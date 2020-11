Am 27. November ist Black Friday auf Amazon

ist auf Einige Schnäppchen sind schon jetzt verfügbar.

sind schon jetzt verfügbar. Ergattern Sie einen beutellosen Staubsauger für wenig Geld.

Finden Sie unter den zahlreichen Angeboten am Black Friday bei Amazon Ihren neuen beutellosen Staubsauger: Die beutellose Variante bietet gegenüber herkömmlichen Staubsaugern, nämlich einige Vorteile. Entscheiden Sie sich am Black Friday für ein neues Gerät, können Sie so nicht nur Einsparungen beim Produktpreis von knapp 50 Prozent machen, sondern auch dauerhaft.

Oftmals sind beutellose Staubsauger in der Anschaffung etwas teurer, als Staubsauger mit Beutel. Allerdings sparen Sie eben genau an dieser Stelle bare Münze, sobald Ihre Wohnfläche beziehungsweise zu staubsaugende Fläche größer als 50 Quadratmeter ist.

Preisvergleich: Beutelloser Staubsauger vs. herkömmlicher Staubsauger

Geht man davon aus, dass ein Staubsaugerbeutel circa 1,50 Euro kostet, fünfmal im Jahr gewechselt werden muss und ein herkömmlicher Staubsauger eine durchschnittliche Lebensdauer von acht Jahren hat, kosten Ihnen die Staubsaugerbeutel bei einer Wohnfläche von 50 Quadratmetern bis an das "Lebensende" ihres Staubsaugers rund 60 Euro. Bei einer Wohnfläche von 100 Quadratmetern sind sie bereits bei 150 Euro allein für die Staubsaugerbeutel.

Mit einem neuen Staubsauger liegen Sie preislich bei weit über 200 Euro. Wenn Sie jetzt die Angebote zum Black Friday nutzen, können Sie weit mehr als die Hälfte mit einem beutellosen Staubsauger sparen.

Ein mit den fehlenden Beuteln einhergehender Vorteil ist die Umweltfreundlichkeit der beutellosen Staubsauger. Denn ohne Beutel, kein Müll. Beutellose Staubsauger sind zudem auch leichter und somit auch gut geeignet für ältere Menschen oder Haushalte mit mehreren Stockwerken.

Ein weiterer Vorteil eines beutellosen Staubsaugers ist, dass er immer gleich stark saugt. Zum Vergleich: Je voller der Beutel eines herkömmlichen Staubsaugers, desto schwächer die Saugleistung.

Auch für Allergiker bietet sich ein beutelloser Staubsauger durchaus an. Wer beispielsweise auf Hausstaub allergisch ist, musst öfter saugen. Hier macht sich die Preisersparnis durch fehlende Beutel deutlich bemerkbar. Dadurch, dass ein beutelloser Staubsauger öfter geleert wird, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass im Staubsauger selbst Pilze entstehen oder sich Keime verbreiten. Wer Haustiere hat, die haaren, ist mit einem beutellosen Staubsauger auch gut bedient.

Durch die immer konstante Saugkraft werden bei jedem Mal Staubsaugen Haare, Fusseln oder Krümel gleichmäßig entfernt - ein weiterer Vorteil bei beispielsweise einer großen Familie.

Die Vorteile eines beutellosen Staubsaugers im Überblick:

Sie sind leichter als Staubsauger mit Beutel

Sie saugen immer gleich stark

Sie sind umweltfreundlicher

Sie sparen sich Geld aufgrund der fehlenden Beutel

Es entstehen keine Pilze oder Keime

Das könnte Sie auch interessieren: Black Friday in Deutschland: Die besten Deals bei Media Markt, Flaconi, Pandora, Zalando, Lidl, Nike & Co.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.