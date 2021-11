Am Black Friday startet der große Feser-Graf Sale: Vom 26. bis 29. November warten auf euch an allen Standorten der Feser-Graf Gruppe wieder großartige Angebote. Wer auf der Suche nach einem guten Gebrauchtwagen ist, sollte jetzt zuschlagen und sich einmalige Rabatte sowie tolle Prämien* sichern!

Feser-Graf Sale: Diese Auto-Schnäppchen gibt es am Black Week-Wochenende

Über 650 Gebrauchtwagen warten auf neue Besitzer. Wer sich an einem der vier Aktionstagen für ein neues Auto entscheidet, kann sich über Preisnachlässe von bis zu 500 Euro* freuen! Außerdem gibt es attraktive Prämien* obendrauf, zum Beispiel die Kaskoversicherung für ein Jahr geschenkt! So spart ihr schnell mal 1.000 Euro oder sogar mehr!

Feser-Graf Sale startet am Black Friday auch in deiner Nähe

Keine Sorge, der Weg zu den Black Week-Schnäppchen ist nicht weit. Feser-Graf hat 53 Standorte, der Großteil liegt in der Metropolregion Nürnberg. Den Feser-Graf Sale findest du in deinem Autohaus in Burgoberbach, Cadolzburg, Erlangen, Forchheim, Fürth, Hallstadt, Heideck, Herzogenaurach, Höchstadt, Lauf an der Pegnitz, Nürnberg, Roth oder Schwabach. Also nichts wie hin und Gebrauchtwagen shoppen!

Feser-Graf Gruppe: Marktführer in der Metropolregion Nürnberg

Die Feser-Graf Gruppe ist Marktführer in der Metropolregion Nürnberg und einer der Top-Arbeitgeber in Mittelfranken. Mit über 2.000 Mitarbeitern gehört die Unternehmensgruppe zu den größten Automobilhandelsgruppen Deutschlands. Sie vertreten mit den Marken Audi, Lamborghini, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, SEAT, CUPRA und ŠKODA die wichtigsten Marken des Volkswagen-Konzerns.

*Nur gültig bei Vertragsschluss vom 26.11.-29.11.2021 bei allen Betrieben der Feser-Graf Gruppe für ausgewählte Gebrauchtfahrzeuge der Marken Audi, SEAT, CUPRA, ŠKODA, VW, VW Nutzfahrzeuge, solange der Vorrat reicht. Fahrzeugabhängig ist ein Nachlass von bis zu 500 Euro möglich.

Kontakt

Feser, Graf & Co. Automobil Holding GmbH

Heisterstraße 4 a

90441 Nürnberg

Telefon: 0911 4236-0

E-Mail: info.holding@feser-graf.de

