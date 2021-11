Apple Watch 6 günstig wie nie: Die beste Smartwatch jetzt 100 Euro im Preis reduziert

100 Euro günstiger: Apple Watch Series 6 bei Amazon zum Tiefpreis

bei Amazon zum Tiefpreis Apple Watch 6 mit vielfältigen Features und einem Fitnesstrainer für ein gesünderes Leben

und einem Smartwatches im Vergleich: Worin unterscheiden sich Apple Watch 6 und 7?

Amazon bietet derzeit eine der hochwertigsten Smartwatches am Markt zum Bestpreis an. Die Apple Watch Series 6 ist die aktuell beste Smartwatch in der Bestenliste von Chip.de, einem der reichweitenstärksten redaktionellen Technik- und Verbraucherportalen im Internet. Aber auch die Apple Watch 7 hat einiges zu bieten. Wir verraten, worin die Unterschiede liegen und was die Smartwatches alles zu bieten haben.

Beste Smartwatch auf dem Markt: Das kann die Apple Watch 6

Bei einer Smartwatch handelt es sich um eine intelligente Uhr, die viel mehr kann, als nur die Zeit anzuzeigen. Prinzipiell vereint sie die besten Funktionen eines Smartphones und eines Fitnesstrackers am Handgelenk. So können Smartwatches eingehende Nachrichten anzeigen, Termine verwalten oder Bilder und Videos anzeigen.

Wer eine Smartwatch mit integriertem Cellular hat und eine passende SIM-Karte holt, kann sogar mittels seiner Uhr telefonieren. Laut dem Portal statista war Apple mit seinem Premium-Produkt "Apple Watch" im Jahr 2019 unangefochtener Marktführer im Segment Smartwatches.

Die smarte Uhr liefert eine tolle Performance, ein scharfes Always-On-Display und zahlreiche Funktionen für den Alltag und Fitnessaktionen. Zum Funktionsumfang gehören unter anderem ein Schrittzähler, eine EKG-Funktion, ein Fallsensor, ein Pulsmesser, ein Höhenmesser, ein Kompass sowie ein Beschleunigungssensor und einiges mehr. Zudem ist die Apple Watch Series 6* wasserdicht und erkennt viele Sportarten.

Die wichtigsten Funktionen der Apple Watch Series 6 im Überblick

GPS + Cellular (Unterstützte Anbieter: O2, Telekom und Vodafone)

Always-On Retina Display

30 % größeres Display

Schwimmfestes Design

EKG-App

Elektrisch und optische Herzsensoren

Oximeter

Integrierter Kompass

Höhenmeter-Angabe

Notruf-SOS

Internationale Notrufe

Apple folgt somit dem Gesundheits-Trend der Branche konsequent und spendiert der Apple Watch 6 nun einen Blutsauerstoffmesser beziehungsweise Pulsoxymeter. Die Apple Watch Series 6 ist Weiterentwicklung seiner Vorgänger der Series 4 und Series 5. Neben dem helleren Display ist besonders der Akku ein deutlicher Fortschritt bei der Nutzung.

Die Apple Watch Series 6 gibt es derzeit bei Amazon zum Schnäppchenpreis - 100 Euro günstiger. Statt 418,15 Euro gibt es die Apple Watch Series 6 aktuell in der blauen und roten Variante derzeit für nur 319 Euro - das ist der niedrigste Preis für dieses Modell auf dem Markt.

Wenig Funktionsunterschiede zu den neueren Modellen

Wie Chip.de im Test feststellte, überzeugt die Apple Watch Series 6 in fast allen Belangen. In dem kleinen Gerät steckt ordentlich Leistung und der Funktionsumfang ist annähernd perfekt, sogar der Speicherplatz wurde wieder aufgestockt. Das Handling der Smartwatch sei außerdem exzellent. Der Funktionsunterschied zu der neueren Apple Watch Series 7 ist nicht sehr groß, weswegen wir den Kauf der Watch Series 6 zum aktuellen Schnäppchenpreis wärmstens empfehlen.

Hinzu kommt, dass die Apple Watch Series 7 nicht einmal mehr im Online-Shop von Apple vorrätig ist. Man kann davon ausgehen, dass die Apple Watch Series 7 auch nicht vor Jahresende verfügbar sein wird, weshalb sich ein Kauf der Apple Wacht der Series 6 umso mehr lohnt. Der Funktionsunterschied zu der neueren Apple Watch Series 7 ist zudem nicht sehr groß, weswegen wir den Kauf der Apple Watch Series 6* zu dem Schnäppchenpreis von Amazon wärmstens empfehlen.

