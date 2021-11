Black Friday bei Notebooksbilliger.de : exklusive Angebote auf die besten Produkte aus dem Elektronik-Bereich

Bei Notebooksbilliger.de reicht ein Tag nicht, um die Vielzahl an Elektronik-Schnäppchen an den Mann oder die Frau zu bringen - deshalb ruft der Online-Händler kurzerhand die Black Week aus. Es winken zahlreiche Hammer-Angebote rund um Computer, Laptops, Smartphones, Tablets und Co. Wir haben die besten Angebote für dich und zeigen, wie du in der Black Week von Notebooksbilliger.de* ordentlich sparen kannst. Wer keine Informationen zur Black Week bei Notebooksbilliger.de verpassen möchte, kann sich für den Newsletter anmelden.*

Unser Tipp: Die besten Black Friday-Angebote von Media Markt, Saturn und vielen weiteren Händlern findest du auf unserer Überblicks-Seite.

Black Friday bei Notebooksbilliger.de: Black Week Daily Deals - Apple, Huawei, Microsoft & Co.

Die Black Week bei Notebooksbilliger.de hält eine Vielzahl der tollsten Schnäppchen aus dem Elektronik-Bereich für dich bereit. Hier erhältst du die Testsieger führender Elektronik-Hersteller zu echten Hammerpreisen. Besonders wachsam solltest du bei den Black Week Daily Deals sein: Hierbei handelt es sich um absolute Top-Produkte, die nur in limitierter Anzahl erhältlich sind - egal ob hochwertiges High-End-Produkt oder einfaches Elektronik-Gadget für jedermann bzw. -frau.

Notebooksbilliger.de (NBB) verrät bereits jetzt, dass unter anderem Produkte der führenden Marken Lenovo, Acer, Samsung, BenQ, HP, Asus und Epson unter den Black Week Daily Deals* sein werden. Wir haben tolle Empfehlungen für dich, welche Produkte du unter anderem zu echten Schnäppchenpreisen während der Black Week bei notebooksbilliger.de bekommst.

Tipp des Anbieters: In der Black Week gibt es auf jedes Produkt im Angebot einen exklusiven Gutschein-Code, welchen du beim Bezahl-Vorgang einlöst. Da nur ein Gutschein-Code pro Einkaufswagen eingelöst werden kann, lohnt es sich, mehrere seperate Einkäufe zu tätigen, wenn du mehrere Angebots-Produkte kaufen möchtest. Beispielsweise zwei Einkäufe für zwei Produkte mit zwei Gutschein-Codes.

Tipp: Solltest du dir unsicher sein, welcher Computer oder welches Smartphone zu dir passt, starte den Kaufberater* von Notebooksbilliger.de.

Apple Sales Week bei NBB: Sichere dir bis zu 100 Euro Rabatt

Auch alle Apple-Liebhaber können vom Black Friday bei NBB profitieren: Sichere dir jetzt bis zu 100 Euro Rabatt auf das Apple-Produkt deiner Wahl. Beim Kauf eines Apple-Produktes ab 592 Euro erhältst du 50 Euro Rabatt, beim Kauf eines Apple-Produktes ab 1.000 Euro erhältst du ganze 100 Euro Rabatt. Wichtig: das Angebot gilt nur, wenn du beim Bezahl-Vorgang die Bezahlart "0% Finanzierung" angibst. Zusätzlich musst du den Rabattcode "NBBFINANZIERUNG" angeben.

Beispielweise bekommst du das MacBook Pro* auf diese Art und Weise bereits für einen monatlichen Betrag von 79,08 Euro (bei zwölf Monaten Ratenzahlung). Die Aktion ist gültig bis zum 23. November 2021.

Noch mehr grandiose Apple-Schnäppchen verraten wir dir in unserem Black Friday-Artikel zur Apple Week bei Media Markt.

Black Week bei NBB: Das sind die besten Technik-Schnäppchen

Das sind unsere Empfehlungen für die besten Black Week Deals bei NBB.

Huawei MatePad T 10s zum Schnäppchen-Preis

Spare 15 Prozent auf das leistungsstarke Tablet MatePad T 10s von Huawei* - es kostet dich im Deal nur 149,12 Euro. Das 10,1 Zoll-Display und der besonders schmale Rahmen garantieren dir ein großartiges visuelles Erlebnis - mit dem MatePad lässt sich nicht nur arbeiten oder lesen, sondern auch deine Lieblingsserie schauen.

Schnäppchen: Microsoft 365 Family 52 Prozent günstiger - inkl. Norton 360 Deluxe

Auf das Software-Bundle Microsoft 365 Family* bekommst du aktuell bei NBB ganze 52 Prozent Rabatt - es kostet dich somit noch 51,78 Euro. Inbegriffen sind Microsoft-Accounts für bis zu sechs Personen/Geräte mit Zugriff auf alle Office-Anwendungen. Zudem Anti-Virus-Schutz von Norton für bis zu fünf Personen bzw. Geräte.

Unser Tipp: Endlich einmal eine Playstation 5 in den Händen halten? Vielleicht wird das zum Black Friday 2021 möglich - mehr dazu erfährst du in unserem Artikel..

Amazon Fire TV Stick 4K - 58 Prozent Rabatt

Auch auf den populären Streaming-Stick Amazon Fire TV Stick 4K* bekommst du bei NBB ordentlich Rabatt: Spare 58 Prozent, der Stick kostet dich nur noch günstige 24,99 Euro. Damit kannst du, selbst, wenn du keinen Smart TV besitzt, deine Lieblingsserien und -filme schauen, sowie diverse Smart Home-Funktionen steuern - probier's doch mal aus! Den Fire TV Stick 4K bekommst du auch direkt beim Anbieter Amazon.*

Lese-Empfehlung: Weshalb der Fire TV Stick 4K Max der beste aller Streaming-Sticks ist, verraten wir dir in unserem Artikel.

Huawei Watch Fit New Isle Blue

Die Smartwatch Watch Fit New Isle Blue von Huawei* strahlt mit ihrem farbenfrohen AMOLED-Display. Zudem kommt die Smartwatch mit insgesamt 97 Workout-Modi, einer permanenten Herzfrequenz-Messung, sowie animierten Quick-Workouts - der ideale Begleiter für deinen Tag und dein Training.

Anker Soundcore Liberty Air 2 Bluetooth-Kopfhörer

Die Bluetooth-Kopfhörer Soundcore Liberty Air 2 von Anker* sind ebenfalls ein echtes Black Week-Schnäppchen bei NBB: hierauf sparst du im Angebot 21 Prozent. Der "diamond sound" sorgt für einen besonders klaren und kräftigen Klang - 15 Prozent mehr Klarheit und doppelter Bass.

Black Friday-Tipp: Die besten Black Friday-Schnäppchen bei Amazon findest du auf unserem Übersichts-Artikel.