Black Friday bei booking.com so attraktiv wie nie: Jetzt Urlaub für 2023 buchen und sparen

Zum Black Friday am heutigen Freitag (25. November 2022) lohnt es sich noch mehr als sonst, frühzeitig nach Reisezielen Ausschau zu halten. Das Buchungsportal booking.com hat wie schon in den vergangenen Jahren eine Black-Week-Schnäppchenaktion online - doch im Vergleich zu den Vorjahren gibt es einen großen Unterschied. Galten die Rabatte, die ihr euch während der Aktion sichern könnt, früher nur für ganz bestimmte kürzere Aufenthaltszeiträume (wie zuletzt für das erste Halbjahr 2022), könnt ihr diesmal für das komplette Reisejahr 2023 sparen! So attraktiv wie in diesem Jahr war der Black Friday bei Booking also noch nie.

Wer also jetzt schon weiß, wo er/sie 2023 Urlaub machen will, sollte schleunigst zuschlagen. Die Deals heißen "Black Friday-Angebote" - und bieten Unterkünfte mindestens 30 Prozent günstiger als zum regulären Preis an.

Allerdings bleibt nicht lange Zeit zum Überlegen, da die Booking-Black-Deals nur wenige Tage gelten - nämlich bis 1. Dezember 2022. Hier geht es zur Übersichtsseite mit den Black-Friday-Angeboten von Booking*.

Die besten Reise-Angebote zum Black Friday 2023: eine Auswahl der Booking-Black-Deals

Unter den vielen Black Friday-Angeboten von Booking befinden sich neben einigen deutschen Orten, die sich für einen Städtetrip anbieten, überwiegend Destinationen im Ausland. Besonders auffällig: Istanbul ist mit krassen 264 Black Friday-Deals (Stand: 25. November 2022) absoluter Spitzenreiter bei den Reise-Schnäppchen.

Unter anderem warten folgende beliebte Reiseziele auf eine Schnäppchen-Buchung:

Hotel-Angebote: So sparst du mindestens 30 Prozent bei der Übernachtung

Black Friday 2022 bei booking.com: Die Konditionen im Überblick

Der Rabatt von mindestens 30 Prozent gilt für ausgewählte Unterkünfte und wird auf den ursprünglichen Preis eines Zimmers exklusive Steuern, Abgaben und zusätzlichen Gebühren angewendet. Achtung: Die ermäßigten Preise der Black Friday-Angebote können nicht mit anderen Rabatten kombiniert werden.

gilt für ausgewählte Unterkünfte und wird auf den ursprünglichen Preis eines Zimmers exklusive Steuern, Abgaben und zusätzlichen Gebühren angewendet. Achtung: Die ermäßigten Preise der Black Friday-Angebote können nicht mit anderen Rabatten kombiniert werden. Gebucht werden muss bis Donnerstag, 1. Dezember 2022, 9 Uhr.

9 Uhr. Gültig für weltweite Aufenthalte ab sofort und mit Check-out-Daten bis einschließlich 31. Dezember 2023.

Unsere Empfehlung: Booking.com beschreibt hier die besten Städtereisen mit Strand - weltweit.

Wer gerne Bayern erkunden möchte, sollte sich unsere Tipps für Urlaub in Bayern ansehen. Und wer nach Reisezielen in Franken sucht, wird bei unseren Empfehlungen für Urlaub in Frankensicher fündig.

