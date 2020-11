Wollten Sie sich schon immer mal einen großen Fernseher kaufen, fanden die Preise aber unverhältnismäßig hoch? Dann bietet der Amazon Black Friday* Ihnen jetzt die Chance, sich so ein Riesen-Ding zuzulegen! Unter den sehr großen Fernsehern ab 58 Zoll gibt es einige tolle Schnäppchen, bei denen Sie satte Rabatte auf den Normalpreis sparen können. Wir haben die verlockendsten Angebote für Sie. Aber Achtung: Sie müssen schnell sein, denn der Amazon Black Friday läuft nur noch bis 30. November.

Tipp: Alle Information und Tipps rund um den Black Friday finden Sie in unserer Artikelübersicht.

Amazon Black Friday: Das sind die reduzierten Top-Fernseher

Ganz schön groß ist der Hisense H65BE7000* Dieser Fernseher verfügt über eine Bildschirmgröße von 65 Zoll, das entspricht 164 Zentimetern. Bei diesem Mega-TV handelt es sich um ein Modell mit 4K Ultra HD (UHD)-Auslösung. Ein besonderes Highlight ist auch das Design: Das Gehäuse ist sehr dünn und schlicht und fügt sich geschmeidig in jedes Wohnzimmer ein. Der Smart-TV unterstützt unter anderem die Streaming-Dienste Netflix, Amazon Video, YouTube, Disney+, Maxdome und viele mehr. Der Hisense-TV kostet während des Amazon Black Fridays nur noch 479,99 Euro - Sie sparen 16 Prozent gegenüber dem Normalpreis.

Auch Media Markt, Saturn und Co. sind beim Black Friday mit von der Party, mehr Informationen dazu finden Sie in unserem Artikel zu den besten Black Friday-Angeboten.

Ebenfalls sehen lassen kann sich der Grundig Vision 7. Er verfügt über eine Bildschirmgröße von 65 Zoll (164Zentimeter) und gibt Bilder in einer Auflösung von 4K Ultra HD wieder. Der Fernseher kommt inklusive dem integrierten Fire TV-Erlebnis, wodurch Ihnen die Welt von tausenden Serien, Filmen und Apps offen steht. Der Fire TV Stick ist im Lieferumfang enthalten, der TV lässt sich bequem per Alexa-Sprachassistentin steuern. Perfekter Sound wird durch den Sound-Algorithmus Magic Fidelity erreicht, was Ihnen satten Klang bietet. Diesen TV bekommen Sie nur noch bis zum 30. November im Rahmen des Amazon Black Fridays für 499 Euro anstatt 579 Euro - Sie sparen also 14 Prozent! Hier gelangen Sie zu den TV-Angeboten des Amazon Black Fridays*.

Auch der Panasonic TX-50HXW804 UHD 4K Fernseher* beeindruckt mit einer Bildschirmgröße von 58 Zoll (146 Zentimeter). Der TV verfügt über HDR Bright Panel Plus, HCX-Prozessor und 1.600 Hz, was für eine sehr gute Bildqualität und eine schnelle Arbeitsleistung verantwortlich ist. Der Cinema Surround Sound Plus verschafft Ihnen echtes Kino-Feeling in Ihrem Wohnzimmer - die Bässe sind die und die Sprache wird sehr klar wiedergegeben. Bei diesem Fernseher sparen Sie ganze 105,90 Euro (12 Prozent) - der TV kostet aktuell im Amazon Black Friday nur noch 799 Euro.

Neben diesen sehr großen Fernsehern finden sich auf der Aktions-Seite* noch zahlreiche kleinere Modelle. Wer von den großartigen Black Friday--Rabatten profitieren möchte, muss sich allerdings beeilen: Die Angebote gelten nur noch bis 30. November.

Tipp: Alle Schnäppchen-Tipps zum Black Friday erfahren Sie in unserem Artikel zu den besten Black Friday-Deals von Amazon.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.