Black Week Sales bei Medion: Technik-Highlights zum Hammer-Preis

Black Week Sales bei Medion: Auch der Technik- und Elektronik-Anbieter Medion feiert den Black Friday - im Gepäck sind zahlreiche Hammer-Schnäppchen aus den Bereichen TV, Gaming, PC und Notebooks, Tablets, Audio und viele mehr. Auch die Playstation Plus-Mitgliedschaft gibt es exklusiv am Black Friday für unschlagbare 39,99 Euro (für zwölf Monate Mitgliedschaft). Wir stellen dir die krassesten Medion-Schnäppchen vor und verraten dir, wie du jetzt richtig sparen kannst.

Black Week Sales bei Medion: Das sind die besten Angebote

Die Black Week Sales bei Medion sind gestartet - wir haben die besten Angebote und Schnäppchen für dich.

Medion LIFE Smart TV Ultra HD 65 Zoll - 20 Prozent Rabatt

Den Medion LIFE Smart TV* bekommst du nur exklusiv in den Black Week Sales ganze 20 Prozent günstiger. Dieser Ultra HD Smart TV verfügt über eine Bilddiagonale von 65 Zoll und kommt mit einem HD Triple Tuner, Cl+, HDMI, USB und Bluetooth. Die Dolby Vison-Auflösung sorgt für starke Farben und klare Bilder, durch die deine Lieblingsfilme und -serien auf Netflix, Amazon Prime & Co. noch mehr Spaß machen. Schnell sein, lohnt sich, der Smart TV ist nur noch für kurze Zeit zu diesem Schnäppchen-Preis erhältlich.

Playstation-Mitgliedschaft: 12 Monate für 39,99 Euro

Zwölf Monate Playstation Plus-Mitgliedschaft* bekommst du mit den Black Week Sales von Medion für gerade einmal 39,99 Euro - somit sparst du ganze 33 Prozent. Damit bist du Mitglied in einer Community, die mit tollen Multiplayer-Games auf dich wartet. Zudem bekommst du jeden Monat zwei Spiele für PS4 und PS5, was insgesamt mehr als 60 Spiele pro Jahr sind! Neben exklusiven Vergünstigungen erhältst du noch viele weitere Vorteile - vorbeischauen lohnt sich! Mehr zum Playstation Plus-Schnäppchen erfährst du auch in unserem Artikel.

Medion TV Soundbar mit Bluetooth - spare 38 Prozent

Damit der Klang deines Lieblingsfilms oder deiner Lieblingsserien perfekt ist: Auf die Medion TV Soundbar* mit Bluetooth bekommst du in den Black Week Sales 38 Prozent Rabatt - sie kostet dich nur noch 49,95 Euro. Die Soundbar lässt sich nicht nur mit deinem TV verbinden, sondern es lässt sich auch bequem deine Lieblingsmusik von deinem Smartphone abspielen. Sichere dir jetzt dieses Hammer-Angebot - nur noch für kurze Zeit.

Medion LIFE All-in-one Audio-System

Das Medion LIFE All-in-one Audio-System* ist ein absoluter Musik-Allrounder und echtes Klangwunder. Die Stereo-Anlage ist in einem schicken Retro-Design gestaltet und fügt sich in jedes Zimmer problemlos ein. Mit dem Audio-System kannst du neben Radio (sowohl UKW, als auch DAB+) auch bequem auf CD oder USB umschalten oder du spielst Inhalte von deinem Smartphone einfach per Bluetooth ab. Zudem ist auch ein Wecker enthalten, der dich morgens mit deiner Lieblingsmusik weckt. Für ein sanftes Einschlafen sorgt die Einschlaf-Automatik, die dich einschlummern lässt und die Anlage dann von selbst ausschaltet. Nur in den Black Week Sales gibt es das All-in-one Audio-System ganze 17 Prozent günstiger.

Medion Eismaschine für Eiscreme, Frozen Yoghurt und Sorbet

Wer Eis mag, sollte sich definitiv eine Eismaschine zulegen! Bei den Black Week Sales von Medion gibt es jetzt die selbstkühlende Eismaschine* zum Schnäppchen-Preis von 179,00 Euro. Mit der Eismaschine kannst du sowohl Eiscreme, als auch Sorbet und Frozen Yoghurt ganz bequem und simpel zubereiten. Die Maschine eignet sich für die Herstellung von 1,5 Litern Eis, die Steuerung erfolgt über einen Drehschalter, durch den du die Kühl-Zeit regeln kannst. Egal, ob leckeres Frucht-Sorbet oder sündiges Schoko-Eis - mit dieser Eismaschine gelingt dir dein Lieblings-Eis im Handumdrehen.

Top-Notebook: Medion Erazer Crawler E25

Mit dem Medion Erazer Crawler E25* bekommst du ein echtes Gaming-Notebook, das keine Wünsche offen lässt. Doch nicht nur für Gaming-Fans ist das Notebook eine absolute Empfehlung: Die starke Leistung des Notebooks eignet sich für alle, die sich einen zuverlässig schnellen Laptop wünschen. Beim Prozessor handelt es sich um einen AMD Ryzen 5-Prozessor, das Betriebssystem ist Windows 10, die Grafikleistung wird durch die NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti perfektioniert. Zuschnappen lohnt sich - nur in den Black Week Sales sparst du 17 Prozent auf dieses Top-Notebook.

