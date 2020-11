Lidls Black-Friday-Aktion heißt "Lidl Deal Days"

Sie geht vom 23.11.2020 bis zum 30.11.2020

Acht Tage lang gibt es Angebote mit satten Rabatten

Wir verraten ihnen die besten Lidl-Schnäppchen

Lidl Deal Days: Acht Tage lang starke Angebote

Lidl lockt rund um den Black Friday 2020 mit den "Lidl Deal Days": Am Montag, 23. November 2020, hat der Discounter eine Schnäppchenaktion gestartet, die sowohl für den stationären Handel, als auch für Online-Shopping auf lidl.de* gilt. Noch viel mehr Angebote und Informationen rund um den Black Friday 2020 finden Sie hier.

Wie das Unternehmen bekannt gibt, gehen die "Lidl Deal Days" über acht Tage - bis Montag, 30. November 2020. Die Aktion beinhaltet Angebote aus den Bereichen Multimedia, Kinderwelt, Haushalt und Küche, Baumarkt, Mode sowie Wohnen und Einrichten.

"Jetzt bestellen und Weihnachten entspannt erleben", verspricht Lidl: Auf alle bestellten Deal-Artikel gilt nämlich ein 90-tägiges Rückgaberecht. Praktisch für die Bestellungen im Lidl-Online-Shop: Das Unternehmen bietet nicht nur alle gängigen Zahlungsarten wie PayPal, Rechnung, Vorauskasse, Sepa-Lastschrift und Visa. Die Pakete können auch an eine Packstation geliefert werden und eine eventuelle Rücksendung ist kostenlos. Die besten Deals in Deutschland: Hier geht es zur großen Black-Friday-Schnäppchen-Übersicht.

Das sind die besten Lidl-Angebote

Zu den "Deal Days" hat Lidl ein paar tolle Schnäppchen im Programm. Wir haben die besten davon für Sie zusammengestellt:

Bosch Dampfbügeleisen "Sensixx'x TDA 3024050" für unter 30 Euro: Dieses Bügeleisen bietet mit 2400 Watt ordentlich Power. Darüber hinaus lässt die Ceranium-Sohle das Gerät besonders gut auf der Wäsche gleiten. Obendrein gibt es ein spezielles dreifaches Anti-Kalk-System. Das Haushaltsgerät kostet derzeit nur 29,09 Euro anstelle von 69,99 Euro - was eine Ersparnis von satten 58 Prozent bedeutet.

Einhell Bohrhammer mit 43% Nachlass: Heimwerker aufgepasst - den 800-Watt-Einhell-Bohrhammer gibt es während der "Lidl Deal Days" für 67,89 Euro statt 119,95 Euro. Er ermöglicht Bohren, Hammerbohren und Meißeln (mit und ohne Fixierung). Auf der Lidl-Kundenseite ist das Gerät fast ausschließlich mit der höchsten Sternzahl bewertet.

Deloghi Kaffeevollautomat um 44% reduziert: Der Deloghi eignet sich vor allen für die Zubereitung von cremigem Cappuccino und kostet heute 290,03 Euro (UVP: 519,99 Euro).

Bosch Akku-Handstaubsauger 57% günstiger: Ein 2-in-1 Akku- und Handstaubsauger, mit dem sich sowohl kleine als auch größere Schmutzstellen in der Wohnung einfach - und ohne lästiges Kabel - reinigen lassen können. Kostenpunkt: 96,99 Euro (UVP: 229,99 Euro).

D-Link Home Mesh WLan-System 55% billiger: Für lückenlose WLan-Ausleuchtung in größeren Wohnungen oder Häusern sorgt dieses Set, das zwei COVR-C1200-Geräte beinhaltet. Sie kosten aktuell 48,49 Euro (UVP: 108,99 Euro).

Samsung-Fitnesstracker 33% reduziert: Ebenfalls 48,49 Euro kostet der Samsung SM-R370-Fitnesstracker (UVP: 73,10 Euro) mit AMOLED-Display, Herzfrequenz-Messung und ausdauerndem Akku.

Maxi-Cosi Autokindersitz MiloFix bis zu 35% günstiger: MaxiCosi ist zu einem Synonym für Babyschalen geworden - doch das Unternehmen bietet auch Kindersitze für Autos an. Der MiloFix punktet unter anderem mit seiner Verstellbarkeit - er kann für Babys und Kleinkinder gleichermaßen genutzt werden - und seine drehbare Basis. Bei Lidl kostet er derzeit 193,03 Euro (UVP: 245,00 Euro) - die Nachfrage ist so hoch, dass nur bestimmte Varianten erhältlich sind.

Britax Römer Kindersitz "Discovery SL" mit 32% Rabatt: Für größere Kinder im Alter zwischen 4 und 12 Jahre eignet sich dieser Kindersitz, der bei Lidl nur online und zum Schnäppchenpreis von 67,89 Euro zu haben ist (UVP: 99,90)

Black Friday bei Lidl: So funktioniert der Gutscheincode

Für die Dauer seiner Rabattaktion stellt lidl.de einen Gutschein bereit, mit dem man die 4,83 Euro Versandkosten spart, die ansonsten für Bestellungen fällig werden. So einfach funktioniert es: Einfach am Ende des Bestellvorgangs den Code "Deal20" eingeben. Der Haken: Der Code gilt erst ab einem Mindestbestellwert von 59 Euro.

Platzhirsch in Sachen Black Friday ist der Online-Versandhändler Amazon - hier finden Sie die zurzeit besten Angebote.

