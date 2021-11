Amazon Black Friday Week 2021 - die besten Angebote

Es ist soweit: Der Höhepunkt der Black Week nähert sich rasant - Black Friday 2021 ist schon wieder vorbei, aber die Black Week geht weiter. Das ganze Wochenende steht im Zeichen des Cyber Monday am 29. November, dem traditionellen Höhepunkt der Schnäppchen-Schlacht. Am Wochenende geht es weiter wie gehabt: Praktisch im Minutentakt gibt es bei Amazon neue Schnäppchen und Rabatte. Wir haben die besten Angebote für dich.

So hast du die Möglichkeit, dir viele Produkte günstig zu sichern. Wir sichten täglich die Top-Angebote bei Amazon und stellen hier besonders interessante Schnäppchen vor. Wie zum Beispiel diesen unschlagbare Echo-Dot-Deal: Aktuell gibt es den smarten Lautsprecher zum Mega-Tiefpreis von 19,99 Euro . Hier ist eine Auswahl der besten Schnäppchen des Tages.

Einhell Garten Produkte und Werkzeug - bis zu 50 Prozent reduziert

Im Winter an die Gartenarbeit denken - das lohnt sich in der Black Friday Woche. Bei Amazon gibt es die hochwertigen Gartengeräte der Marke Einhell zum Schnäppchen-Preis. Bis zu 50 Prozent kannst du aktuell auf Rasenmäher, Handkreissäge, Akkuschrauber & Co. sparen. Hier findest du die Black-Friday-Angebote im Überblick:

Amazfit GTS 2 Mini Smartwatch von Amazon - das Hammer-Black-Friday-Schnäppchen

Wünschst du dir einen schicken Fitnesstracker mit vielfältigen Funktionen zu einem fairen Preis? Dann darfst du dich über dieses Black Friday-Angebot bei Amazon besonders freuen. Die Amazfit GTS 2 Mini Smartwatch gibt es für kurze Zeit zum Schnäppchenpreis. Entdecke das Angebot beim Online-Händler. Vielleicht ein gutes Weihnachtsgeschenk für deine Liebsten - oder für dich selbst?

Lego Spielzeug-Sets bis zu 40 Prozent reduziert bei Amazon

Weihnachten rückt immer näher, da kommt der Black Friday 2021 gerade recht. Bei Amazon gibt es die nächsten zwei Tage Super-Schnäppchen - auch auf Spielwaren. Beispielsweise sind im Moment diverse Lego Spielzeug-Sets drastisch reduziert. Du kannst bis zu 40 Prozent sparen. Wenn das nicht der Moment ist, um zuzuschlagen, wann dann? Leuchtende Kinderaugen sind auf jeden Fall garantiert. Aufgepasst Harry Potter-Fans: Der Fahrende Ritter Bus zum Nachbauen - ein echtes Sammlerset mit Minifiguren für nur 29,49 Euro statt 39,99 Euro.

Siebträgermaschine Sage Appliances SES875 the Barista Express - genieße besten Kaffee 40 % günstiger

Siebträgermaschinen liegen im Trend und sind derzeit beliebter als jeder Kaffeevollautomat. Mit dieser Maschine von Sage Appliance darfst du dich auf Kaffee in echter Barista-Qualität freuen - und das auch noch mit satten Rabatten. Rund 40 % ist die Maschine derzeit zum Black Friday bei Amazon reduziert. Du bezahlst 444,99 Euro statt 729,90 Euro. Entdecke hier das Angebot und viele weitere Kaffeemaschinen und - vollautomaten beim Amazon Black Friday.

Bluetooth Kopfhörer In-Ear von Tribit mit 100 Stunden Akkulaufzeit - über 40 Prozent reduziert

Bist du auf der Suche nach erschwinglichen In-Ear-Bluetooth-Kopfhörern in schickem Design? Dann gibt es bei Amazon zum Black Friday ein Hammer-Angebot für dich. Die Kopfhörer von Tribit können mit jedem Smartphone oder PC verbunden werden und bieten 1A-Sound-Qualität und bis zu 100 Stunden Akkulaufzeit. Am Black Friday bekommst du die In-Ear-Buds bei Amazon für 39,99 Euro statt 69,99 Euro.

