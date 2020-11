Black Friday bei Audible: Nur für kurze Zeit Hörbücher und Hörspiele zum halben Preis genießen

In der Black-Friday-Week gilt eine Rabattaktion für Hörbuch-Fans : 6 Monate Audible zum halben Preis*.

: 6 Monate Audible zum halben Preis*. Noch bis 30. November 2020 können Neukunden das Hörbuch-Portal Audible* für je 4,95 Euro erleben.

Das Abo ist jederzeit kündbar, auch innerhalb der ersten 6 Monate. Auch ein kostenloser Testmonat ist möglich.*

Für Amazon-Prime-Kunden gilt sogar ein Spezial-Angebot.

Man lauscht den Worten des Sprechers und fühlt sich plötzlich wie in einer anderen Welt: Hörbücher sind ideal, wenn man zur Ruhe kommen will, seine Umgebung ausblenden möchte oder keine Zeit hat, ein gedrucktes Buch zu lesen. Ein Ersatz für normale Bücher sind die gesprochen Varianten eher nicht, vielmehr entwickeln sie durch die Stimme des Sprechers einen ganz eigenen Reiz. Während der Black-Friday-Woche 2020 gibt es für alle Hörbuch-Fans ein verlockendes Angebot von Audible. Mehr Informationen und Schnäppchen rund um den Black Friday finden Sie hier.

Audible-Schnäppchen: Hörbuch und Hörspiel - das ist der Unterschied

An Hörbücher zu kommen, ist ziemlich einfach: Man kann sie in Geschäften kaufen, aber auch im Internet. Und sie lassen sich so ziemlich überall hören: beim Mitfahren im Auto, beim Warten an der Bushaltestelle oder gemütlich im Bett liegend. Und anders als beim Lesen braucht man dazu noch nicht einmal Licht.

Übrigens unterscheidet man zwischen Hörbüchern und Hörspielen: Bei Hörspielen gibt es zum Beispiel mehrere Sprecher. Außerdem sind Hörspiele, zu denen auch bekannte Serien wie "Benjamin Blümchen", "Bibi Blocksberg", "TKKG" oder "Die drei Fragezeichen" gehören, meist mit Musik und Soundeffekten angereichert. Die meisten Hörbücher setzen dagegen ausschließlich auf einen einzigen Sprecher. Besonders gute Hörbuchsprecher zeichnen sich dadurch aus, dass sie verschiedene Charaktere mit unterschiedlicher Färbung sprechen - oder einfach ihre markante Stimme wirken lassen.

Die Anzahl der Nutzer von Hörbüchern in Deutschland steigt ständig. Wie eine Studie des Statistik-Onlineportals statista.de zeigt, gaben im Jahr 2019 rund 7,8 Millionen Menschen an, täglich Hörbücher zu hören. Im Jahr 2016 lag diese Zahl der täglichen Hörer noch bei 2,1 Millionen. Auch die Zahl der Menschen, die in den vergangenen zwölf Monaten Hörbücher gehört haben, ist laut statista.de zwischen 2016 und 2019 enorm gestiegen - von 14 Millionen auf 23 Millionen.

Ein halbes Jahr Hörbücher zum halben Preis

Wer sich Hörbücher online kaufen möchte, findet bei Audible* die größte Auswahl. Die Amazon-Tochter ist ein Anbieter für Hörbuch-Downloads und bietet unter anderem Abo-Modelle auf monatlicher Basis an.

Anlässlich der Black-Friday-Woche gibt es ein Sonderangebot: Der Kunde bekommt für 4,95 Euro (statt normalerweise 9,95 Euro) im Monat ein Hörbuch, das auch über den Abo-Zeitraum hinaus in seinem Besitz bleibt. Die Mitgliedschaft ist jederzeit kündbar, auch innerhalb der ersten sechs Monate.

Spezial-Angebot für Amazon Prime-Mitglieder in der Black-Friday-Week: Wer Prime hat und zugleich Audible-Neukunde ist, erhält im Audible-Probemonat zwei Hörbücher kostenlos.*

Über 200.000 Titel zu Auswahl

Zu beachten ist, dass es sich nicht um Streaming handelt. Der Kunde lädt sein Hörbuch direkt auf seinen Computer oder in der Audible App herunter. Nach dem Download kann ein Hörbuch also auch ohne aktive Internetverbindung abgespielt werden. Außerdem sind die Hörbücher auch auf Alexa, Fire Tablets, Fire TV oder E-Readern abspielbar. Laut eigenen Angaben ist Audible rund 200.000 Titeln im Programm ist Audible der größte Anbieter weltweit. Dazu gehören Bestseller, Thriller, Romane und Klassiker. Besonders praktisch: Audible bietet einen kostenlosen Probemonat an*.