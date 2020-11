Der November mit dem traditionellen Black Friday lockt mit allerlei toller Schnäppchen: Diverse Händler haben sich dem Black Friday verschrieben und überraschen mit Top-Angeboten. So auch Media Markt*, der schon den ganzen Monat im Rahmen des "Black Novembers 2020" viele Schnäppchen präsentiert. Natürlich gibt es auch aktuell in der "Black Friday Week" bis zum 29. November tolle Angebote. Diese reichen von Fernsehern über Haushaltsgeräte bis hin zu Apple-Produkten. Passend, um sich frühzeitig mit Weihnachtsgeschenken einzudecken.

Wir verraten ihnen Top-Technik-Schnäppchen bei Media Markt, die Sie schon während der "Black Friday Week" abstauben können.

Black Friday Week bei Media Markt: Diese Technik-Schnäppchen bekommen Sie diese Woche

Schon den ganzen Monat November über präsentiert Media Markt im Rahmen des Black November tolle Angebote und Schnäppchen. Aber auch in der Black Friday Week selbst können Kunden eine große Vielfalt an Top-Angeboten aus dem Technik-Bereich ergattern. Wir stellen Ihnen die besten Angebote aus der Black Friday Week vor. Alle Schnäppchen können Sie auch auf der Website von Media Markt nachlesen*.

JBL Reflect Flow, In-ear True-Wireless Kopfhörer bei Media Markt

Die JBL Wireless In-ear Kopfhörer* sind im Rahmen der Black Friday Week um satte 48 Prozent reduziert (Stand: 25.11.20). Die stylischen schwarzen In-Ear-Kopfhörer verfügen über allerlei Funktionen: Dank des integrierten Sprachassistenten verwalten Sie Musik und Telefonate ganz bequem oder holen sich aktuelle Informationen aufs Ohr. Der Sound überzeugt, ebenso wie die Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden. Durch die innovative Ambient Aware-Funktion der JBL Reflect Flow Kopfhörer bekommen Sie im Freien immer mit, was um Sie herum geschieht. Gut zu wissen: Passend zu den Kopfhörern gibt es aktuell bei Media Markt auch Rabatte auf viele Smartphones. Beispielsweise gibt es das Samsung Galaxy S10+ mit 128 GB* aktuell für 444,51 Euro statt 828 Euro.

Samsung QLED TV GQ55Q82T 55 Zoll

Mit diesem Angebot sparen Sie fast 700 Euro: Den QLED TV GQ55Q82T von Samsung* können Sie bei Media Markt aktuell statt 1.461 Euro zum Schnäppchen-Preis von 798 Euro bekommen. Der SMART TV verfügt über eine Bildschirmdiagonale von 55 Zoll (138 cm) und überzeugt mit atemberaubenden Farben und 100 % Farbvolumen. Amazons Alexa und der Samsung Sprachassistent Bixby sind ebenfalls integriert - der SMART TV lässt sich so ganz einfach per Stimme steuern. Ob Filmabende, Streaming-Events oder Zocker-Runden - mit seiner Eigenschaft, Unschärfen zu reduzieren und das Bild an die Helligkeit der Umgebung anzupassen, macht der QLED TV GQ55Q82T all diese Vorhaben zum perfekten Erlebnis.

Dyson Cyclone V10 Animal Akkusauger mit Stiel

Auch an Haushaltgeräten gibt es in der Black Friday Week was zu holen: Den Akkusauger Dyson V10* gibt es bei Mediamarkt aktuell für 399 Euro mit zusätzlicher 30 Tage-Geld-zurück-Garantie (Normalpreis: 449 Euro, Stand: 25.11.2020). Der praktische kabellose Staubsauger besitzt eine Laufzeit von bis zu 60 Minuten. Dank seiner praktischen Wandhalterung mit Ladestation lässt er sich in Ihrem Zuhause unauffällig einfügen. Mit seinen drei Saugstufen, seinem abnehmbaren Rohr und der hygienischen Behälterentleerung ist der Dyson Cyclone V10 ein praktisches Produkt, das die Haushaltreinigung optimiert.

