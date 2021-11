Black Week bei Media Markt und Saturn gestartet: Die besten Technik-Schnäppchen und exklusiven Hammer-Deals

Black Week 2021 bei Media Markt und Saturn: Seit Donnerstag, 18. November, um 21 Uhr im Markt

Die Black November Angebote und die Apple Week sind Geschichte, aber die Schnäppchenjagd geht direkt weiter: Media Markt und Saturn sind in die Black Week 2021 gestartet. Wir haben ab jetzt täglich die Hammer-Deals für dich. Schau für die besten Angebote hier vorbei. Bist du bereit fürs Weihnachts-Shopping? Du interessierst dich für alles rund um den Black Friday? Dann schau hier vorbei - wir haben alle Informationen für dich.

Black Week 2021 bei Media Markt: Hier gibt es fette Rabatte zu holen

Media Markt ist am Donnerstag, dem 18. November 2021, um 19 Uhr in den Filialen in die Black Week 2021 gestartet! Seit 21 Uhr gibt es auch Hammer-Rabatte im Online-Shop. Erfahrungsgemäß musst du schnell sein, um hier rechtzeitig das richtige Schnäppchen abzustauben. Entdecke hier täglich die besten Angebote.

Lenovo IdeaPad 3i, Notebook mit 15,6 Zoll Display - günstig wie nie

Zeit für ein neues Notebook? Dieses Top-Gerät der Marke Lenovo gibt es bei der Black Week von Media Markt im Sale. Du sparst ganze 100 Euro: 499 Euro statt 599 Euro kostet das Gerät. Schlag jetzt zu und sichere dir das Black Week-Schnäppchen.

Samsung Tab A7 Lite WIFI, Tablet, 32 GB, 8,7 Zoll - Tablet zum Hammer-Preis

Zeit für ein neues, praktisches Tablet zu Weihnachten? Die Samsung-Geräte sind technisch Top und 1A in der Bedienung. Umso besser, dass es das Tab A7 Lite WIFI bei Media Markt jetzt im Black Week Sale zu ergattern gibt. 99 Euro statt 169 Euro kostet das Gerät. Sichere dir dieses Hammer-Schnäppchen - du solltest schnell sein.

Bosch BCS611AM Unlimited Serie 6 Akkusauger mit Stiel - ganz ohne lästiges Kabel

Du suchst nach einem kabellosen Staubsauger mit echter Power? Dann schlag jetzt zu beim Black Week Sale bei Media Markt. Der hochwertige Bosch-Sauger ist mächtig reduziert: Statt 571 Euro kostet das Gerät nur noch 179 Euro. Günstiger geht's nicht. Wirf auch einen Blick auf die anderen Angebote.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 128 GB - Super-Smartphone zum Hammer-Preis

Es liegt voll im Trend: Xiaomi ist die Smartphone-Marke der Stunde. Bei Media Markt bekommst du das Smartphone Redmi Note 9 Pro zum Schnäppchen-Preis. Wäre das nicht ein tolles Weihnachtsgeschenk? Nur 199 Euro statt ursprünglich 255,99 Euro.

Black Week 2021 bei Saturn: Der "Mehrvember" geht in die nächste Runde

Auch Saturn geht bei der heißersehnten Black Week 2021 an den Start. Saturn Card-Kunden haben vorab gespart, aber jetzt startet der Sale auch online Es ist Zeit mit dem Weihnachts-Shopping zu starten. Behalte hier bei uns alle Angebote täglich aktualisiert im Blick.

Smartphone Samsung Galaxy S20 FE NE zum Hammer-Preis bei Saturn

Satte 36 Prozent kannst du jetzt bei Saturn zur Black Week 2021 auf das beliebte Smartphone von Samsung sparen. Als eines von vielen Top-Angeboten, kommt dieses ganz besonders günstig daher: 399 Euro statt 625 Euro kostet das Gerät jetzt im Sale. Entdecke das Angebot hier.

LG Kühlschrank GSL 361 ICEZ Side-by-Side - 56 Prozent reduziert

Ein Kühlschrank mit frischem Eis inklusive? Der LG GSL 361 ICEZ bietet genau das. Zur Black Week bei Saturn ist das Küchengerät jetzt unfassbar reduziert: Du sparst mehr als die Hälfte und zahlst nur noch 899 Euro statt ursprünglich 2049 Euro. Hier erfährst du alles zum Angebot.

