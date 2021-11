Black Friday bei Notebooksbilliger.de : exklusive Angebote auf die besten Produkte aus dem Elektronik-Bereich

: exklusive Angebote auf die besten Produkte aus dem Elektronik-Bereich Schnäppchen ergattern mit den Black Week Daily Deals

ergattern mit den Unsere Empfehlungen: Notebooks, Tablets, Smart Watches und Apple-Produkte

Notebooks, Tablets, Smart Watches und Apple-Produkte Aktueller Tipp : Das Amazon Fire HD 10 -Tablet mit Rabattcode super günstig abstauben

: Das -Tablet mit super günstig abstauben HP-Schnäppchen und Apple Mac Mini zum Sparpreis

Black Week geht noch bis 29. November 2021

Bei Notebooksbilliger.de (NBB) reicht ein Tag nicht, um die Vielzahl an Elektronik-Schnäppchen auf der Internetseite unterzubringen - deshalb ruft der Technik-Online-Händler kurzerhand die Black Week aus. Es winken zahlreiche Hammer-Angebote rund um Computer, Laptops, Smartphones, Tablets und Co. Wir haben die besten Angebote für dich und zeigen, wie du in der Black Week von Notebooksbilliger.de* ordentlich sparen kannst.

Top-Angebot für Kindle Fire HD 10: Mit Giropay für nur 64,99 Euro

Mit diesen Black Week-Aktion hängt NBB seinen großen Konkurrenten ab - und das mit dessen Gerät: Das Amazon Fire HD 10 Tablet (2021) ist bei notebooksbilliger.de bereits von 149,99 auf 79,99 Euro reduziert, die Zahlungsart Giropay und Eingabe des Rabattcodes NBBGIROPAY15 senkt den Preis aber nochmals um 15 Euro. Somit ist Amazon-Tablet mit 10,1-Zoll-HD-Display und 32 GB Speicher für sensationelle 64,99 Euro zu haben.

Zum Vergleich: Amazon selbst listet das Amazon Fire HD 10 weiterhin für 79,99 Euro - und übrigens mit dem Vermerk "Lieferbar ab dem 12. Dezember 2021".

Unser Tipp: Die besten Black Friday-Angebote von Media Markt, Saturn und vielen weiteren Händlern findest du auf unserer Überblicks-Seite.

Notebooksbilliger.de: Unsere aktuellen Empfehlungen

Unsere weiteren aktuellen NBB-Spartipps richten sich an HP-Fans und Apple-Jünger:

Noch mehr grandiose Technik-Schnäppchen verraten wir dir in unserem Black Friday-Artikel zu Media Markt.

Black Week bei NBB: Das sind die besten Technik-Schnäppchen

Das sind unsere Empfehlungen für die besten Black Week Deals bei NBB.

Huawei MatePad T 10s zum Schnäppchen-Preis

Spare 15 Prozent auf das leistungsstarke Tablet MatePad T 10s von Huawei* - es kostet dich im Deal nur 149,12 Euro. Das 10,1 Zoll-Display und der besonders schmale Rahmen garantieren dir ein großartiges visuelles Erlebnis - mit dem MatePad lässt sich nicht nur arbeiten oder lesen, sondern auch deine Lieblingsserie schauen.

Schnäppchen: Microsoft 365 Family 52 Prozent günstiger - inkl. Norton 360 Deluxe

Das Software-Bundle Microsoft 365 Family* bekommst du aktuell bei NBB für 71,99 Euro - dank des oben beschriebenen Giropay-Rabattes ist ein Nachlass von 15 Euro möglich. Inbegriffen sind Microsoft-Accounts für bis zu sechs Personen/Geräte mit Zugriff auf alle Office-Anwendungen. Zudem Anti-Virus-Schutz von Norton für bis zu fünf Personen bzw. Geräte.

Unser Tipp: Endlich einmal eine Playstation 5 in den Händen halten? Vielleicht wird das zum Black Friday 2021 möglich - mehr dazu erfährst du in unserem Artikel..

Amazon Fire TV Stick 4K - 58 Prozent Rabatt

Auch auf den populären Streaming-Stick Amazon Fire TV Stick 4K* bekommst du bei NBB ordentlich Rabatt: Spare 58 Prozent, der Stick kostet dich nur noch günstige 24,99 Euro. Damit kannst du, selbst, wenn du keinen Smart TV besitzt, deine Lieblingsserien und -filme schauen, sowie diverse Smart Home-Funktionen steuern - probier's doch mal aus! Den Fire TV Stick 4K bekommst du auch direkt beim Anbieter Amazon.*

Lese-Empfehlung: Weshalb der Fire TV Stick 4K Max der beste aller Streaming-Sticks ist, verraten wir dir in unserem Artikel.

Huawei Watch Fit New Isle Blue

Die Smartwatch Watch Fit New Isle Blue von Huawei* strahlt mit ihrem farbenfrohen AMOLED-Display. Zudem kommt die Smartwatch mit insgesamt 97 Workout-Modi, einer permanenten Herzfrequenz-Messung, sowie animierten Quick-Workouts - der ideale Begleiter für deinen Tag und dein Training. Der Angebotspreis beträgt 62,99 Euro (statt 83,90 Euro).

Anker Soundcore Liberty Air 2 Bluetooth-Kopfhörer

Die Bluetooth-Kopfhörer Soundcore Liberty Air 2 von Anker* sind ebenfalls bei NBB mit dem Giropay-Deal zu haben: Statt 69,00 Euro zahlst du 54,00 Euro für die Ohrhörer. Der "diamond sound" sorgt für einen besonders klaren und kräftigen Klang - 15 Prozent mehr Klarheit und doppelter Bass.

Black Friday-Tipp: Die besten Black Friday-Schnäppchen bei Amazon findest du auf unserem Übersichts-Artikel.

Black Week Daily Deals - Apple, Huawei, Microsoft & Co.

Die Black Week bei Notebooksbilliger.de hält eine Vielzahl der tollsten Schnäppchen aus dem Elektronik-Bereich für dich bereit. Hier erhältst du die Testsieger führender Elektronik-Hersteller zu echten Hammerpreisen. Besonders wachsam solltest du bei den Black Week Daily Deals sein: Hierbei handelt es sich um absolute Top-Produkte, die nur in limitierter Anzahl erhältlich sind - egal ob hochwertiges High-End-Produkt oder einfaches Elektronik-Gadget für jedermann bzw. -frau.

Tipp des Anbieters: In der Black Week gibt es auf jedes Produkt im Angebot einen exklusiven Gutschein-Code, welchen du beim Bezahl-Vorgang einlöst. Da nur ein Gutschein-Code pro Einkaufswagen eingelöst werden kann, lohnt es sich, mehrere seperate Einkäufe zu tätigen, wenn du mehrere Angebots-Produkte kaufen möchtest. Beispielsweise zwei Einkäufe für zwei Produkte mit zwei Gutschein-Codes.

Tipp: Solltest du dir unsicher sein, welcher Computer oder welches Smartphone zu dir passt, starte den Kaufberater* von Notebooksbilliger.de.

Noch viel mehr Angebote und Informationen rund um den Black Friday 2021 findest du hier.