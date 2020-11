Der November mit dem traditionellen Black Friday lockt mit allerlei toller Schnäppchen: Diverse Händler haben sich dem Black Friday verschrieben und überraschen mit fantastischen Top-Angeboten. So auch Media Markt, der im Rahmen des "Black Novembers 2020" viele Schnäppchen präsentiert. Diese reichen von Apple-Produkten über Haushaltsgeräte, bis hin zu Spiele-Konsolen. Passend, um sich frühzeitig mit Weihnachtsgeschenken einzudecken. Warum also bis zum eigentlichen Black Friday (27. November) warten, wenn Media Markt jetzt schon tolle Rabatte vergibt?

Der Black November ist Media Markts (und Saturns) Alternative zum Black Friday beziehungsweise "Red Friday", wie das Schnäppchen-Spektakel in den vergangenen Jahren bei Media Markt hieß. Mit dem Black November können die beiden Technik-Riesen frühzeitig ihre Sonderangebote unters Volk bringen. Wir verraten Ihnen Top-Technik-Schnäppchen, die Sie bereits jetzt zum Tiefpreis abstauben können.

Black November bei Media Markt: Diese Technik-Schnäppchen bekommen Sie jetzt schon

Media Markt ernennt den November kurzerhand zum Black November und präsentiert eine große Vielfalt an Top-Angeboten aus dem Technik-Bereich. Wir stellen Ihnen die besten Black November-Angebote vor. Alle Schnäppchen können Sie auch auf der Website von Media Markt nachlesen.

Apple Airpods 2. Generation mit Ladecase bei Media Markt

Die Airpods von Apple* sind im Rahmen des Black Novembers um satte 22 Prozent reduziert (Stand: 09.11.20). Die stylischen In-Ear-Kopfhörer verfügen über allerlei Funktionen: Per eingebauten Mikrofonen lassen sich Anrufe einfach per Sprachsteuerung entgegennehmen. Der Sound überzeugt, ebenso wie die Akkulaufzeit. Gut zu wissen: Die Airpods sind nicht ausschließlich für Apple-Geräte gedacht, sondern können auch mit Android-Geräten verwendet werden. Sichern Sie sich auch das Apple Iphone 11* preisgünstig im Black November bei Media Markt.

Black November Angebot: Nintendo Switch neue Edition in grau

Dieses Black November-Angebot umfasst die Nintendo Switch in der neuen Edition*, die seit 2019 erhältlich ist. Die Akku-Leistung ist optimiert und der Prozessor ist energieeffizienter als der der letzten Version. Die Nintendo Switch in grau gibt es nur bei Amazon* noch dezent günstiger (Stand: 09.11.20).

De'Longhi Ecam Magnifica Kaffeevollautomat: Black Coffee zum Black November

Wer Kaffee mag, wird dieses Angebot lieben: Den Kaffeevollautomaten Ecam Magnifica von De'Longhi* gibt es im Black November bei Media Markt für gerade einmal 286 Euro (Normalpreis: 329 Euro, Stand: 09.11.20). Der Kaffeevollautomat ist schlank gehalten, wodurch er sich auch in kleinen Küchen bestens einfügt. Hervorzuheben ist die besonders hochwertige Espresso-Qualität, die mit diesem Modell erreichbar ist. Die Maschine ist vergleichsweise leise und überzeugt mit allerlei Einstellungen, die den Kaffeegenuss perfektionieren. Tipp: Kaffeevollautomaten finden Sie auch bei Amazon*.

