Black Friday: Echo Dot 3 Erfahrungen - das taugt das Amazon-Schnäppchen mit Alexa wirklich

Echo Dot 3 mit Alexa im Test: Meine Erfahrungen

Da ich Amazons Echo Dot 3* schon lange einmal ausprobieren wollte, zumal Freunde ziemlich begeistert von dem kleinen Teil waren, habe ich mir kurzerhand einen bestellt (zum Black Friday 2019). Am nächsten Abend habe ich ihn getestet - und war schwer überrascht. Hier ist mein Erfahrungsbericht.

Mittlerweile gibt es bei Amazon bereits den Echo Dot der 4. Generation! Und Obacht: Der Black Friday 2021 steht vor der Tür. Dann gibt es den smarten Alltagsbegleiter sicher zum unschlagbaren Angebot. Hier findest du alle Angebote zum Black Friday 2021 bei Amazon von uns zusammengefasst.

Die Einrichtung des Echo Dot 3

Ich habe den Echo Dot 3* natürlich gleich ausprobiert und war ziemlich begeistert. Aber erstmal der Reihe nach: Die Einrichtung via Alexa-App* ging schnell und einfach über die Bühne, der Echo Dot nimmt einen sozusagen an die Hand und führt einen Schritt für Schritt durch den Prozess.

Erste Erfahrungen mit dem Echo Dot 3 und Alexa

Anschließend ging es gleich los: Fragen Sie Alexa nach dem Wetter, schlug die Alexa-App vor, und das tat ich dann auch. "Wie ist das Wetter in Bamberg?", fragte ich, und erwartet eine Antwort im Stil von "24 Grad, sonnig". Aber Alexa holte weiter aus und informierte mich deutlich ausführlicher als erwartet über die aktuelle Wetterlage - top!

Musik-Streaming und Radio hören mit dem Echo Dot 3

Dann wollte ich natürlich gleich das Musikstreaming ausprobieren. Alexa funktioniert mit Spotify, TuneIn und natürlich Amazon Music*. Ich sagte "Alexa, spiel Musik aus meiner Amazon Musikbibliothek", was Alexa prompt bestätigte und den ersten Song abspielte. Die Soundqualität des Echo Dot 3* war überraschend gut für ein so kleines Gerät, mit ordentlich Tiefe und selbst bei hoher Lautstärke noch verzerrungsfrei, vergleichbar mit meinem UE Boom 2 Bluetooth-Lautsprecher. Die Lautstärke regelte Alexa übrigens brav nach unten, als ich sagte: "Alexa, leiser!".

Da man auch Radio hören kann, wollte ich gleich testen, ob Alexa meinen Indie-Lieblingsradiosender kennt. Ich befahl also, nicht viel erhoffend: "Alexa, spiel Pinguin Radio". Zu meiner Überraschung sagte Alexa "Spiele Pinguin Radio" und legte los. Ich muss sagen, da hatte ich schon ein fettes Grinsen im Gesicht.

Update vom 24.11.2020: Ich höre ständig Radio über meinen Echo Dot 3, auch Deutschlandfunk und andere deutsche Sender. Alexa kennt sie alle, das Radio-Streaming läuft über den Dienst TuneIn (kostenfrei, natürlich). Manchmal höre ich mit den Kindern Kinderlieder. Alexa wählt einen Radiosender auf TuneIn aus, auf dem den ganzen Tag Kinderlieder laufen. Die Kleine lieben es.

Erinnerungen, Wecker und Termine setzen mit Alexa

Anschließend probierte ich die "Erinnerung"-Funktion aus. Man kann Alexa anweisen, einen Wecker, Termin oder eben einfach eine Erinnerung im Kalender festzulegen. Also sagte ich etwas zögerlich, weil ich nicht wusste, ob Alexa mit dem Begriff "heute" etwas anfangen kann: "Alexa, lege mir eine Erinnerung für den 3.7.2019 fest".

