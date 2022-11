Black Friday 2022: Am 25. November steht der Schnäppchen-Tag an

Der Black Friday 2022 steht am 25. November an und läutet traditionell das Weihnachtsgeschäft ein. Das Schnäppchen-Spektakel ist auch in der Woche davor schon in vollem Gange. Bis zum Cyber Monday am 28. November werden wir mit Angeboten regelrecht überschüttet. Wenn du sicher gehen willst, dass du wirklich den besten Rabatt abstaubst, solltest du ganz genau Preise vergleichen. Denn nicht jedes vermeintliche Schnäppchen ist auch eines. Oft zeigt die langfristige Preiskurve, dass ein Produkt zu einem früheren Zeitpunkt schon deutlich günstiger zu haben war - und somit gar kein "echtes" Schnäppchen ist. Das herauszufinden geht ganz einfach: Nutze einfach die Preissuchmaschine idealo.de* oder die Preisverfolgungs-Webseite camelcamelcamel - dann ist dir das beste Angebot sicher.

Ganz einfach: Preisvergleich bei idealo.de

Preisvergleichsportale verschaffen einen Überblick über die Flut an Angeboten. Wer langfristig plant, kann sich bei einem der Anbieter ein Preisradar einrichten. Du wirst dann benachrichtigt, sobald das Produkt den gewünschten Preis erreicht hat oder unterbietet. Auf dem Portal idealo.de beispielsweise nennt sich dieser Service Preiswecker. Hier kannst du auch die Preisentwicklung über einen längeren Zeitraum verfolgen und siehst ganz klar, ob dein vermeintliches Schnäppchen wirklich günstig ist oder ob das Produkt in der Vergangenheit schon einmal günstiger zu haben war.

Die Preissuchmaschine idealo.de liefert auf Knopfdruck die günstigsten Preise für jedes Produkt. Den Preisverlauf kann man sich hier auch im Nachhinein noch anschauen. Und Preise zu vergleichen lohnt sich: So sehen Nutzer in Sekundenschnelle, ob ihr vermeintliches Schnäppchen hält, was der Anbieter verspricht.

Das Preisvergleichsportal ist die Nummer 1 im Netz und verspricht Transparenz und sorgenfreies Einkaufen - optimal also, um gut beraten und mit den besten Schnäppchen in der Tasche durch die Black Week zu kommen.

Amazon-Preise verfolgen mit camelcamelcamel

Ein anderes empfehlenswertes kostenloses Tool speziell für Amazon-Produkte nennt sich camelcamelcamel. Auch hier kannst du ein Preisradar einrichten und dir den Preisverlauf anzeigen lassen. Der Preisverfolger beobachtet Millionen Produkte beim Online-Händler und weist dich direkt darauf hin, wenn der Preis für dein Wunsch-Produkt sinkt.

Vor allem zum Black Friday und in der gesamten Woche um den Schnäppchen-Tag herum, kannst du so schnell reagieren und dann kaufen, wenn dein Objekt der Begierde am günstigsten ist. Registriere dich ganz einfach bei camelcamelcamel und stelle den perfekten Zeitpunkt für deinen Kauf fest. Du wirst dann durch einen Kauf-Alarm benachrichtigt. Du hast sogar die Möglichkeit, deinen Amazon-Wunschzettel ganz einfach direkt ins camelcamelcamel-Tool zu importieren.

Black Friday 2022: Das musst du wissen

Der Black Friday fällt dieses Jahr auf den 25. November. Traditionell findet der Schnäppchen-Tag am Tag nach Thanksgiving statt - das ist der vierte Donnerstag im November. Auch 2022 gibt es schon vor und auch nach dem Black Friday viele Angebote. Bei vielen Händlern gibt es die ganze Woche über Angebote - bei Amazon sogar Blitzangebote im 5-Minuten-Takt.

Der Cyber Monday - der Montag nach dem Black Friday - fällt in diesem Jahr auf den 28. November. Unser Tipp: Bereite dich gut auf den Black Friday vor. Lege dir eine Liste der Dinge an, für die du dich interessierst oder die du gerade brauchst. So behältst du den Überblick und vermeidest zu viele Impulskäufe. Denk dabei doch auch gleich an Weihnachtsgeschenke für deine Lieben. Hier findest du weitere wichtige Spartipps zum Black Friday von Stiftung Warentest.