Bosch Professional 12V System Akkuschrauber plus 39-teiliges Zubehör-Set - 32 Prozent Rabatt

Der kraftvolle Akkubohrschrauber von Bosch Professional - klein und leistungsstark mit 12V. Du bekommst das Werkzeug bei Amazon inklusive einem 39-teiligen Zubehörset gerade um satte 32 Prozent reduziert. 100,99 Euro anstatt 149 Euro kostet das Gerät von Bosch. Entdecke auch alle anderen Bosch-Werkzeuge im Black Friday-Sale bei Amazon. Aber Obacht: Du musst schnell sein! Die meisten Angebote gelten nur wenige Stunden.

Garmin Instinct - wasserdichte GPS-Smartwatch mit Sport-/Fitnessfunktionen: 51 Prozent reduziert

Du suchst nach einer Smartwatch, die vor allem für den Sport geeignet ist? Dann wirst du bei Amazon viele passende Garmin Uhren finden. Am attraktivsten ist gerade das Angebot der Garmin Instinct. Die Uhr ist über 50 % reduziert und kostet nur noch 147,99 Euro statt 299,99 Euro - aber nur für kurze Zeit. Schlag schnell zu, bevor das Blitzangebot vorbei ist. Vielleicht ist die Uhr auch ein passendes Weihnachtsgeschenk?

Samsung Fernseher & Soundbars zum Hammer-Schnäppchen-Preis: Bis zu 50 Prozent reduziert am Black Friday

Hochwertige Samsung Fernseher und Soundbars gibt es bei Amazon zum Hammer-Black-Friday-Preis. Die Geräte des beliebten Herstellers gibt es beim Online-Händler bis zu 50 % reduziert - aber nur für kurze Zeit. Entdecke die Angebote und schlag zu, bevor es zu spät ist.

Premium Single-Malt-Whiskys bis zu 41 Prozent günstiger

Whisky-Liebhaber aufgepasst: Seit Mittwoch, 24.11.2021, sind bei Amazon die Whisky-Angebote der Black-Friday-Woche* online. Und die haben es in sich: Hier findest du jede Menge hochklassiger Single-Malt-Whiskys um bis zu 41 Prozent reduziert! Darunter befinden sich Köstlichkeiten wie Oban Litle Bay, The Ardmore, Talisker, Caol Ila, Laphroaig, Knockando und viele mehr - insgesamt sind derzeit 79 Whiskys im Angebot! Hier geht es direkt zur Übersichtsseite*. Tipp: So einen Whisky muss man nicht zwingend selber trinken, er ist auch ein erstklassiges Weihnachtsgeschenk!

PlayStation Plus 12 Monate für nur 39,99 Euro - du sparst 33 Prozent

Zum Black Friday 2021 wird die Playstation-Plus-Mitgliedschaft wieder deutlich reduziert angeboten: Bei Amazon erhältst du 12 Monate PS Plus jetzt für nur 39,99 Euro - du sparst satte 33 Prozent! Hier geht's direkt zum Angebot*.

SodaStream Easy Wassersprudler-Set 50 Prozent günstiger

Schluss mit langweiligem Leitungswasser, und Schluss mit Getränkekisten-Schleppen: Mit dem SodaStream Easy Wassersprudler im praktischen Set verwandelst du Leitungswasser ruck-zuck in prickelndes Sprudelwasser. Top-Angebote zum Black Friday 2021 bei Amazon: Du sparst satte 50 Prozent! Somit kostet der SodaStream Easy derzeit nur 49,99 Euro statt regulär 99 Euro.

Apple AirPods Pro mit MagSafe Ladecase: 20 Prozent sparen

Sie sind die Premium-Klasse der derzeit erhältlichen drahtlosen Ohrhörer aus dem Haus Apple: Die AirPods Pro mit 3D Audio, aktiver Geräuschunterdrückung, Transparenzmodus und adaptivem Equalizer. Die AirPods kommen mit kabellosem MagSafe-Ladecase und kosten bei Amazon derzeit 222 statt 279 Euro.

LG, Sony, Philips: Die besten Fernseher der Black Friday-Woche

Das sind die aktuellen Top-TV-Angebote bei Amazon: Wir präsentieren Fernseher, die am Black Friday nicht nur stark reduziert sind, sondern auch besonders gute Kundenbewertungen erhalten haben.