Alexa antwortete: "Um welche Uhrzeit soll ich die Erinnerung heute festlegen?" Ich staunte. "18 Uhr", sagte ich. "An was soll ich dich erinnern?" Ich überlegte kurz. "Kochen", sagte ich dann. Alexa bestätigte das, und pünktlich um 18 Uhr erinnerte sie mich daran, dass ich jetzt kochen wollte. Zusätzlich bekam ich eine Nachricht auf mein Handy.

Zu diesem Zeitpunkt war ich schon ziemlich begeistert. Alles funktionierte so reibungslos, so einfach, es fühlte sich völlig intuitiv an. Und Alexa verstand mein Genuschel offenbar problemlos.

Nachrichten, Geschichten und Märchen vorlesen lassen

Dem Echo Dot 3* lag ein kleines Faltblatt bei mit Tipps, was Alexa alles kann. Nachrichten vorlesen, eine Geschichte oder ein Märchen erzählen, Witze reißen. Cool, dachte ich und hatte dabei die Kinder im Hinterkopf. "Alexa, erzähl mir ein Märchen" haben wir natürlich gleich ausprobiert. Die Kinder waren begeistert, um nicht zu sagen: perplex. Es ist ja nicht so, dass ich den Kindern nicht gerne selbst ein Märchen vorlesen würde; es ist einfach eine spannende Abwechslung für alle Beteiligten.

Nebenbei will ich den Kindern auch behutsam ein solch revolutionäres Stück Technik nahe bringen. Sie können sich schon mal damit anfreunden, denn wenn man mich fragt, ist Alexa gekommen, um zu bleiben. Der Echo Dot 3, auf den ersten Blick nur ein kleiner Brüllwürfel mit nerviger Sprachsteuerung, die eh niemand nutzt, der bei klarem Verstand ist, wirkt bei näherer Betrachtung, als hätte man sich die Zukunft ins Haus geholt.

Dabei weiß ich sehr genau, dass ich bislang nur an der Oberfläche gekratzt habe. Freunde haben mir erzählt, dass sie ihre Beleuchtung und beispielsweise die elektrischen Jalousien über ihren Echo Dot steuern. Mit den zahllosen "Skills", also Fähigkeiten, die mittlerweile für Alexa verfügbar sind, scheinen die Möglichkeiten nahezu unbegrenzt.

Totale Überwachung durch den Echo Dot 3?

Bis vor Kurzem hing für mich eine vage Angst vor Überwachung über dem Konzept. Als aufmerksamer Smartphone-Nutzer habe ich allerdings schon vor Jahren gemerkt, dass mein Handy mich sowieso ständig belauscht und dass Themen, die ich im Freundes-, Bekannten- oder Kollegenkreis bespreche, sich bald darauf in Form von Werbeanzeigen beispielsweise auf Facebook wiederfinden.

Insofern kann ich die Echo-Dot-Lautsprecher und Alexa höchstens als Teil eines großen Lauschangriffs begreifen, der schon längst stattfindet, und zwar auch ohne Echo Dot und Alexa. Der Unterschied ist, dass ich hier erstmals das Gefühl habe, einen echten Gegenwert zu erhalten.

Erster Eindruck: Das hier ist die Zukunft

Für mich hat sich die Anschaffung des Echo Dot 3 jetzt schon gelohnt. Ich weiß nicht, wann mir ein elektronisches Gerät das letzte Mal ein dickes Grinsen, gepaart mit kindlichem Staunen, ins Gesicht gezaubert hat (korrigiere: Ich kann mich doch erinnern. Das letzte Mal ist mir das mit der PlayStation VR so gegangen). Der winzig kleine Echo Dot 3 mit Alexa* fühlt sich an wie ein riesiger Schritt in Richtung Zukunft.

Als ich dann runter musste in die Küche, Alexa hatte mich ja netterweise ans Kochen erinnert, sagte ich nur so zum Spaß. "Alexa, ich geh jetzt." Und sie sagte: "Bis dann."

Wahrhaft bezaubernd.

Ein Erfahrungsbericht von Rupert Mattgey