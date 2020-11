Black Friday für Feinschmecker: Whisky-Angebote bei Amazon

Wer keinen Whisky mag, hat nur noch nicht den richtigen probiert - so heißt es unter Whisky-Liebhabern. Denn Whisky ist so vielschichtig, wie seine Herkunft. Da ist es oft schwer auszumachen, was nun der "Beste" ist. Es hilft, Whisky zu unterteilen.

Angefangen bei den Blended Whiskys. Diese bekommt man für relativ wenig Geld im Discounter und finden bei wahren Liebhabern nur wenig Anklang. Ein Blend ist ein Verschnitt aus Malt und Grain Whisky und eignet sich eher weniger für eine Verkostung.

Über 30% sparen beim Bowmore Whisky Set

Anbieten würde sich - vor allem für Einsteiger, die sich erst langsam an Whisky herantasten wollen - das Bowmore Whisky Set. In dem Set sind drei verschiedene Single Malt Whiskys einer alten Destillerie auf Islay enthalten: 12, 15 und 18 Jahre alt. Das Alter eines Whiskys können Sie gut an seiner Farbe erkennen: Je länger er im Fass gereift ist, umso dunkler ist seine Farbe. Wer einen Whisky in der Flasche kauft und versucht ihn dann noch reifen zu lassen, wird wohl enttäuscht werden. Der Reifungsprozess kann nämlich nur im Fass stattfinden und wird mit dem Abfüllen in die Flasche beendet.

Je dunkler und je reifer der Whisky ist, desto aromatischer ist er auch. Das werden Sie feststellen, wenn Sie sich durch das Bowmore Whisky Set probieren. Dieses erhalten Sie aktuell zum Black Friday bei Amazon zum Angebotspreis. Dabei sparen Sie über 30 Prozent.