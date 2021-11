Black November 2021 : Der Schnäppchen-Monat des Jahres hat gestartet

: Der Schnäppchen-Monat des Jahres hat gestartet Media Markt und Saturn: Krasse Angebote schon vor dem Black Friday 2021

Krasse Angebote schon vor dem Black Friday 2021 Elektronik und Technik: Von der Spielekonsole bis zum Haushaltsgerät - hier gibt's was für Schnäppchen-Jäger

Von der Spielekonsole bis zum Haushaltsgerät - hier gibt's was für Bei uns findest du die besten Black November-Deals

Es ist DER Schnäppchen-Monat des Jahres: Der Black November. Traditionell haben die ersten Händler bereits am Monatsanfang krasse Deals für ihre Kunden parat. Bei Media Markt und Saturn kannst du jetzt richtig ordentlich Geld sparen. Egal, ob Waschmaschine, Staubsauger, Laptop oder Fernseher: Die Elektrohändler haben extrem auf die Preisbremse getreten: Teilweise sparst du jetzt 50 Prozent und mehr.

Black November bei Media Markt: Das sind die krassen Spar-Deals

Bei Media Markt gelten die Black November Rabatte bis 10. November um 19.95 Uhr. Dann ist es erstmal vorbei mit dem Sparen beim Technik-Shopping. Kunden dürfen sich außerdem über eine verlängerte Umtausch-Frist bis 31. Dezember freuen. Worauf wartest du also?

Hier geht's zu allen Black November-Deals bei Media Markt

BOSCH Waschmaschine für 7 Kilogramm Wäsche

Ran an die neue Waschmaschine! Wenn du auf einen echt guten Deal gewartet hast, dann schlag jetzt zu. Die BOSCH WAN 282A2 Waschmaschine ist bei Media Markt derzeit von 729,- Euro auf 349,- Euro reduziert:

Hier geht's zum mega Waschmaschinen-Deal - entdecke das Bosch-Gerät

Dyson Akku-Staubsauger V12 Slim Absolute

Keine Lust mehr auf lästiges Kabel-Wirrwarr? Dann ist der Dyson Akkustaubsauger genau das richtige Gerät für dich. Ganz abgesehen von seiner Hammer-Saugkraft. Bei Media Markt bekommst du ihn grade als Hammer-Schnäppchen für 549,- Euro:

Zum Angebot: Dyson Akku-Staubsauger zum Schleuderpreis

ACER Aspire 3 Notebook mit 15,6 Zoll Display und 8GB Speicher

Du suchst nach einem leistungsstarken Notebook mit ordentlich Speicherplatz? Das ACER Aspire 3 (A315-56-37QB), Notebook mit 15,6 Zoll Display und Intel® Core™ i3 Prozessor, 8 GB RAM, 512 GB SSD und Intel UHD Grafik in schwarz ist bei Media Markt gerade von 479,- Euro auf unschlagbare 399,- Euro reduziert:

Zum Angebot: ACER Notebook zum hammermäßigen Schnäppchen-Preis

SAMSUNG Galaxy A52s 5G mit 128GB Speicher

Neues Smartphone gefällig? Dann schlag jetzt zu: Das SAMSUNG Galaxy A52s 5G mit 128GB Speicher gibt es bei Media Markt gerade für 375,- Euro anstatt 449,- Euro. Du bekommst es in verschiedenen Farben und kannst bei Bedarf auch eine Finanzierung des Geräts vornehmen:

Zum Angebot: Samsung Galaxy Smartphone zum absoluten Hammer-Preis

Natürlich gibt es auf der Website von Media Markt noch viel mehr krasse Deals zu entdecken. Neben dem Rabatt bietet Media Markt auch ein längeres Umtauschrecht: Nämlich bis einschließlich 31. Dezember. Du kannst jedes Teil auch online bestellen und im Markt deiner Wahl abholen.

Black November-Deals bei Saturn: Das sind die besten Angebote

Auch bei Saturn hat der Black November schon Fahrt aufgenommen. Unter dem Namen "Mehrvember" kannst du dir hier bis 10. November um 20 Uhr mega Technik-Schnäppchen sichern. Von der Spielekonsole bis zum Kaffee-Vollautomaten bekommst du hier alles zu echten Schleuderpreisen.

Hier geht's zu allen Black November-Schnäppchen bei Saturn

Spiele-Konsole Nintendo Switch in grau im Bundle mit Mario Kart

Auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk? Bei Saturn bekommst du die Konsole Nintendo Switch im Bundle mit dem neuesten Mario Kart Spiel gerade für einen echten Hammer-Preis: 325,- Euro kostet beides zusammen anstatt 368,99,- Euro.

Zum Angebot: Hier geht's zum Nintendo Switsch Bundle zum Top-Preis

SIEMENS TE651509DE EQ.6 Plus S100 Kaffeevollautomat

Lust auf frisch gemahlenen Kaffee am Morgen? Bei Saturn bekommst du den SIEMENS TE651509DE EQ.6 Plus S100 Kaffeevollautomat in Schwarz/Titanium metallic zum Schleuderpreis. Nur noch 599,- Euro statt ursprünglich 699,- Euro kostet die Kaffee-Maschine:

Zum Angebot: Entdecke den Siemens Kaffee-Vollautomaten zum Hammer-Preis

Fernseher PHILIPS 55OLED855/12 OLED TV

Ein neuer TV gefällig? Der PHILIPS 55OLED855/12 OLED TV Flat, 55 Zoll / 139 cm, OLED 4K, SMART TV, Ambilight, Android TV™ 9 (Pie) ist im Saturn "Mehrvember" im Hammer-Deal erhältlich: Du sparst satte 1000,- Euro. Das Gerät gibt es im Moment für 1099,- Euro statt 2099,- Euro im Angebot:

Zum Angebot: Spare 1000 Euro auf deinen Philips Smart-TV

Der Black November läuft bei Saturn bis 10. November und du bekommst alle fetten Rabatte sowohl online als auch direkt im Markt. Worauf wartest du also? Zeit fürs Weihnachts-Shopping. Mehr Rabatte warten dann erst wieder am Black Friday auf dich.

Was ist der Black Friday?

Beim Black Friday handelt es sich um eine der größten Schnäppchenaktionen des Jahres. Der Black Friday fällt immer auf den Freitag nach Thanksgiving, welches in den USA traditionell am 4. Donnerstag im Monat November gefeiert wird. Bei Media Markt heißt das Schnäppchen-Spektakel "Red Friday" - das hängt mit der Unternehmensfarbe, aber vermutlich auch markenrechtlichen Gründen zusammen.

Auch 2021 liegt der Fokus des Black Friday - zumindest in Deutschland - auf dem Online-Handel. Internet-Händler bieten ihren Kunden jede Menge Schnäppchen zu teils deutlich reduzierten Preisen an. Wenn du den besten Preis für dich herausschlagen möchtest, dann solltest du ordentlich vergleichen: Idealo.de und camelcamelcamel helfen dir dabei. Du interessierst dich für weitere Black Friday Rabatte? Dann solltest du hier vorbeischauen: Das gibt es am Schnäppchen-Tag bei Amazon.