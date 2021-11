Black Week bei Teufel: Diese 5 Angebote solltest du kennen, wenn du den besten Klang willst

Zahlreiche Black Deals bei teufel.de mit bis zu 43 % Preisvorteil

Berliner Traditionsunternehmen Teufel steht für Qualität und Langlebigkeit

Teufel steht für Diese ausgewählten Produkte gibt es aktuell als Black Deal*

Zum Black Friday 2021 kannst du wieder eine Menge Spar-Angebote entdecken. Rund um den 26. November findest du die neuesten Technik-Gadgets besonders günstig. Viele Händler bieten eine große Auswahl an Produkten, die erheblich im Preis reduziert sind. Bei den besten Black Deals von Teufel findest du Kopfhörer, Lautsprecher und ganze Entertainment-Sets zu hervorragenden Preisen. So stattest du dein Heimkino mit dem passenden Sound aus, damit du diesen Winter endlich Action-Kracher, Horrorfilme und Serien in beeindruckender Akustik genießen kannst.

Teuflisch gute Preise auf ausgewählte Black Deals in Top-Qualität

Teufel ist ein deutscher Hersteller von Audioprodukten wie Lautsprecher, Kopfhörer, Hi-Fi- und Heimkinosysteme. Das Unternehmen wurde 1979 in Berlin gegründet und steht seit jeher für eine bunte Vielfalt an Sound-Systemen in Top-Qualität. Teufel ist Europas größter THX-Hersteller. THX kann als Gütesiegel für besonders hochkarätige Qualität gesehen werden. Besonders gut geeignet sind diese Systeme für Heimkinos, da sie die produzierten Soundtracks originalgetreu wiedergeben können. Dabei müssen sich jedoch Lautsprecher, Kopfhörer und Co. vor vergleichbaren Anbietern keineswegs verstecken.

Bei den Black Deals von Teufel kannst du dich nicht nur über saftige Rabatte auf Soundsysteme, Bluetooth-Lautsprecher und Co. freuen, sondern auch auf eine versandkostenfreie Zusendung deiner gekauften Artikel. Hierfür musst du nur den folgenden Code kopieren und später im Warenkorb einlösen: VW8-GR5-KV8



Im Zuge des Black Fridays bietet Teufel verschiedene Produkte zu deutlich reduzierten Preisen an. Dabei kann man nicht nur Geld sparen, sondern sich auch Sound-Highlights anschaffen, welche für Qualität und Langlebigkeit stehen. Bis zu 43 % Rabatt bietet der Tech-Riese auf diese ausgewählten Produkte.

#1: Boomster-Speaker: vielseitig und ausdauernd

Teufels beliebtester Bluetooth-Lautsprecher wurde umfassend verbessert und ist durch seinen neuen Spritzwasserschutz noch vielseitiger einsetzbar. Der große Subwoofer ist seit jeher sein Markenzeichen und maßgeblich für den kräftigen Klang verantwortlich. Statt für 349,99 € gibt es den Boomster jetzt für nur 234,99 €, was einen Preisvorteil von über 30 % ergibt. Selbstverständlich bringt der Boomster einen echten Basstreiber mit, der erstmals zusätzliche Verstärkung durch zwei passive Bassmembranen erhält. Ebenfalls neu im BOOMSTER ist Teufels Dynamore-Technologie, die für ein deutlich hörbar breiteres Stereo-Panorama sorgt. In dieser Variante kommt er zusätzlich mit DAB+, Display, Teleskopantenne und neuem Tragegriff.

#2: Ultima 20 Surround 5.1-Set: Rundumklang für kleine Räume

Die Ultima 20 Surround ist die kleine Schwester der Ultima 40 Surround. Und in kleineren Räumen bis 30 qm macht sie alles genauso gut. Dabei bleibt das Set unauffällig und lässt sich ins Regal, an der Wand oder auf Standfüßen platzieren. Mit dem Surround-Set lässt sich Heimkino-, Musik- und Gaming-Sound auf hohem Niveau, mit imposanter klanglicher Einhüllung und präziser Ortung aller Schallereignisse, erleben. Im Zuge der Black Deals gibt es das Ultima 20 Surround 5.1-Set aktuell für 549,99 € statt 699,99 € - ein Preisunterschied von 100 €. Der starke Subwoofer kann wahlweise als Front- oder Downfire-Subwoofer verwendet werden und optional auch kabellos angesteuert werden.

#3: Das Radio 3Sixty: Radio reloaded

Das Radio 3Sixty verbindet die Designsprache klassischer Radios mit moderner Technologie. Retro-Design und raumfüllender 360-Grad-Klang bleiben, hinzu kommen noch mehr Quellen, Farbdisplay, Sprachsteuerung über Alexa, Fernbedienung und eine weiße Farbvariante. Lautsprecher Teufel präsentiert das runderneuerte Radio 3Sixty mit noch mehr Musikquellen und Sprachsteuerung. Es spielt klassisches UKW-Radio, DAB+, Internetradio, Spotify, Amazon Music und beliebige Inhalte via Bluetooth. Statt für 349,99 € gibt es das Radio aktuell für nur 299,99 €. Neben der klassisch schwarzen Variante gibt’s das neue Radio 3Sixty jetzt auch in Weiß.

#4: Teufel Ultima 40: Stereo Stand-Lautsprecher mit Premium-Bass

Ultima 40 - das HiFi-Standlautsprecher-Paar der Spitzenklasse aus der beliebtesten Lautsprecher-Serie von Teufel. Die Lautsprecher überzeugen mit einem überdurchschnittlich hohem Klanggenuss für Musik, Filmton und Games. Die Doppelrohr-Bassreflexöffnung sorgt für tiefen, präzisen Bass ohne Strömungsgeräusche. Zusätzlich sorgt das 3-Wege-System mit zwei hoch belastbaren Tieftönern für hohe, verzerrungsfreie Pegel. Im Zuge der Black Deals sind die Ultima 40-Stereo Lautsprecher 349,99 € statt 499,99 € und somit einem Preisvorteil von 30 % zu haben. Im Direktvertrieb von Teufel bekommst du besten Sound zum besten Preis.

#5: Real Blue NC-Kopfhörer: Störende Geräusche ganz einfach ausblenden

Dank seiner aktiven Geräuschunterdrückung bringt der Real Blue NC nur HiFi-Klang pur: im Flugzeug, im Großraumbüro oder wenn dein Nachbar seinen Rasen mäht. Die völlig neue in Berlin entwickelte Akustik legt die Klangmesslatte für kabellose und ohrumschließende Kopfhörer noch einmal höher. Dabei gibt es die Kopfhörer aktuell im Black Deal besonders günstig: für nur 129,99 statt 229,99 € gibt es den HD-Bluetooth-Kopfhörer der Spitzenklasse mit einem Preisvorteil von 43 %. Die Bluetooth-Kopfhörer sorgen beim Musikstreaming von Deezer, Spotify & Co für eine hohe Klangqualität bei Reichweiten von bis zu 10 Metern.

Alle Black Deals im Überblick

Die hier aufgelisteten Produkte bilden eine kleine Auswahl der verfügbaren Black Deals. Hier findest du weitere Angebote mit einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Solltest du doch mit dem gekauften Produkt unzufrieden sein, bietet Teufel zudem ein achtwöchiges Rückgaberecht an.