Der Black Friday steht vor der Tür und wir haben wieder einen tollen Deal für dich parat. Mit dem Gutscheincode "blacksale20" von DOCKIN* kannst du beim Kauf von Lautsprechern, Bluetooth Kopfhörern oder Mikrofonen bis zum 4. Dezember satte 20 Prozent sparen.

Bei DOCKIN* findest du hochwertige Bluetooth Lautsprecher, Bluetooth Kopfhörer und Mikrofone inklusive Zubehör. Die neue und junge Marke hat sich zum Ziel gesetzt, "Grenzen zu sprengen, neue Weichen zu stellen und die Horizonte des Sounds zu erweitern". Dies kommt auch in den erstklassig verarbeiteten und praktischen Produkten zum Ausdruck. Angetrieben durch die Leidenschaft zur Musik entwickelt DOCKIN* Produkte mit bestechendem Sound.

Erfahre in diesem Artikel mehr über die Bestseller von DOCKIN und den Black Friday Deal:

Genieße das Klangerlebnis in deinem flexiblen und mobilen Leben immer und überall - mit den Produkten von DOCKIN. DOCKIN +1 Bild

DOCKIN Bestseller: Bluetooth Kopfhörer und High-End-Bluetooth-Lautsprecher

DOCKIN* bietet ein breites Angebot an Produkten an, die nicht nur deine Soundqualität, sondern auch deine Lebensqualität verbessern. Die Produkte passen sich deinem Lebensstil an und können immer und überall mitgenommen werden. Wir stellen dir die Bestseller vor:

High-End-Bluetooth-Lautsprecher: D FINE+ 2

Der DOCKIN D FINE+ 2* Bluetooth Lautsprecher bietet viele Features, um dir das perfekte Klangerlebnis für Zuhause und unterwegs zu garantieren. Damit du deine Musik in bester Qualität abspielen kannst, hast du die Möglichkeit, zwischen drei verschiedenen Soundmodi wählen: Balanced, Bass oder Clean. Für einen perfekt abgestimmten Klang sind zwei Hoch- und zwei Tiefmitteltöner mit insgesamt 50 W und ein Bass Boost Equalizer verantwortlich. Dank der Stereo-Link-Funktion kannst du zwei Lautsprecher miteinander verbinden und erhältst so einen kraftvollen und voluminösen Sound - der dem einer Hifi-Anlage in nichts nachsteht.



Der DOCKIN D FINE+ 2* eignet sich mit seinen 2,25 kg, dem praktischen Tragegurt und der IPX5-Schutzklasse gegen Wasserstrahlen ideal für unterwegs. Mit dem austauschbaren 9600 mAh Akku kannst du bis zu 16 Stunden Musik abspielen. Der Akku besitzt nicht nur eine unglaubliche Akkuleistung, sondern ermöglicht es dir auch mit der Powerbank-Funktion dein Smartphone zu laden.

Die Features im Überblick:

Drei Soundmodi auswählbar für den perfekten Klang

Stereo-Link-Funktion für doppelte Klangqualität

Austauschbarer Akku mit 16 h Laufzeit und Powerbank-Funktion

Konnektivität: Bluetooth 5.0 + EDR / NFC / aptX

Lieferumfang: Manual, Tragegurt, Netzteil (inkl. EU/ UK Adapter), AUX-Kabel, USB-Ladekabel

Preis: regulär 174,95 Euro, jetzt im Black Friday Deal nur 139,96 Euro (mit Gutscheincode "blacksale20")

Bluetooth-Kopfhörer DOCKIN D PURE NC

Mit den D PURE NC Over-Ear-Headphone von DOCKIN* kannst du auch unterwegs klaren Sound in bester Qualität, egal in welcher Tonlage, dank des 40-mm-High-Fidelity-Treibers genießen. Ausgestattet mit dem Active Noise Cancelling kannst du mit nur einem Knopfdruck die Geräusche aus deiner Umgebung ausblenden. So kannst du vollständig in deine Musik oder deinen Podcast eintauchen. Auch beim Telefonieren werden dank der Technologie zur Lärmreduzierung im Hintergrund mit dem CVC 8.0 Mikrofon externe Geräusche zur Nebensache. Außerdem kannst du mit dem Transparency Mode, Geräusche, die du nicht verpassen möchtest, wie die Durchsagen am Bahnhof oder Flughafen, verstärken.



Auch die Bluetooth Kopfhörer überzeugen mit ihrem leistungsstarken Akku und Design. Mit dem Akku kannst du bis zu 42 Stunden telefonieren, 34 Stunden auf voller Lautstärke deine Lieblingsmusik hören und deine Kopfhörer* für 900 Stunden im Standby Modus schalten. Das Design der Kopfhörer überzeugt in mattem Schwarz und durch einen hohen Tragekomfort. Der verstellbare Kopfbügel und die einstellbaren Ohrmuscheln sowie dessen Memory Foam passen sich deinen Ohren ideal an. Für einen platzsparenden Transport kannst du die Bluetooth Kopfhörer kompakt zusammenfalten.

Das bieten dir die DOCKIN D PURE NC Kopfhörer:

Hervorragendes Noise Cancelling & Transparenzmodus

Schlichtes & zusammenklappbares Design

Bis zu 34 Stunden Spieldauer

40-mm-High-Fidelity-Treiber

Preis: regulär 79,95 Euro, jetzt im Black Friday Deal nur 63,96 Euro (mit Code "blacksale20")

DOCKIN stellt neue Weichen im Audio-Markt - unsere Produkt-Empfehlungen

Bei DOCKIN* findest du für jede Situation in deinem Leben den passenden Lautsprecher oder Kopfhörer für das perfekte Musikerlebnis. Ob du angenehme Hintergrundmusik abspielen oder voll aufdrehen möchtest, unterwegs oder zu Hause bist, drinnen oder draußen - das Sortiment von DOCKIN* lässt keine Wünsche offen.

Sieh dir hier unsere weiteren Produkt-Empfehlungen an:

DOCKIN D Mini*: Der Kleine mit Power perfekt für unterwegs: Kleine Bluetooth Box mit 360° Stereo Sound und wasserfestem Gehäuse im kompakten Design. Zum Black Friday bekommst du den Allrounder für nur 25,56 Euro (regulär 31,95 Euro)!

Kleine Bluetooth Box mit 360° Stereo Sound und wasserfestem Gehäuse im kompakten Design. Zum Black Friday bekommst du den Allrounder für (regulär 31,95 Euro)! DOCKIN D Wave*: Die kompakte Alternative zur Hifi-Anlage: Edles Indoor-Basswunder für Musik-Liebhaber mit Subwoofer und zahlreichen Audio-Anschlüssen. Jetzt für nur 191,96 Euro (regulär 239,95 Euro) im Black Friday Deal sichern!

Black Friday Deal: Spare 20% mit dem Gutscheincode "blacksale20"

Im Rahmen des Black Friday profitierst du von zahlreichen Rabattaktionen. Mit dem Gutscheincode "blacksale20" sparst du 20 Prozent im Online-Shop von DOCKIN*. So löst du den Code ein:

Klicke hier, um zum DOCKIN Online-Shop zu gelangen Füge deine gewünschten Artikel zum Warenkorb hinzu Öffne deinen Warenkorb Gib den Gutscheincode "blacksale20" unter Gutschein einlösen (unterhalb der Gesamtsumme) ein und bestätige diesen mit einem Klick auf "Anwenden" Gehe weiter zur Kasse, hinterlege deine Adresse und Zahlungsart Schließe die Bestellung ab und freu dich auf dein Wunschprodukt!

Aktionsbedingungen: 20% auf alles von DOCKIN

Code: blacksale20

20 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment (ausgenommen Sale-Produkte)

(ausgenommen Sale-Produkte) Aktionszeitraum: 21.11. - 04.12.2022