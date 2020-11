Traditionell gibt auch dieses Jahr der Black Friday wieder den Startschuss für das Weihnachtsshopping. Kleine Nettigkeiten für unsere Liebsten lassen sich doch am besten in den lokalen Ladengeschäften aussuchen, umgeben von weihnachtlicher Beleuchtung und vorfreudiger Atmosphäre.

Um den lokalen Handel zu unterstützen, entwickelte das City-Management Erlangen die Online-Plattform www.schaufenster-erlangen.de. Hier präsentieren sich mehr als 130 Erlanger Geschäfte. Holen Sie sich also hier bequem vom Sofa aus Inspiration für Ihren nächsten Shopping-Ausflug in Erlangen.

Planen Sie Ihren Shoppingausflug zum Black Friday mit dem Schaufenster Erlangen

Mit dem Schaufenster Erlangen können Sie bequem von zu Hause aus neue Geschäfte entdecken sowie einen Blick hinter die Kulissen werfen und mehr über Betreiber und Produkte erfahren. Bevor Sie sich also auf den Weg in die Innenstadt machen: Stöbern Sie virtuell durch die Innenstadt und finden Sie heraus, in welchem Geschäft Sie später unbedingt vorbeischauen müssen. Ganz nach dem Motto "Online stöbern – lokal einkaufen".

Immer auf dem neuesten Stand bleiben und das Schaufenster Erlangen digital besuchen

Damit Sie immer auf dem Laufenden bleiben, ist das Schaufenster Erlangen auf verschiedenen digitalen Kanälen vertreten. Stöbern Sie online durch die Innenstadt!

Facebook @mein.erlangen

Hier wartet jede Woche eine neue Story aus der Innenstadt mit dem Botschafter der Plattform, Moderator Max Dettenthaler.

Instagram @mein.erlangen

Hier teilt das City-Management regelmäßig die schönsten Bilder aus der Innenstadt.

YouTube mein.Erlangen

Ein eigenes Drehteam berichtet wöchentlich über Aktionen im Stadtgebiet und über Erlanger Geschäfte – vom Café bis hin zum Schmuckgeschäft. Durch das Format führt Max Dettenthaler. Die Episoden werden natürlich auch auf Instagram, Facebook und der Website geteilt.

Website www.schaufenster-erlangen.de

Hier präsentieren sich mehr als 130 Geschäfte und Händler der Erlanger Innenstadt. Stöbern Sie durch die verschiedenen Produkte und entdecken Sie die Geschichten hinter den Läden und ihren Inhabern.

Sie möchten ihre Angebote und Aktionen präsentieren? So können Sie am Schaufenster Erlangen teilnehmen

Sie besitzen ein Geschäft oder Restaurant in Erlangen und wollen sich auf dem Schaufenster Erlangen präsentieren? Dann melden Sie sich! Die Einträge sind in der Basis-Variante für alle City-Gutschein-Akzeptanzstellen vollkommen kostenfrei und das City-Management Erlangen bietet sogar individuelle Fototermine an. Die Premium-Variante ist für City-Management Erlangen e.V. Mitglieder ebenfalls komplett umsonst. Interessierte Unternehmen können sich ganz einfach per Mail an das City-Management (city-management@etm-er.de) wenden.