4,6 von 5 Sternen: LG OLED 77 Zoll* - den riesigen 4K-Smart-TV (fast 2 Meter Bildschirmdiagonale! ) mit Dolby Vision, Magic Remote und Dolby-Atmos-Soundsystem gibt es jetzt 55 Prozent billiger (2128,95 statt 4699 Euro - eine Ersparnis von 2570,05 Euro).

den riesigen 4K-Smart-TV (fast ) mit Dolby Vision, Magic Remote und Dolby-Atmos-Soundsystem gibt es jetzt billiger 4,6 von 5 Sternen : Sony KD-75X81J BRAVIA 75 Zoll* - XXL-Fernseher mit 4K UHD, HDR und Google TV um 27 Prozent reduziert ( 1199 statt 1649 Euro ).

: Sony KD-75X81J BRAVIA 75 Zoll* - XXL-Fernseher mit 4K UHD, HDR und Google TV um 27 Prozent reduziert ( ). 4,6 von 5 Sternen : LG 75UP75009LF (75 Zoll)* - UHD-TV mit HDR10 Pro, HLG), 2.0-Kanal-Soundsystem und smarten Funktionen um 12 Prozent reduziert ( 749 statt 849 Euro ).

: LG 75UP75009LF (75 Zoll)* - UHD-TV mit HDR10 Pro, HLG), 2.0-Kanal-Soundsystem und smarten Funktionen um 12 Prozent reduziert ( ). 4,4 von 5 Sternen: Nokia Smart TV 3200A 32 Zoll* - Full-HD-Fernseher für den schmalen Taler mit Triple-Tuner und smarten Funktionen um 27 Prozent reduziert (269,99 statt 369,99 Euro).

Hinweis: Viele der vorgestellten Top-Fernseher sind in unterschiedlichen Größen und Ausstattungsvarianten erhältlich.

Philips Hue im Angebot: 2 LEDs im Starter-Set mit Smart Button

Fast 50 Euro billiger fällt der Einstieg in die Welt der smarten Lampen, wenn man sich das aktuelle Angebot der beliebten Philips Hue-Reihe bei Amazon holt. Das Starter-Set kommt mit zwei LED-Lampen (White & Color) für E27-Fassungen und einem Smart Button, der als Lichtschalte, für stufenloses Dimmen und sogar als Fernbedienung genutzt werden kann. Der Clou bei der Hue-Smart-Home-Beleuchtung: Per App (oder Amazon Alexa) kann das Licht komfortabel gesteuert werden. Zudem können in der App rund 16 Millionen Farben und verschiedenste Weißtöne gewählt werden, um die Beleuchtung auf Musik, Games und Filme abzustimmen. Das Set kostet 99,99 Euro statt 149,95 Euro (Ersparnis: 33 Prozent).

Smartphone-Schnäppchen: Samsung Galaxy S21+ 5G, Poco X3 Pro, OnePlus 8T

Zum Black Friday 2021 lässt Amazon die Smartphone-Preise purzeln. Hier sind unsere Spartipps für Handys und Zubehör bekannter Marken auf einen Blick:

Samsung : Das Flagship-Modell Galaxy S21+ 5G (ohne Vertrag) ist aktuell zum Top-Preis zu haben - 739 statt 1049 ist ein Top-Preis (30 Prozent Rabatt). Hier geht es zur Übersicht mit den Samsung-Schnäppchen*.

: Das Flagship-Modell (ohne Vertrag) ist aktuell zum Top-Preis zu haben - 739 statt 1049 ist ein Top-Preis (30 Prozent Rabatt). Hier geht es zur Übersicht mit den Samsung-Schnäppchen*. Xiaomi, Redmi und Poco : Vom Redmi 10 über das Xiaomi 11 Lite 5G bis hin zum Poco F3 5G sind aktuell mehrere Top-Smartphones des China-Herstellers Xiaomi im Preis reduziert. Unser Tipp ist das Poco X3 Pro mit großem 6,67-Zoll-Bildschirm und 120-Herz-Anzeige für 199,99 Euro* (34 Prozent Rabatt). Das sind die Xiaomi-Topseller in der Übersicht*.

