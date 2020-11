Der Black Friday 2020 geht in die heiße Phase. Ab morgen, 27. November, gibt es bei expert Bamberg in Hallstadt besondere Deals und Schnäppchen in begrenzter Stückzahl. Alle wichtigen Details rund um die angebotenen Produkte lesen Sie hier.

Black Weeks bei expert Bamberg: Die Schnäppchen-Highlights Egal ob iPhone, Kaffeevollautomat oder Akkustaubsauger: Wir stellen Ihnen einige der Highlights zum Black Friday vor. Es handelt sich aber nur um eine kleine Auswahl: Weitere Angebote finden Sie in der Schnäppchen-Beilage von expert zu den Black Weeks sowie direkt vor Ort in Ihrer Filiale. Achtung: Die Angebote gelten nur, solange der Vorrat reicht. Hier geht's direkt zu den Schnäppchen Hammerpreis: Apple iPhone 11 64GB für nur 599 Euro Bei expert Bamberg ist das Apple iPhone für 599 Euro deutlich günstiger als die UVP. Auch die Mitbewerber können das Angebot nicht halten. Das iPhone 11 überzeugt mit seiner Akku-Laufzeit: Je nach Verwendung von Video- oder Audiowiedergaben hält der Akku 10-65 Stunden durch. Die Plattform chip.de vergibt ein „Sehr gut“ und im Vergleich mit 19 anderen Smartphones die Bestnote 1,4. Hier geht’s zum Produkt Markenkracher mit 21% Rabatt: Akkustaubsauer Dyson Absolute V11 Mit dem Dyson V11 Absolute gehören dreckige Böden der Vergangenheit an. Durch Sensoren passt der Akkustaubsauer seine Saugkraft an die jeweilige Bodenart an. Insgesamt 60 Minuten Akkulaufzeit reichen perfekt, um das gesamte Haus zu saugen. Der große Schmutzbehälter lässt sich hygienisch entleeren, ohne mit dem aufgesaugten Staub und Schmutz in Berührung zu kommen. Aktuell kann man den Dyson V11 Absolute ohne Risiko 30 Tage zu testen. Sollten Sie nicht zufrieden sein, können Sie das Gerät zurücksenden und bekommen den Kaufpreis erstattet. Hier geht's zum Produkt Sparen Sie 75,99 Euro: Philipps Kaffeevollautomat EP3241/50 Der Philipps Kaffeevollautomat EP3241/50 produziert fünf Kaffeespezialiäten auf Tastendruck: Wählen Sie einfach aus Espresso, Kaffee, Cappuccino, Latte Macchiato und Americano über die intuitive SensorTouch Benutzeroberfläche. Mit dem LatteGo Milchsystem wird der Milchschaum super-cremig und dank der herausnehmbaren Brühgruppe ist der Kaffeevollautomat auch besonders leicht zu reinigen. Hier geht’s zum Produkt 43% sparen: Samsung GU75TU6979UXZG LED TV Der LED TV von Samsung ist ideal für alle, die großes Kino wollen: Mit 75 Zoll (189 cm) bietet er ein großes und gestochen scharfes Bild. Das Edge-LED-Display und der 4K-Bildprozessor mit dem Beinamen „Crystal“ leisten Erstaunliches, die guten Helligkeitswerte ermöglichen saubere Kontrastwiedergaben und HDR-Effekte. Der Smart TV hat außerdem eine praktische Sprachsteuerung, bietet Video on Demand, Apps und Webbrowser. Hier geht’s zum Produkt Praktisches Bundle für Tablet-Einsteiger: Samsung Galaxy Tab A Sie wollen zur Weihnachtszeit entspannt auf der Couch im Internet surfen? Zum Black Friday verkauft expert Bamberg das einsteigerfreundliche Tablet von Samsung zum Spitzenpreis. Das Tablet überzeugt mit einer schnellen WLAN- sowie USB-C-Verbindung. Außerdem begeistert das große LC-Display mit einer erweiterten Full-HD-Auflösung (1920x1200 Pixel). Somit ist das Samsung Galaxy Tab A ideal für preisbewusste Einsteiger. Gratis dazu gibt es ein SAMSUNG Book Cover von Anymode und die XLayer 10000 mAh-Powerbank. Hier geht’s zum Produkt Leise und sparsam: Waschmaschine von Bosch Serie 4 WAN28180 für nur 366 Euro Die Waschmaschine von Bosch ist mit einer Kapazität von 7 Kilogramm für Haushalte mit zwei bis drei Personen eine gute Wahl. Dank Energieeffizienzklasse A+++ verbraucht das Modell nur wenig Strom. Das Gerät ist mit dem AllergiePlus-Waschprogramm ausgestattet, das mit einer höheren Menge Wasser die Waschmittelreste zuverlässig entfernen und das Allergierisiko senken soll. Außerdem verfügt die Waschmaschine WAN28180 über eine Dämmung zur Regulierung des Geräuschaufkommens und einen besonders leistungsstarken und langlebigen Motor. Hier geht’s zum Produkt Anfahrt und Kontakt zu expert Bamberg expert Bamberg GmbH

Michelinstraße 142

96103 Hallstadt

Info: https://www.expert.de/hallstadt

Hinweis: Es handelt sich um ein verkauftes Partnerangebot, das von uns redaktionell geprüft wurde. Für die Präsentation des Angebots erhalten wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.