Microsoft Xbox One S 1TB Konsole

Sparen Sie auch auf Konsolen ordentlich: Auf die Microsoft XBOX One* gibt es bei Media Markt aktuell 23 Prozent Rabatt. Statt ursprünglich 259,92 Euro zahlen Sie nur 198,58 Euro. Die Konsole verfügt über eine interne Stromversorgung, unterstützt 4K Ultra HD für Blu-ray-Filme sowie Streaming-Inhalte von Partnern wie Netflix und Amazon Video. Die High Dynamic Range (HDR) Unterstützung für Video und Gaming sorgt zudem für reichere, leuchtende Farben in Spielen. Außerdem besitzt sie einen Speicherplatz von 1 TB - jede Menge Platz für spannende Games!

Apple iMac MRQY2D/A mit 27 Zoll Display

Dieses Angebot umfasst den APPLE iMac MRQY2D/A mit deutscher Tastatur und 27 Zoll Display*. Der All-in-One PC ist aktuell um satte 600 Euro reduziert (Stand: 25.11.2020). Statt 2.046 Euro zahlen Sie nur 1.461,23 Euro. Der Computer ist sofort einsatzbereit – das Betriebssystem macOS ist bereits vorinstalliert. Große Speicherkapazität trifft auf hohe Geschwindigkeit – im Fusion Drive des Geräts. Auf der Festplatte steht Ihnen 1 TB für Ihre Daten zur Verfügung, den Sie mit Filmen, Fotos und anderen Dokumenten füllen können. Mit einer Bildschirmdiagonale von 68,58 cm liegt das Produkt ganz im Durchschnitt zu vergleichbaren Systemen. Die stylische silberne Gestaltung und die integrierte Webcam runden den iMac ab.

Die nächste Media Markt Filiale in Ihrer Nähe finden

Sie möchten wissen, wo sich die nächste Media Markt-Filiale in Ihrer Nähe befindet? Der Media-Markt-Filialen-Finder hilft Ihnen weiter. Den Filialen-Finder können Sie direkt hier auf der offiziellen Media Markt-Webseite ausprobieren*.

Ihre Media Markt-Filiale in Bamberg

Die Media Markt-Filiale in Hallstadt-Bamberg finden Sie unter der Adresse Laubanger 31, 96109 Hallstadt. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 9:30 Uhr bis 19 Uhr und Samstags von 9:30 Uhr bis 18 Uhr. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite von Media Markt Bamberg*.

Weitere Media Markt Filialen in Franken

Media Markt Ansbach

Rothenburger Str. 15, 91522 Ansbach

0981 48790

Media Markt Aschaffenburg

Mainaschaffer Str. 115, 63741 Aschaffenburg

06021 3570

Media Markt Bayreuth

Spinnereistraße 4, 95445 Bayreuth

0921 78580

Media Markt Coburg

Niorter Str. 20, 96450 Coburg

09563 30860

Media Markt Erlangen

Frauenauracher Str. 108, 91056 Erlangen

09131 90530

Media Markt Hof

An der Michaelisbrücke 2, 95028 Hof

09281 73680

Media Markt Kulmbach

Kronacher Str. 27, 95326 Kulmbach

09221 69020

Media Markt Lichtenfels

Mainau 4, 96215 Lichtenfels

09571 75500

Media Markt Nürnberg-Schoppershof

Äussere Bayreuther Str 80, 90491 Nürnberg

0911 56750

Media Markt Nürnberg-Kleinreuth

Virnsberger Str. 2-4, 90431 Nürnberg

0911 65780

Media Markt Nürnberg-Langwasser

Oppelner Straße 213, 90473 Nürnberg

0911 989710

Media Markt Schweinfurt

Friedrich-Rätzer-Str 3

09721 65000

Media Markt Schweinfurt City

Stadtgalerie Schweinfurt

Gunnar-Wester-Straße 10

09721 47400

Media Markt Würzburg-Dürrbachau

Alfred-Nobel-Straße 3, 97080 Würzburg

0931 465860

Media Markt Würzburg

Domstraße 5, 97070 Würzburg

0931 30950

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.