder heiße Schokolade kostenlos

bei deinem Ikea-Besuch: Kaffee, Tee oder heiße Schokolade kostenlos Transport- und Aufbausicherheit : geht dir etwas beim Transport oder Aufbau kaputt, wird es dir kostenlos ersetzt

: geht dir etwas beim Transport oder Aufbau kaputt, wird es dir kostenlos ersetzt Workshops und Aktionen : kreative Tutorials, Livestreams, Workshops und Veranstaltungen

und : kreative Tutorials, Livestreams, Workshops und Veranstaltungen Gutes tun: lokale Projekte und Initiativen unterstützen

