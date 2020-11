Ebenso wie Media Markt hat auch Saturn den "Black November" eingeläutet: Den kompletten November über gibt es tolle Angebote aus den Bereichen Haushaltsgeräte und Multimedia. So gibt es unter anderem Smartphones und Fernseher zu echten Hammer-Preisen. Der Händler erklärt den November kurzerhand zu einem Monat voller Black Weekend Deals. Sie können jetzt also schon Ihre Shoppingtour starten - sowohl online, als auch im Markt. Wie verraten Ihnen, welche Schnäppchen im "besten Monat des Jahres" auf Sie warten.

Singles Day: Zusätzlich zu den tollen Black Weekend Deals findet am 11. November der Singles Day* statt. Wie bei Media Markt auch, bekommen Club Mitglieder exklusive Rabatte auf viele Elektronik-Highlights. Das funktioniert sowohl beim Shopping im Online-Store über die Anmeldung mit Ihrer Email-Adresse, als auch offline im Markt mit Ihrer Saturn Card. Erfahren Sie weitere tolle Rabatt-Aktionen in unserem Artikel zu den Black Friday-Angeboten bei vielen Anbietern.

Black November bei Saturn: Die besten Angebote

Für alle Schnäppchen-Fans oder diejenigen, die sich mal wieder einen neuen TV, ein neues Smartphone oder gar einen neuen Staubsauger gönnen möchten, kommt der Black November bei Saturn gerade richtig. Wir verraten Ihnen die tollsten Schnäppchen des Elektronik-Händlers und Tipps und Tricks, wie Sie noch mehr sparen können. Sichern Sie sich jetzt die tollen Black November-Angebote bei Saturn*.

SodaStream Crystal 2.0 ist im Black November 35% günstiger

Sparen Sie 35 Prozent auf den Wassersprudler SodaStream Crystal 2.0*: Dieser kommt in einem edlen Design inklusive drei Glaskaraffen. Sparen Sie sich in Zukunft das lästige Schleppen von Wasserflaschen und tun Sie der Umwelt etwas Gutes, indem Sie komplett auf Plastikflaschen verzichten. Der Black November bei Saturn bietet einen tollen Anlass, sich den beliebten und praktischen SodaStream Wassersprudler zu sichern.

Black November bei Saturn: Apple Airpods Pro True Wireless Bluetooth Kopfhörer zum Schnäppchen-Preis

Für alle Apple-Fans und diejenigen, die es noch werden wollen, ist dieses Schnäppchen: Die Airpods Pro True Wireless Bluetooth Kopfhörer von Apple* gibt es jetzt im Black November bei Saturn zu einem exklusiv günstigen Preis. Die Kopfhörer haben einen satten Klang, Geräuschunterdrückung für einen ungestörten Musikgenuss und sitzen enorm komfortabel auf den Ohren. Sie sind komplett kabellos und kommen im schicken Lade-Case. Sie lassen sich außerdem problemlos mit Siri verknüpfen, wodurch der Sprachassistent beispielsweise auf dem Smartphone einkommende Nachrichten vorlesen kann.

Sparen Sie über 240 Euro: Mit dem Smartphone Samsung Galaxy S20

Wer sich ein sehr hochwertiges Smartphone zu einem Hammerpreis gönnen möchte, sollte sich das Samsung Galaxy S20* im Black November bei Saturn ansehen. Angefangen bei der Kamera: Diese verfügt über einen 30-fachen Space-Zoom und einem 3-fachen Hybrid-Optik-Zoom, wodurch Fotos unglaublich gestochen und hochwertig gelingen - gefilmt wird in 8K-Auflösung. Auch zum Serie und Filme streamen und zum Games zocken eignet sich das enorm schnelle Galaxy S20 bestens.