: Vom Redmi 10 über das Xiaomi 11 Lite 5G bis hin zum Poco F3 5G sind aktuell mehrere Top-Smartphones des China-Herstellers Xiaomi im Preis reduziert. Unser Tipp ist das Poco X3 Pro mit großem 6,67-Zoll-Bildschirm und 120-Herz-Anzeige für 199,99 Euro* (34 Prozent Rabatt). Das sind die Xiaomi-Topseller in der Übersicht*. Oppo: Für nur 364,99 statt 449,00 Euro könnt ihr euch das Oppo Find X3 Lite 5G* holen. Das Handy bietet einige attraktive Features wie Amoled-Display, 64-MP-Vierfachkamera, Schnelladefunktion und starken 8 GB Arbeitsspeicher - was übrigens auch die Amazon-Kunden mit einer Top-Bewertung honorieren (4,7 Sterne). Hinweis: Eher schwach finden wir den Vermerk in der Artikelbeschreibung "inkl. Gutschein [Exklusiv bei Amazon]" - denn weitere Informationen dazu sind nirgends auf der Seite zu finden.

Digitales Fieberthermometer für Babys, Kinder und Erwachsene: Fast 70 Prozent sparen:

Mit diesem Gerät fällt Fiebermessen deutlich leichter - und das für den aktuell schmalen Taler: Nur 19,99 Euro kostet das digitale kontaktlose Fieberthermometer von Omron* - der Normalpreis liegt bei 64,99 Euro, Amazon spendiert hier also einen sagenhaften Nachlass von 69 Prozent. Das Gentle Temp 720 misst die Stirntemperatur und zeigt schon nach einer Sekunde ein Ergebnis an. Damit eignet sich die Anwendung für Erwachsene ebenso wie für Kinder und Babys. Besonders praktisch: Auch Raum- oder Oberflächentemperatur (z. B. von Milchflaschen oder Breibehältern) können gemessen werden. Die Stiftung Warentest hat die Messgenauigkeit des Omron im September 2021 mit "gut" bewertet.

Fire-TV-Geräte bis zu 50 Prozent billiger: Streamen zum Sparpreis

Zur Black Friday-Woche hat Amazon erwartungsgemäß alle seine Fire TV Streaming-Geräte massiv im Preis reduziert* - fast jedes davon gibt es zum halben Preis. Die Ausnahme ist der neue Stick Fire TV 4K Max, der aber auch zum Tiefpreis von 36,99 Euro (43 Prozent günstiger) zu haben ist. Wir empfehlen den Fire TV Cube, den leistungsstärkste Fire TV-Streaming-Mediaplayer von Amazon mit 4K-Ultra-Auflösung, Dolby Vision und Alexa-Hands-free. Im Gegensatz zu den Fire TV-Sticks, die ausschließlich mit WLAN-Anbindung funktionieren, kann der Cube auch per LAN-Kabel direkt am Router angeschlossen werden.

Kindle Paperwhite zum Hammer-Preis: Amazon Black-Friday-Angebot

Dir fehlt noch das passende Endgerät? Dann ist jetzt die Gelegenheit, um zuzuschlagen. Das Amazon Kindle Paperwhite gibt es aktuell für 89,99 Euro statt 149,99 Euro. Ein echtes Schnäppchen - und ein tolles Weihnachtsgeschenk. Das Beste am Gerät: Es ist sogar wasserfest. Nie mehr nasse Buch-Seiten beim Schmökern im Urlaub.

Philips, Braun und Co.: Geräte und Produkte zur Haarentfernung im Amazon Black Friday-Sale

Ob Nasenhaar-Trimmer, Bartschneider, Nass- oder Trockenrasur: Beim Amazon Black Friday 2021 gibt es derzeit Geräte und Produkte zur Haarentfernung als echte Super-Schnäppchen zu ergattern. Hochwertige Hersteller wie Braun oder Philips haben ihre Geräte teilweise bis zu 60 % reduziert. Entdecke alle Angebote bei Amazon und schlag zu, solange der Rabatt noch gültig ist.

Notebooks, Laptops und Chromebooks zum Schnäppchen-Preis bei Amazon

Du bist auf der Suche nach einem neuen Laptop? Bei der Black Friday Woche bei Amazon gibt es Laptops und Chromebooks zum Schnäppchenpreis. Bei Kauf neuer Geräte verschiedener Marken wie Dell, Acer, HP oder Lenovo kannst du ordentlich sparen. Entdecke die Angebote - vielleicht ist auch das passende Weihnachtsgeschenk dabei.

