Black Friday: Tolle Angebote bei Nike - Nur für kurze Zeit 25% Rabatt auf alle Artikel

Nike Air Max 2090 Sneaker für Herren

Auch für die Herren gibt es ein Nike Air Modell im Angebot. Der futuristische Schuh in weiß mit Details in hellgrau und Gelbtönen* ist für jeden stilbewussten Mann ein absolutes Muss.

Wie bei allen Nike Air Modellen ist auch hier die bekannte, sehr bequeme Sohle verarbeitet. Zusätzlich überzeugt der Schuh mit seiner Ökobilanz, da er aus überschüssigem Verschnitt und recycelten Schuhen hergestellt wird. Aber keine Sorge - das sieht man dem Schuh nicht an! Bis einschließlich den 27. November 2020 kostet der moderne Sneaker anstatt 149,99 Euro nur 89,97 Euro - Sie sparen also ganze 40 Prozent!

