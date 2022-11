Es ist Black Friday Week bei Saturn* und du hast die Möglichkeit, dir die fettesten Schnäppchen und Deals aus dem Bereich Heim-Elektronik zu sichern. Darunter: Die besten Angebote aus den Sparten TV, Smartphone, Computer und Smart Home. Wir stellen dir einige der tollsten Schnäppchen vor.

Unter anderem aktuell dabei: Apple, Samsung und LG.

Black Friday Week bei Saturn: Die besten Angebote aus allen Kategorien

In der Black Friday Week bei Saturn lassen sich einige Schnäppchen abstauben. In diesen Kategorien findest du die besten Elektronik-Angebote:

Weitere spannende Angebote gibt es außerdem in den Bereichen Gaming und VR*, Audio*, Beauty und Wellness* und vielen weiteren.

Alles für das Heimkino: TV, Beamer und Zubehör

Die Schnäppchen-Tage rund um den Black Friday sind deine Chance, dir einen neuen Fernseher zu einem absoluten Top-Preis* zu sichern. Saturn hat unter anderem den LG 48" OLED TV* im Angebot - auf diesen kannst du ganze 850 Euro sparen (auf die UVP).

Auch den Samsung 55" Neo QLED TV* gibt es zum Spar-Preis: Statt saftigen 2.249 Euro kostet dich das Gerät nur noch 999 Euro. Ebenfalls empfehlenswert ist der smarte Sony Bravia 65" LED TV*, der mit UHD 4K und Google TV ausgestattet ist.

Auch Beamer sowie Wandhalterungen und weiteres TV-Zubehör gibt es in der Black Friday Week bei Saturn stark vergünstigt. Wer also sein Heimkino rundum ausstatten möchte, kann aktuell die besten Schnäppchen und Angebote abstauben.

Smartphones und Wearables im Top-Deal - u.a. Galaxy Watch4 und iPhone 8

Ein neues Smartphone muss her? Dann schau dir doch mal die Modelle im Black Friday Week Deal von Saturn* an. Hier bekommst du beispielsweise das Samsung Galaxy Z Flip3* um fast 50 Prozent günstiger. Das Smartphone lässt sich nicht nur zuklappen und sieht absolut zeitlos aus, sondern kommt auch mit vielen Highlights - beispielsweise kannst du Nachrichten auch lesen, wenn das Gerät zugeklappt ist oder kannst es ganz praktisch aufstellen.

Auch das iPhone 8 in spacegrau (B-Ware)* erhältst du zum Black Friday zu einem Bruchteil des Original-Preises - nämlich für gerade einmal 199 statt 289 Euro (Verkauf und Versand durch smallbug). Ebenso wie das Zenfone 8 von Asus*, welches sich ebenfalls im Angebot bei Saturn befindet.

Aus dem Bereich Wearables befindet sich die Samsung Galaxy Watch4* im Black Friday-Topf: Diese hilft dir nicht nur dabei, deine körperlichen Aktivitäten und Fitness-Leistungen zu tracken, sondern ist auch ein schicker Alltagsbegleiter, der sich mit den meisten Samsung-Geräten per Bluetooth verbinden lässt. Aktuell ist die Galaxy Watch4 für 111 Euro bei Saturn zu haben - eine Ersparnis von 62 Prozent.

Computer und Tablets von Lenovo und Apple stark reduziert

Das Lenovo M10 Tab Plus* bekommst du im Saturn-Angebot der besten Computer und Tablets* ganze 20 Prozent günstiger. Egal ob Schule, Arbeit oder Freizeit - das M10 Tab Plus eignet sich sowohl für das Erledigen von Aufgaben als auch zum Lernen oder Serien und Filme streamen. Das 10,6"-Tablet in der 3. Generation bietet noch schärfere Bilder und eine flüssigere Verarbeitung - für den Preis von 229 Euro im Black Friday-Deal ein echtes Schnäppchen.

Das Apple MacBook Air (2020)* ist ebenfalls reduziert: Das leistungsstarke Notebook im zeitlosen Design bekommst du nur noch für kurze Zeit 180 Euro günstiger als sonst - nur im exklusiven Black-Week-Deal bei Saturn.

Ein weiteres Top-Notebook im Angebot: Das ASUS VivoBook*, welches im Bundle mit Windows 11 Pro und Office 2019 Pro erhältlich ist.

Smart Home: Amazon Echo Dot, Philips Hue & weitere im Angebot

Auch für dein Smart Home gibt es eine große Anzahl an Angeboten* in der Saturn Black Friday Week. Unter anderem bekommst du auf die Amazon-Geräte Echo Dot (3. Gen.)* sowie Echo Show 15* saftige Rabatte.

Für die richtige Beleuchtung in deinem Zuhause sorgen die smarten Glühbirnen von Philips Hue*, die du mit deinem Smartphone ganz einfach per Bluetooth steuern kannst.

Ebenfalls ein empfehlenswertes Angebot: Der Smart Speaker HomePod Mini von Apple*, der trotz seiner kleinen Größe einen satten Klang erzeugt. Im Black Friday-Angebot bei Saturn bekommst du ihn 20 Prozent günstiger.