Huawei-Geräte: Echte Schnäppchen bei Amazon

Auch auf Produkte von Huawei* bekommst du zur Black Week bei Amazon Hammer-Rabatte. Unter anderem auf die hochwertige Huawei Watch GT 2 Pro*, die Huawei FreeBuds 4* und viele weitere Produkte wie Smart-TVs, Smartphones und Tablets. Hierbei kannst du bis zu 50 Prozent sparen.

Originelle Adventskalender für 2021

Du bist auf der Suche nach dem passenden Adventskalender für die diesjährige Vorweihnachtszeit? Amazon hat gerade jede Menge toller Angebote parat - und das schon vor dem Black Friday. Entdecke jetzt originelle Kalender im Rahmen der Black Friday-Deals. Weitere Ideen für außergewöhnliche Adventskalender verraten wir dir hier.

Black Friday bei Amazon: Mit Prime kommst du früher an die Angebote

Der Termin für den Black Friday steht schon lange fest - er findet am Freitag, 26. November 2021, statt. Bei Amazon startete er allerdings bereits am Donnerstag um Mitternacht. Im vergangenen Jahr endete die "Black Friday-Woche" mit dem Cyber Monday, der in diesem Jahr auf 29. November fallen würde. Du willst alles rund um den Black Friday erfahren? Wir haben hier alle wichtigen Infos für dich gesammelt.

Während der gesamten Black Friday Woche bringt Amazon von 6 Uhr morgens bis 19.45 Uhr abends Schnäppchen im 5-Minuten-Takt unters Volk. Während die Tagesangebote den ganzen Tag über verfügbar sind, sind die Blitzangebote mitunter stark begrenzt: Nach einer zuvor festgelegten Zeit ist das Angebot vorbei - wenn der Vorrat überhaupt so lange reicht. Prime-Mitglieder haben zudem traditionell 30 Minuten früher Zugriff auf die Blitzangebote, so dass begehrte Artikel oft ausverkauft sind, bevor Nicht-Mitglieder überhaupt zugreifen dürfen.

Wer sichergehen will, dass er sein Wunschprodukt auch bekommt, sollte ein kostenloses Probe-Abo für Amazon Prime* abschließen - und es nach der Black Friday Woche einfach wieder kündigen. Statt der "Cyber Monday Week" gibt es - wie im vergangenen Jahr - die "Black Friday Woche". Der Black Friday selbst findet am 26. November statt, der Cyber Monday folgt am 29. November, vermutlich wieder in Form eines "Cyber Monday Wochenendes". Wir suchen aus der unüberschaubaren Masse an Angeboten die besten Schnäppchen für dich heraus und präsentieren an dieser Stelle unsere Empfehlungen.

Black-Friday Coupon-Angebote bei Amazon

Auch mit den Amazon Coupons* kannst du aktuell zum frühen Black Friday eine Menge sparen - und zwar 20 Prozent und mehr! Die Coupons gelten auf Produkte des täglichen Bedarfs, beispielsweise Waschmittel, Deko-Körbe, Lichterketten, aber auch Bluetooth-Kopfhörer und vieles mehr. Ersparnisse um bis zu 50 Prozent sind die Regel, aber auch Rabatte bis zu 70 Prozent gibt es - schau mal vorbei!

Black Friday: Welchen Ursprung hat der Shopping-Tag des Jahres?

Der Black Friday und der Cyber Monday bilden in den USA und Europa die größte Schnäppchenaktion des Jahres und läuten traditionell das Weihnachtsgeschäft ein. Der Black Friday fällt immer auf den Freitag nach Thanksgiving, welches in den USA am 4. Donnerstag im Monat November gefeiert wird. Auch 2021 liegt der Fokus des Black Friday - zumindest in Deutschland - auf dem Online-Handel. Internet-Händler wie Amazon bieten ihren Kunden jede Menge Schnäppchen zu teils deutlich reduzierten Preisen an. Darüber hinaus zelebrieren aber auch immer mehr "echte" Ladengeschäfte in den deutschen Städten die Schnäppchenaktion.

Den ersten Black Friday veranstaltete in Deutschland im Jahr 2006 ausgerechnet Apple, andere Unternehmen griffen das Erfolgsmodell auf.

