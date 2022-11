Der November mit dem Black Friday lockt mit vielen Rabatten: Diverse Händler haben sich der Schnäppchen-Aktion verschrieben und überraschen mit Top-Angeboten. So auch Media Markt*, wobei die Technik-Spezialisten schon den ganzen Monat im Rahmen des "Black Novembers 2022" immer wieder Nachlässe promoten. Nun hat der Technik-Händler das Finale der Aktionswochen eingeleitet - die "Black Friday Week" mit satten Schnappern bis Ende November.

Diese reichen von Fernsehern über Haushaltsgeräte bis hin zu beliebten Marken wie Samsung- und Apple-Produkten. Genau richtig also, um sich frühzeitig mit Weihnachtsgeschenken einzudecken. Wir verraten dir die Top-Technik-Schnäppchen bei Media Markt, die du während der "Black Friday Week" abstauben kannst.

Media Markt startet mit krassen Preisen in die Black Friday Week 2022: Fernseher, Samsung-Smartwatch und Siemens-Kaffeeautomat

Der November 2022 hat es bei Media Markt in sich: Bereits seit Anfang des Monats profitieren Kund*innen von tollen Angeboten und Aktionen. Der Händler verspricht: "Beim Black Friday 2022 geht es bei MediaMarkt Schlag auf Schlag." Beinahe täglich gehen neue Angebote und Deals aus allen Kategorien online - und für 30 Tage, denn die Technik-Experten machen aus dem Black Friday 2022 einen Black November. Seit dem 17. November hat Media Markt offiziell seine Black Week gestartet - das Motto lautet: "Nicht bis Black Friday warten. Starten!". Wir stellen regelmäßig die besten Angebote vor, die in der Black Friday Week auf Abnehmer warten. Hier kommst du direkt zur Aktionsseite von Media Markt*.

Fernseher von LG und Philips für die Hälfe

Beeindruckend sind vor allem die TV-Schnäppchen, die Media Markt zum Black-Week-Start anbietet: Den OLED65B29LA von LG gibt es aktuell bis zu 57 Prozent günstiger (je nach Größe). Der von Stiftung Warentest im Juli 2022 mit Gut (Note: 1,7) bewertete Fernseher lässt mit 4K-Quali, Dolby Vision-Bild und Dolby-Atmos-Sound keine Wünsche offen. Auch die beliebte Magic-Remote-Fernbedienung ist dabei. Während die Ersparnis schon in der größten Version ordentlich ist (der 77 Zöller kostet 3489 statt 4499 Euro - 22 Prozent Rabatt) und in der kleinsten Variante top (55 Zoll: 877 statt 1899 Euro - 53 Prozent Rabatt), bietet die mittelgroße Ausführung das beste Preis-Leistungs-Verhältnis: Der LG OLED65B29LA Smart-TV in 65 Zoll* ist für 1199 statt 2799 Euro zu haben (= 57 Prozent Nachlass) - und damit unser Tipp für alle, die auf ein Black-Friday-TV-Schnäppchen gehofft haben.

Starke 50 Prozent billiger ist ein 55-Zoll-Fernseher, der einen Vorteil gegenüber dem LG bietet: Mit dem Ambilight hat der Philips 55PUS8007/12 das TV-Alleinstellungsmerkmal des Herstellers an Bord. Die Technologie soll das Gerätesichtfeld vergrößern, indem die auf dem Screen abgebildeten Farben mit Leuchtdioden auf die dahinter liegende Zimmerwand projiziert werden. Ansonsten ist die Ausstattung des Philips in etwa vergleichbar mit dem oben beschriebenen LG (4K UHD, Dolby Vision, Dolby Atmos). 449 Euro statt 899 Euro regulär für den Philips 55PUS8007/12* bedeuten ein echtes Schnäppchen für alle, die ein 55-Zoll-Gerät mit dem Ambilight-Feature suchen.

Samsung Galaxy Watch für 111 statt 299 Euro

Noch krasser reduziert ist die beliebte Galaxy Watch 4 von Samsung: Die Smartwatch gibt es jetzt für 111 Euro - und damit sagenhafte 62 Prozent günstiger (Normalpreis: 299 Euro). Das Angebot bezieht sich auf die 44-mm-Variante in den Farben Schwarz und Silber*.

Apple AirPods 27 Prozent günstiger

Die Apple AirPods (2. Generation)* gibt es inklusive Ladecase ganze 27 Prozent günstiger - für nur noch 115 Euro. Die angesagten In-Ear Kopfhörer sind innovativ und verfügen über einen klaren und besonders satten Klang. Mikrofone sind ebenfalls integriert, weshalb du mit den AirPods auch problemlos telefonieren kannst. Auch wenn die Kopfhörer ursprünglich für den Gebrauch mit Apple-Geräten gedacht waren, können sie ebenso mit Android-Geräten gekoppelt werden.

Siemens Kaffeevollautomat für die Hälfte

Ein echtes Schnäppchen ist auch der Kaffeevollautomat von Siemens*, welchen es in der Black Friday Week von Media Markt für die Hälfte des ursprünglichen Preises gibt: Statt ehemals 1.499 Euro kostet der Kaffeevollautomat im Angebot nur noch 777 Euro - eine Ersparnis von 47 Prozent.

Xiaomi Watch S1 Active um 41 Prozent reduziert

Die Xiaomi Watch S1 Active* ist die Smart Watch für alle Aktiven und diejenigen, die es noch werden wollen. Sie verfügt über ganze 117 Fitnessmodi, darunter, neben professionellen Trainingsmodi, Ellipsentraining sowie individuelle Trainingsmodi. Die lange Akkulaufzeit von 12 Tagen sorgt dafür, dass der Uhr nicht so schnell der Saft ausgeht. Aktuell ist sie bei Media Markt für 105 statt der üblichen 179 Euro zu haben.

Braun Series 9 Rasierer - 75 Prozent günstiger

Ein Hammer-Schnäppchen ist auch der Braun Series 9 Rasierer*, den es im Black Friday-Angebot 75 Prozent günstiger gibt. Der Präzisionsscherkopf verspricht eine sanfte und zugleich glatte Rasur, hierbei eignet sich das Gerät sowohl für einen 1-, 3- oder auch 7-Tage-Bart. Eine Schallladung des Rasierers für fünf Minuten reicht für eine Rasur.

Weitere Media-Markt-Empfehlungen:

