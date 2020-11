Black Friday-Deals: Nahrungsergänzungsmittel mit bis zu 52 % bei Amazon abstauben

Nahrungsergänzungsmittel: Tun Sie Gutes für Ihre Gesundheit

Die Nahrungsergänzungsmittel, die es nun zu einem Schnäppchen-Preis während des Amazon Black Fridays gibt, können sich als sehr hilfreich für die Aufrechterhaltung Ihrer Gesundheit erweisen. Die Vitamin-B-Kapseln von Nature Love* bekommen Sie aktuell für 17,99 Euro (für 180 Kapseln) - Sie sparen 25 Prozent gegenüber dem Originalpreis. Die Kapseln enthalten einen Vitamin-B-Komplex, der bis zu zehnfach höher dosiert ist, als Kapseln anderer Hersteller. Das Produkt ist zertifiziert und 100 Prozent vegan. Ein Vitamin-B-Mangel ist gefährlich für die Gesundheit, also beugen Sie besser vor!

Auch Vitamin K2-Tropfen* bekommen Sie zum Tiefpreis von 14,99 Euro im Rahmen des Amazon Black Fridays- ganze 38 Prozent günstiger als der Originalpreis. Auch dieses Nahrungsergänzungsmittel ist sehr hoch dosiert und enthält 200 Mikrogramm Vitamin K2. Da Vitamin K2 fettlöslich ist, kommt es in einem Mantel aus hochwertigem Kokos- und Olivenöl daher. Eine Tagesdosis beträgt zehn Tropfen - im Fläschchen sind insgesamt 1.700 Tropfen enthalten. Selbstverständlich ist das Produkt vegan, glutenfrei und frei von Zusatzstoffen.

Tipp: Auch Media Markt, Saturn und Co. werben jetzt mit super Black Friday-Angeboten. Lesen Sie in unserem Artikel mehr dazu.

Ebenso zu empfehlen: Coenzym Q10-Tabletten*. Und so wirkt Q10: Dieses Coenzym enthält starke Antioxidantien, die die freien Radikale abwehren - diese freien Radikale wirken sich unter anderem auch negativ auf das Kollagen in der Haut aus. Da Kollagen die Haut aufpolstert, erschlafft sie zunehmend und Falten erscheinen. Q10 hilft, Ihre Haut straff und feucht zu halten und beugt Falten vor. "Nature Love" bietet eine Dose Coenzym Q10-Tabletten aktuell zum Schnäppchen-Preis von 10,72 Euro an - Sie sparen also ganze 39 Prozent.

Nahrungsergänzungsmittel lassen sich gut in den Alltag integrieren und helfen Ihnen so, gesund zu bleiben. Der Amazon Black Friday* liefert einen guten Anlass, sich mit diesen Mitteln einzudecken. Wir haben noch weitere tolle Black Friday-Angebote bei Amazon für Sie.