LG OLED TV 55CX9LA 55 Zoll bei Media Markt

Sparen Sie satte 700 Euro mit diesem Black November-Angebot: Den OLED TV 55CX9LA von LG* bekommen Sie statt für 2.299 Euro zum Schnäppchen-Preis von 1.599 Euro. Wer sich schon immer einmal einen extrem hochwertigen Fernseher gönnen möchte, sollte hier zuschlagen. Der TV verfügt über eine Bildschirmdiagonale von 55 Zoll (139 cm) und überzeugt durch extrem kräftige Farben. Neben Filmeabenden und Streaming-Events eignet sich der TV auch perfekt zum Zocken - die Bildwiedergabe ist durch die integrierte Technologie extrem flüssig. Amazons Alexa und der Google Assistant sind ebenfalls integriert - so lässt sich der TV einfach per Stimme steuern.

PS4 FIFA 21 zum Black November deutlich günstiger

Sparen Sie auch auf Games ordentlich: Auf das Spiel FIFA 21 für die PlayStation 4 bekommen Sie 27 Prozent Rabatt. Durch das intelligente FIFA-Gameplay wirkt das Spiel dynamischer als je zuvor und verspricht großen Spielspaß. Das Besondere: Dieses Game lässt sich auch mit der neuen PlayStation 5 spielen. Die PS5 erschient offiziell am 19. November 2020 und ist bereits vorbestellbar.

Singles Day: Weitere Rabatt-Angebote bei Media Markt

Am 11. November feiert Media Markt zudem den Singles Day. An diesem Tag bekommen Club-Mitglieder Zugriff auf exklusive Angebote - sowohl online als auch direkt im Markt. Der Rabatt wird beim Kauf abgezogen. Um Mitglied zu werden, können Sie sich auf der Website von Media Markt anmelden*.

Die nächste Media Markt Filiale in Ihrer Nähe finden

Sie möchten wissen, wo sich die nächste Media Markt-Filiale in Ihrer Nähe befindet? Der Media-Markt-Filialen-Finder hilft Ihnen weiter. Den Filialen-Finder können Sie direkt hier auf der offiziellen Media Markt-Webseite ausprobieren*.

Ihre Media Markt-Filiale in Bamberg

Die Media Markt-Filiale in Hallstadt-Bamberg finden Sie unter der Adresse Laubanger 31, 96109 Hallstadt. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 9:30 Uhr bis 19 Uhr und Samstags von 9:30 Uhr bis 18 Uhr. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite von Media Markt Bamberg*.

Zum Weiterlesen: Weitere Schnäppchen-Angebote im November verraten wir Ihnen in unserem großen Artikel zum Black Friday 2020.

Weitere Media Markt Filialen in Franken

Media Markt Ansbach

Rothenburger Str. 15, 91522 Ansbach

0981 48790

Media Markt Aschaffenburg

Mainaschaffer Str. 115, 63741 Aschaffenburg

06021 3570

Media Markt Bayreuth

Spinnereistraße 4, 95445 Bayreuth

0921 78580

Media Markt Coburg

Niorter Str. 20, 96450 Coburg

09563 30860

Media Markt Erlangen

Frauenauracher Str. 108, 91056 Erlangen

09131 90530

Media Markt Hof

An der Michaelisbrücke 2, 95028 Hof

09281 73680

Media Markt Kulmbach

Kronacher Str. 27, 95326 Kulmbach

09221 69020

Media Markt Lichtenfels

Mainau 4, 96215 Lichtenfels

09571 75500

Media Markt Nürnberg-Schoppershof

Äussere Bayreuther Str 80, 90491 Nürnberg

0911 56750

Media Markt Nürnberg-Kleinreuth

Virnsberger Str. 2-4, 90431 Nürnberg

0911 65780

Media Markt Nürnberg-Langwasser

Oppelner Straße 213, 90473 Nürnberg

0911 989710

Media Markt Schweinfurt

Friedrich-Rätzer-Str 3

09721 65000

Media Markt Schweinfurt City

Stadtgalerie Schweinfurt

Gunnar-Wester-Straße 10

09721 47400

Media Markt Würzburg-Dürrbachau

Alfred-Nobel-Straße 3, 97080 Würzburg

0931 465860

Media Markt Würzburg

Domstraße 5, 97070 Würzburg

0931 30950

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.