Black Friday bei Amazon: Die besten Deals für Staubsaugerroboter

3. Roomba e5 von iRobot

Pro:

sehr leise

schlägt in besonders schmutzanfälligen Zeiten selbstständig eine Änderung des Reinigungsplans vor

keine Abgrenzungsstreifen nötig

reinigt besonders schmutzige Bereiche häufiger

regelmäßige Updates mit neuen Funktionen

Contra:

einzelne Räume können nicht zur Reinigung ausgewählt werden

hohe Teppichkanten sind teilweise ein unüberwindbares Hindernis

geringere Akkulaufzeit als günstigere Modelle

fehlende Kartierung der Wohnung

Bis Montag, den 30. November 2020, ist der Roomba e5 von iRobot* im Rahmen des Black Friday im Angebot: Statt etwa 355 Euro kostet er bis dahin nur 239,99 Euro. Mit seinen zwei Gummibürsten und den drei Reinigungsstufen mit unterschiedlicher Intensität ist der Staubsaugerroboter selbst für hartnäckige Verschmutzen und für alle Böden geeignet.

Auch hier können Sie Zeitpläne erstellen, wann der Staubsauger die Wohnung reinigen soll. Im Gegensatz zu den günstigeren Modellen erkennt der Roomba e5* Bereiche, die häufig stark verschmutzt sind und reinigt diese häufiger; es sind keine Abgrenzungsstreifen nötig. Zusätzlich denkt der kleine Helfer sogar mit, denn er schlägt Ihnen in Zeiten, in denen es besonders dreckig werden könnte (wie beispielsweise in der Allergiesaison oder in der Zeit, in der Haustiere ihr Fell wechseln) selbstständig vor, die Wohnung häufiger zu saugen. Auch dieses Gerät ist mit Google Home- und Alexa-fähigen Geräten und per App steuerbar. Die Software wird regelmäßig geupdated, sodass sie immer wieder neue Funktionen zur Verfügung gestellt bekommen. Auch der Roomba e5 sucht seine Ladestation selbst auf, wenn sich der Akku nach 90 Minuten dem Ende neigt.

4. OZMO T8 AIVI von Deebot

Pro:

Kombigerät (wischen und staubsaugen möglich)

Kartierung der Wohnung oder des Hauses

Reihenfolge der zu reinigenden Zimmer kann festgelegt werden

Live-Stream möglich

lange Akkulaufzeit

keine Abgrenzungsstreifen möglich

Contra:

hoher Preis

Ebenso wie der Staubsaugerroboter 2200Pa von Hosome ist auch der OZMO T8 AIVI von Deebot* ein Kombigerät, denn es kann sowohl saugen als auch wischen. In unserer Auflistung ist es das teuerste Gerät, dies hat aber auch einige Gründe: So hält der Akku beispielsweise anstatt 90-100 Minuten ganze drei Stunden. Sollte der Akku während der Benutzung einmal leer gehen, fährt der Staubsauger selbstständig zur Ladestation zurück und macht nach der Ladung an genau der Stelle weiter, an der er aufgehört hat. Des Weiteren erstellt dieser Staubsaugroboter eine Karte Ihrer Wohnung oder Ihrer einzelnen Etagen. Innerhalb der App können Sie bei diesen Karten Zonen markieren, die nicht oder die priorisiert gereinigt werden sollen.

In dem Roboter, der bis zum 30. November 2020 anstatt 799 Euro nur 599 Euro kostet, ist zusätzlich eine Kamera verbaut. Diese sendet, wann immer Sie möchten einen Live-Stream an ihr Handy, bei dem Sie die Reinigung kontrollieren können und gleichzeitig sehen, ob zu Hause alles beim Rechten ist. Außerdem können Sie in der App festlegen, in welcher Reihenfolge die Zimmer geputzt werden sollen und welche Bereiche beispielsweise aufgrund von Hindernissen ausgelassen wurden. Nach der Entfernung der Hindernisse fährt der OZMO T8 AIVI* selbstständig an die noch dreckigen Stellen zurück. Auch dieses Gerät ist per Sprachbefehl mit Google Assistant und Amazon Alexa steuerbar.