TV zum Schnäppchen-Preis: Der Samsung LED TV GU43TU8079

Der LED TV GU43TU8079 von Samsung* ist ebenfalls ein Hammer-Schnäppchen: Sparen Sie ganze 25 Prozent gegenüber dem Normalpreis. Der Fernseher hat eine Bildschirmdiagonale von 43 Zoll (108 cm) und überzeugt mit einer UHD 4K Bildqualität und mit seinen smarten Funktionen. Wenn Sie sich unsicher sind, ob dieser TV das Richtige für Sie ist: Gehen Sie einfach in den Saturn in Ihrer Nähe* und lassen Sie sich live beraten.

Top-Haushalts-Schnäppchen: Dyson V11 Absolute Extra Akkusauger

Das Top-Schnäppchen unter den Haushaltgeräten im Black November von Saturn ist definitiv der Dyson V11 Absolute Extra Akkusauger mit Stiel*. Der Staubsauger garantiert eine hohe Saugkraft dank des eingebauten Dyson-Motors V11. Auf dem integrierten LCD-Bildschirm wird stets aktuell die verbleibende Laufzeit-Dauer angezeigt, bevor der Sauger wieder geladen werden muss - denn der Staubsauger kommt ohne Kabel aus. Ein zusätzlicher Akku ist ebenfalls dabei, damit Sie lückenlos Ihre ganze Wohnung saugen können.

Tipp: Auch Media Markt bietet im Black November viele tolle Schnäppchen an - lesen Sie in unserem Artikel mehr dazu.

Black November Tricks: Diese Tipps verrät Saturn, um noch mehr zu sparen

Für ein rundum perfektes Shoppingerlebnis und um sich die besten Schnäppchen zu angeln, gibt Saturn sechs Black November Tricks*, die jeder Schnäppchenjäger befolgen sollte:

Anmelden zum Newsletter: Wer sich zum Newsletter anmeldet*, bekommt direkt 10 Euro geschenkt (bei einem Einkauf bei Saturn, Mindesteinkaufswert: 100 Euro). Außerdem werden Sie über alle tollen Angebote frühzeitig informiert. Werden Sie Saturn Card-Inhaber: Am Singles Day und an anderen Aktions-Tagen winken exklusive Rabatte für Saturn-Card Inhaber. Erfahren Sie hier, wie Sie Saturn Card-Inhaber werden und welche Vorteile Ihnen winken.* Folgen Sie Saturn in den Social Media-Kanälen: Auch hier werden Sie frühzeitig über tolle Angebote informiert. Sammeln Sie Coupons und lösen Sie diese ein: Diese sind auch bei den Black November-Angeboten einlösbar. Einfach Coupon-Code beim Bestellvorgang eingeben und schon sparen Sie. Setzen Sie Produkte auf Ihre Merkliste: Melden Sie sich bei Saturn an und merken Sie sich Produkte auf Ihrer Merkliste - im Black November und bei anderen Aktionen sehen Sie dann, wenn diese reduziert sind. Besuchen Sie den Saturn-Markt in Ihrer Nähe: Dort werden Sie ausführlich beraten, können Geräte testen und gegebenenfalls gleich mitnehmen.

So finden Sie die nächste Saturn-Filiale in Ihrer Nähe

Sie fragen sich, wo der nächste Saturn in Ihrer Nähe liegt? Das könne Sie ganz einfach über die Marktsuche auf Saturn.de* herausfinden. Geben Sie einfach Ihren Ort oder die Postleitzahl ein und im Handumdrehen werden Ihnen alle Saturn-Märkte in Ihrer Nähe angezeigt. Dort gelangen Sie dann auch direkt zur Marktseite, auf der Sie alle wichtigen Informationen wie die Öffnungszeiten und Kontaktdaten finden.

Ihre Saturn-Filialen in Franken

Saturn Erlangen

Nürnberger Str. 7, 91052 Erlangen

E-Mail: erlangen@saturn.de

Saturn Fürth

Würzburger Straße 6, 90762 Fürth

E-Mail: fuerth@saturn.de

Saturn Nürnberg

Vordere Ledergasse 30, 90403 Nürnberg

E-Mail: nuernberg@saturn.de

Saturn Ansbach

Residenzstraße 2-6, 91522 Ansbach

E-Mail: sat.ansabach.online@saturn.de