Black Friday: Jahr für Jahr neue Rekordergebnisse

Im größeren Rahmen wird der Black Friday in Deutschland erst seit 2013 abgehalten. Mit großem Erfolg: Corona schenkte dem Black Friday und dem Cyber Monday 2020 neue Rekordzahlen. So wurden in Deutschland beispielsweise 3.554 Prozent mehr Elektronikartikel verkauft als an einem durchschnittlichen Tag. Das größte Umsatzplus gab es in der Altersgruppe der 66- bis 75-Jährigen zu verzeichnen. Sie sorgten für 73 Prozent mehr Verkäufe als noch 2019.

Amazon steigerte seinen Umsatz 2020 von "Black Friday" bis "Cyber Monday" um 60 Prozent auf 4,8 Milliarden Dollar. Bei dieser Summe sind die Umsätze, die Amazon mit eigenen Produkten während des Black Friday Wochenendes erzielt hat, noch nicht einmal eingerechnet. Auch beim Verkauf von Produkten wie "Amazon Basics", die Amazon unter eigenem Namen verkauft, konnten absolute Rekordzahlen geschrieben werden.

Black Friday: Wo kommt der Name her?

Der Name Black Friday hat nichts mit dem berüchtigten "Schwarzen Freitag" von 1929 zu tun. Angeblich kommt der Name daher, dass viele Händler durch den reißenden Absatz ihrer preisreduzierten Produkte an diesem Tag in die schwarzen Zahlen rutschen. Andere Quellen behaupten, der Name leite sich davon ab, dass die Hände der Händler vom vielen Geldzählen schwarz würden. Wie dem auch sei: In den USA werden an diesem Tag seit 2005 die höchsten Umsätze des Jahres erzielt.

Amazon selbst hat eine andere Erklärung parat: Der Begriff Black Friday sei erst in den 1960er Jahren aufgekommen, obwohl der Shopping-Tag schon seit den 1930ern das Weihnachtsgeschäft in den USA einläutete. Es werde angenommen, dass der Name von den Polizeikräften der Stadt Philadelphia geprägt wurde: "Sie verwendeten den Begriff, um das große Verkehrsaufkommen zu bezeichnen, das die Stadt am Tag nach Thanksgiving bestimmte." Menschen und Autos hätten schon damals die Städte überschwemmt.

Wir möchten dir am Black Friday, am Cyber Monday und während der gesamten Black Week beratend zur Seite stehen und aus der unüberschaubaren Masse an Schnäppchen die herausragenden Angebote präsentieren, die sich wirklich lohnen. Dafür durchstöbern wir nicht nur Amazons Angebots-Palette, sondern auch dasSchnäppchen-Sortiment von Media Markt, Saturn, IKEA, Otto, expert & Co. für dich. Darüber hinaus informieren wir über beteiligte lokale Händler aus Franken, sowohl online als auch in den Ladengeschäften.

Was ist der Cyber Monday?

Beim "Cyber Monday" handelt es sich um den Montag, der auf Thanksgiving folgt. Der Marketing-Begriff bezeichnet den Tag, an dem das Weihnachtsgeschäft im Online-Handel offiziell beginnt, und wurde 2005 von einer Marketing-Agentur in den USA erfunden - mit dem expliziten Ziel, die Leute zum Online-Shopping auf Amazon & Co.* zu bewegen. 2020 war der Cyber Monday für Amazon weltweit der erfolgreichste Schnäppchen-Tag in der Geschichte des Unternehmens.

Die Umsätze konnten im Gegensatz zum Rekord-Jahr 2019 noch einmal gesteigert werden. Ein wichtiger Grund dafür könnte Corona sein und der damit einhergehende Boom beim Online-Shopping.

Was ist die Cyber Monday Week?

Die Cyber Monday Week ist eine Erfindung von Amazon gewesen: Es handelte sich um eine acht Tage dauernde Schnäppchenaktion, die ihren Abschluss und Höhepunkt im Cyber Monday fand. Der Black Friday fiel ebenfalls immer in die Cyber Monday Week. Die ersten Schnäppchen gab es erfahrungsgemäß aber schon einige Tage früher. Spannend: Amazon hat die Cyber Monday Week 2019 abgeschafft. 2021 gibt es stattdessen, wie 2020 auch, die "Black Friday Woche". Diese beginnt offiziell am 22.11.2021 - wir rechnen aber mit einem Start des schon fast traditionellen "Countdowns zur Black Friday Woche" rund eine Woche früher.