Samsung SM-R175 Galaxy Buds+, In-ear Kopfhörer Bluetooth - satte 60 Prozent reduziert

Attraktive Bluetooth In-ear-Kopfhörer zum Hammer-Preis? Die bekommst du jetzt zur Black Week bei Saturn. Die Samsung Galaxy Buds gibt es ab jetzt 60 Prozent günstiger. Dieses Schnäppchen ist wirklich unschlagbar. Gerade einmal 59 Euro statt 149 Euro kosten die Kopfhörer noch. Perfekter Klang war noch nie so günstig.

Smart-TV von LG, 75 Zoll, UHD 4K zum Black Week-Schnäppchen-Preis bei Saturn

Fernsehen in Top-Qualität und dazu 5 Jahre Garantie? Dieses LG-Gerät bei Saturn bekommst du zur Black Week im Super-Sale. Du sparst ganze 40 Prozent: 899 Euro statt 1499 Euro kostet der TV im aktuellen Angebot. Sei schnell und genieß die ersten Weihnachtsfilme auf deinem neuen Fernseh-Gerät.

Was ist der Black Friday?

Beim Black Friday handelt es sich um eine der größten Schnäppchenaktionen des Jahres. Der Black Friday fällt immer auf den Freitag nach Thanksgiving, welches in den USA traditionell am 4. Donnerstag im Monat November gefeiert wird. Bei Media Markt heißt das Schnäppchen-Spektakel "Red Friday" - das hängt mit der Unternehmensfarbe, aber vermutlich auch markenrechtlichen Gründen zusammen.

Auch 2021 liegt der Fokus des Black Friday - zumindest in Deutschland - auf dem Online-Handel. Internet-Händler bieten ihren Kunden jede Menge Schnäppchen zu teils deutlich reduzierten Preisen an. Wenn du den besten Preis für dich herausschlagen möchtest, dann solltest du ordentlich vergleichen: Idealo.de und camelcamelcamel helfen dir dabei. Du interessierst dich für weitere Black Friday Rabatte? Dann solltest du hier vorbeischauen: Das gibt es am Schnäppchen-Tag bei Amazon.

Die nächste Media Markt Filiale in Ihrer Nähe finden

Sie möchten wissen, wo sich die nächste Media Markt-Filiale in Ihrer Nähe befindet? Der Media Markt-Filialen-Finder hilft Ihnen weiter. Den Filialen-Finder können Sie direkt hier auf der offiziellen Media Markt-Webseite ausprobieren*.

Ihre Media Markt-Filiale in Bamberg

Die Media Markt-Filiale in Hallstadt-Bamberg finden Sie unter der Adresse Laubanger 31, 96109 Hallstadt. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 9:30 Uhr bis 19 Uhr und Samstags von 9:30 Uhr bis 18 Uhr. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite von Media Markt Bamberg*.

Media Markt Filialen in Franken

Media Markt Ansbach

Rothenburger Str. 15, 91522 Ansbach

0981 48790

Media Markt Aschaffenburg

Mainaschaffer Str. 115, 63741 Aschaffenburg

06021 3570

Media Markt Bayreuth

Spinnereistraße 4, 95445 Bayreuth

0921 78580

Media Markt Coburg

Niorter Str. 20, 96450 Coburg

09563 30860

Media Markt Erlangen

Frauenauracher Str. 108, 91056 Erlangen

09131 90530

Media Markt Hof

An der Michaelisbrücke 2, 95028 Hof

09281 73680

Media Markt Kulmbach

Kronacher Str. 27, 95326 Kulmbach

09221 69020

Media Markt Lichtenfels

Mainau 4, 96215 Lichtenfels

09571 75500

Media Markt Nürnberg-Schoppershof

Äussere Bayreuther Str 80, 90491 Nürnberg

0911 56750

Media Markt Nürnberg-Kleinreuth

Virnsberger Str. 2-4, 90431 Nürnberg

0911 65780

Media Markt Nürnberg-Langwasser

Oppelner Straße 213, 90473 Nürnberg

0911 989710

Media Markt Schweinfurt

Friedrich-Rätzer-Str 3

09721 65000

Media Markt Schweinfurt City

Stadtgalerie Schweinfurt

Gunnar-Wester-Straße 10

09721 47400

Media Markt Würzburg-Dürrbachau

Alfred-Nobel-Straße 3, 97080 Würzburg

0931 465860

Media Markt Würzburg

Domstraße 5, 97070 Würzburg

0931 30950